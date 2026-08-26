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Finanzas Personales

Despido injustificado o justificado: las diferencias que influyen en el pago de tu liquidación, según la LFT

En caso de despido, los trabajadores cuentan con el respaldo de la LFT, sin importar si se trata de un despido justificado o injustificado.
mié 26 agosto 2026 04:54 PM
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En México, la ley contempla dos tipos de despidos: el justificado y el injustificado. (Expansión|Gemini)

Uno de los momentos más difíciles en la vida de cualquier trabajador es cuando se presenta un despido después de meses o años de laborar para una empresa.

Esta situación puede representar una fuerte sacudida en la trayectoria profesional de los trabajadores, y por ello es necesario saber que cuando una situación así se presenta, cuenta con el respaldo de la ley para garantizar que sus derechos laborales se respeten en todo momento.

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¿Cuáles son los tipos de despido que existen en México?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT) , se contemplan dos tipos diferentes de despidos: el justificado y el injustificado.

En cada uno, existen diferentes factores contemplados con la ley para garantizar el pago de adeudos que la empresa pueda tener con la persona que está siendo despedida.

¿Cuándo se considera un despido como “justificado”?

De acuerdo con el artículo 47 de la LFT, se considera como despido justificado a la terminación de una relación laboral sin responsabilidad para el patrón, de acuerdo con las causas previstas por la ley.

La LFT contempla como motivos de despido justificado los siguientes puntos:

- Engaño: el trabajador utilizó certificados falsos o referencias que atribuyen a capacidades que no posee.

- Faltas de probidad u honradez: el trabajador cometió actos de deshonestidad, falta de ética o actos violentos.

- Acoso laboral: el trabajador en cuestión cometió actos de hostigamiento, o acosó sexualmente a otra persona, sin importar su cargo, en el centro de trabajo.

- Daños materiales: el trabajador provocó perjuicios a instalaciones o inmobiliario relacionado con el trabajo de manera intencional o negligente.

- Insubordinación: desobediencia sin justificación al patrón.

- Estado de embriaguez o uso de sustancias: el trabajador se presentó en el centro de trabajo bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.

- Faltas de asistencia injustificada: el trabajador acumuló más de tres faltas en un periodo de 30 días sin justificación.

- Revelación de secretos: el trabajador expuso información confidencial de la empresa en perjuicio de la misma.

- Compromete la seguridad: el trabajador puso en riesgo la integridad del establecimiento o de las personas debido a imprudencia o negligencia.

- Sentencia penal: el trabajador recibió una condena de prisión que imposibilita su desarrollo profesional.

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¿Qué se debe pagar a un trabajador en caso de despido justificado?

En caso de despido justificado, el trabajador debe recibir:

- Días trabajados y no pagados hasta la fecha de terminación de relación laboral.

- Parte proporcional del aguinaldo.

- Parte proporcional de días de vacaciones no tomados.

- Parte proporcional de prima vacacional.

- Prima de antigüedad.

- Prestaciones no cobradas hasta el momento contenidas en el contrato como bonos, comisiones, vales de despensa, fondo de ahorro y utilidades.

¿Cuándo ocurre un despido injustificado?

En la mayoría de las veces, los despidos injustificados están relacionados con recortes de personal.

Al tratarse de una decisión unilateral por parte de la empresa, en la que el trabajador no cometió alguna de las faltas contempladas por el artículo 47 de la LFT para que pueda considerarse como “despido justificado”, la empresa está obligada a pagar una indemnización al trabajador.

De acuerdo con la LFT y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), esta indemnización deberá contemplar:

- Tres meses de sueldo.

- Prima de antigüedad, que consiste en el pago de 12 días de salario por cada año de servicio prestado, tomando como tope máximo el doble del salario mínimo.

- Parte proporcional del aguinaldo.

- Parte proporcional de las vacaciones y prima vacacional.

- Prestaciones generadas y que no se hayan cubierto: bonos, vales de despensa, etc.

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¿Qué hacer si me despidieron justificada o injustificadamente y no me pagaron lo establecido por la ley?

Si el empleador dio por terminada la relación laboral de manera unilateral y no pagó los montos establecidos por la ley, el trabajador puede recurrir a las siguientes instancias legales:

- PROFEDET (Procuraduría Federal para la Defensa del Trabajador): brinda asesoría, conciliación y representación legal gratuita para trabajadores que enfrentan un despido.

- Junta de Conciliación y Arbitraje: instancia obligatoria para resolver diferencias entre el trabajador y la empresa, previo al inicio de un juicio. Aquí, se busca un acuerdo entre ambas partes.

- Tribunal laboral: si la conciliación no funciona, el trabajador puede presentar una demanda formal y exigir la indemnización que le corresponde, o bien la reinstalación en el puesto.

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Despidos Beneficios laborales Empleo

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