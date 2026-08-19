Mientras sigue la huelga de Monte de Piedad, así está protegida tu prenda

De acuerdo con el clausulado vigente de Empeño Clásico y Pagos Libres , la institución cuenta con una póliza de seguro para los casos de robo o daño material de las prendas que se encuentran bajo su resguardo.

¿Qué pasa si pierden mi prenda en Monte de Piedad?

El contrato establece que, si la prenda se extravía por una causa imputable a Monte de Piedad, la institución debe pagar al consumidor el importe correspondiente al avalúo registrado en la carátula del contrato, menos el monto del préstamo, los intereses devengados y las comisiones efectivamente generadas, más IVA cuando corresponda.

Si el faltante es solamente parcial, el pago también será proporcional. Por lo que, el seguro y la responsabilidad de la institución no implican necesariamente que el cliente reciba en efectivo el mismo monto que aparece como avalúo de la pieza.

Robo o daños de tu prenda en Monte de Piedad

En estos casos también entra en juego la póliza contratada por Monte de Piedad, el documento señala que el seguro puede hacerse efectivo conforme a las condiciones de la póliza, siempre que el artículo se encuentre bajo resguardo de la institución.

La cobertura debe beneficiar al consumidor bajo los términos establecidos en el contrato. El cliente, además, puede elegir entre recibir el pago correspondiente o una prenda equivalente.

Si opta por esta última alternativa, el artículo de reposición debe cumplir con características equivalentes de modelo, marca, calidad, contenido, peso y valor.

Las prendas empeñadas permanecen bajo resguardo de Monte de Piedad mientras el paro de labores continúe. (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro.)

¿Cuánto tiempo tiene Monte de Piedad para avisar?

Si se presenta un robo, extravío o deterioro por una causa imputable a la institución, Monte de Piedad debe informar al consumidor dentro de los 10 días naturales posteriores a que tenga conocimiento del hecho.

El cliente debe acudir a la sucursal donde realizó el empeño, presentar una identificación y su contrato para iniciar la reclamación. Si esta procede, la institución establece que deberá restituir o pagar la prenda dentro de los 10 días naturales siguientes a la reclamación.