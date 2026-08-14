¿Cuáles son los porcentajes de pensión a los que puede acceder un jubilado por Décimo Transitorio?

¿Cómo se calcula el porcentaje de pensión por edad y tiempo de servicio en el Décimo Transitorio?

De acuerdo con el Décimo Transitorio del ISSSTE, en esta modalidad los años de servicio del trabajador determinarán el monto de la pensión, que será equivalente a un porcentaje del sueldo básico del último año anterior a la fecha de baja.

Es importante precisar que en esta modalidad, la persona interesada debe contar con un mínimo de 15 años de servicio.

De acuerdo con información de Consar (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro) , para jubilarse en esta modalidad, el porcentaje de pensión del sueldo básico es proporcional a los años laborados, además que exige una edad mínima de jubilación de 60 años.

Estos son los porcentajes de pensión que se otorgarán, dependiendo de la edad de cada trabajador:

- 15 años de servicio: 50% de pensión del sueldo básico.

- 16 años de servicio: 52.5% de pensión del sueldo básico.

- 17 años de servicio: 55% de pensión del sueldo básico.

- 18 años de servicio: 57.5% de pensión del sueldo básico.

- 19 años de servicio: 60% de pensión del sueldo básico.

- 20 años de servicio: 62.5% de pensión del sueldo básico.

- 21 años de servicio: 65% de pensión del sueldo básico.

- 22 años de servicio: 67.5% de pensión del sueldo básico.

- 23 años de servicio: 70% de pensión del sueldo básico.

- 24 años de servicio: 72.5% de pensión del sueldo básico.

- 25 años de servicio: 75% de pensión del sueldo básico.

- 26 años de servicio: 80% de pensión del sueldo básico.

- 27 años de servicio: 85% de pensión del sueldo básico.

- 28 años de servicio: 90% de pensión del sueldo básico.

- 29 años de servicio: 95% de pensión del sueldo básico.

Requisitos y documentos para solicitar pensión por edad y tiempo de servicio en el Décimo Transitorio del ISSSTE

- Estar registrado en una cuenta Afore para poder realizar el trámite de disposición de recursos.

- Contar con un mínimo de 15 años de servicio.

- Contar con Expediente de Identificación de Trabajador activo.

- Se debe presentar identificación oficial (original y copia).

- Estado de cuenta de Afore, o algún comprobante que acredite el registro. En caso de no contar con él, solicitarlo directamente a la administradora de Afore.

- Carta de no adeudo de crédito para la vivienda (FOVISSSTE).

- Estado de cuenta bancario a nombre del interesado con CLABE.