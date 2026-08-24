¿Puedo cambiar mi pensión de UMAs a salarios mínimos? Esto explica por qué solo a algunos les funciona

¿Es posible cambiar el pago de mi pensión de UMAs a salarios mínimos?

Aunque antes era posible obtener este cambio a través de un juicio, esto cambió con una serie de dictámenes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que limitan este tipo de acciones.

En la actualidad aún hay juicios que resultan favorables para el pensionado, pero son aquellos que iniciaron antes del periodo de jurisprudencia, después de años de proceso.

Es importante precisar que este cambio o aplicación del cálculo únicamente es viable para las personas que ya cuentan con una sentencia firme, o bien un amparo ganado, de acuerdo con los criterios establecidos previo a la resolución de la SCJN.