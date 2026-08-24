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Finanzas Personales

¿Puedo cambiar mi pensión de UMAs a salarios mínimos? Esto explica por qué solo a algunos les funciona

Por años, algunos pensionados lograron obtener esta modificación en el pago de sus respectivas pensiones.
lun 24 agosto 2026 07:29 PM
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Los pensionados ya no pueden cambiar tan fácilmente de UMAs a salarios mínimos. (Simon Garcia Mayer/Getty Images)

Dentro del sistema de pensiones actual, una duda frecuente es saber si es posible modificar el paso de UMAs (Unidad de Medida y Actualización) a salarios mínimos y así obtener un poco más de dinero.

Si bien es posible abrir un proceso legal para realizar este cambio, la realidad es que no es tan sencillo obtener una resolución favorable.

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¿Es posible cambiar el pago de mi pensión de UMAs a salarios mínimos?

Aunque antes era posible obtener este cambio a través de un juicio, esto cambió con una serie de dictámenes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que limitan este tipo de acciones.

En la actualidad aún hay juicios que resultan favorables para el pensionado, pero son aquellos que iniciaron antes del periodo de jurisprudencia, después de años de proceso.

Es importante precisar que este cambio o aplicación del cálculo únicamente es viable para las personas que ya cuentan con una sentencia firme, o bien un amparo ganado, de acuerdo con los criterios establecidos previo a la resolución de la SCJN.

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Si cuento con una resolución favorable, ¿las instituciones pueden revocarla?

Una duda frecuente es si las instituciones como el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) o el ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado) pueden cambiar esta resolución.

Es importante precisar que si un juez ya falló a favor del pensionado, estas instituciones no pueden realizar ninguna modificación de forma unilateral.

Las personas que ya cuentan con una resolución favorable previa a los estatutos establecidos por la SCJN no necesitan abrir un nuevo proceso, pues su derecho ya está reconocido previamente por la ley.

El cambio o aplicación del cálculo de UMAs a salarios mínimos solo es viable para las personas que ya cuentan con una sentencia firme o amparo ganado en un tribunal, previo a los criterios establecidos por la SCJN.

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Si bien en la actualidad no existe una prohibición para abrir un proceso legal y solicitar este cambio, es importante tomar en cuenta que lo más probable es que se obtenga una resolución negativa.

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