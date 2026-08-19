Mientras sigue la huelga de Monte de Piedad, así está protegida tu prenda

Cuando una persona empeña una joya, un reloj o algún otro artículo, la prenda queda bajo resguardo de Nacional Monte de Piedad mientras el crédito permanece vigente. Pero ¿qué ocurre si el artículo se pierde, es robado o resulta dañado mientras está en manos de la institución?
El 1 de octubre estalló la huelga de las y los trabajadores de Nacional Monte de Piedad, por eso es importante que los usuarios tengan presente que el contrato de empeño de la institución contempla establece una protección para los clientes en sus prendas empeñadas que se mantienen en sus bóvedas.
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De acuerdo con el clausulado vigente de Empeño Clásico y Pagos Libres , la institución cuenta con una póliza de seguro para los casos de robo o daño material de las prendas que se encuentran bajo su resguardo.
¿Qué pasa si pierden mi prenda en Monte de Piedad?
El contrato establece que, si la prenda se extravía por una causa imputable a Monte de Piedad, la institución debe pagar al consumidor el importe correspondiente al avalúo registrado en la carátula del contrato, menos el monto del préstamo, los intereses devengados y las comisiones efectivamente generadas, más IVA cuando corresponda.
Si el faltante es solamente parcial, el pago también será proporcional. Por lo que, el seguro y la responsabilidad de la institución no implican necesariamente que el cliente reciba en efectivo el mismo monto que aparece como avalúo de la pieza.
Robo o daños de tu prenda en Monte de Piedad
En estos casos también entra en juego la póliza contratada por Monte de Piedad, el documento señala que el seguro puede hacerse efectivo conforme a las condiciones de la póliza, siempre que el artículo se encuentre bajo resguardo de la institución.
La cobertura debe beneficiar al consumidor bajo los términos establecidos en el contrato. El cliente, además, puede elegir entre recibir el pago correspondiente o una prenda equivalente.
Si opta por esta última alternativa, el artículo de reposición debe cumplir con características equivalentes de modelo, marca, calidad, contenido, peso y valor.
¿Cuánto tiempo tiene Monte de Piedad para avisar?
Si se presenta un robo, extravío o deterioro por una causa imputable a la institución, Monte de Piedad debe informar al consumidor dentro de los 10 días naturales posteriores a que tenga conocimiento del hecho.
El cliente debe acudir a la sucursal donde realizó el empeño, presentar una identificación y su contrato para iniciar la reclamación. Si esta procede, la institución establece que deberá restituir o pagar la prenda dentro de los 10 días naturales siguientes a la reclamación.
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Además, no se cobrarán intereses a partir de la fecha en que Monte de Piedad tenga conocimiento del hecho.
¿Hay casos en los que el seguro no aplica?
Monte de Piedad señala que no será responsable por los daños o deterioros que sufran las prendas durante el almacenamiento cuando sean consecuencia del paso del tiempo, un caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados.
Por lo que la protección no debe entenderse como una cobertura ilimitada para cualquier deterioro que pueda presentar una pieza durante el periodo en que permanece almacenada.
¿Qué debe hacer el cliente cuando recupera su prenda?
Una vez que el cliente paga el desempeño y recibe su artículo, debe revisar que la prenda se encuentre en las mismas condiciones en las que fue entregada al momento del empeño.
Si existe alguna inconformidad, debe manifestarla en ese momento ante el encargado de entregar la pieza. El contrato establece que, si la reclamación procede, Monte de Piedad responderá conforme al procedimiento previsto para la reposición o restitución de la prenda.
La recomendación práctica es revisar la pieza antes de salir de la sucursal y conservar el contrato y los comprobantes relacionados con el empeño.
El seguro forma parte de la protección que Nacional Monte de Piedad ofrece sobre las prendas que mantiene bajo su resguardo, pero las condiciones concretas de una reclamación dependen del contrato y de las circunstancias en las que ocurrió el robo, extravío o daño.
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Para los contratos de Empeño Clásico y Pagos Libres consultados, el documento está aprobado por Profeco y establece tanto el procedimiento de reclamación como la forma en que se determina la restitución o el pago correspondiente.