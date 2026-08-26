Despido injustificado o justificado: las diferencias que influyen en el pago de tu liquidación, según la LFT

¿Cuáles son los tipos de despido que existen en México?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT) , se contemplan dos tipos diferentes de despidos: el justificado y el injustificado.

En cada uno, existen diferentes factores contemplados con la ley para garantizar el pago de adeudos que la empresa pueda tener con la persona que está siendo despedida.

¿Cuándo se considera un despido como “justificado”?

De acuerdo con el artículo 47 de la LFT, se considera como despido justificado a la terminación de una relación laboral sin responsabilidad para el patrón, de acuerdo con las causas previstas por la ley.

La LFT contempla como motivos de despido justificado los siguientes puntos:

- Engaño: el trabajador utilizó certificados falsos o referencias que atribuyen a capacidades que no posee.

- Faltas de probidad u honradez: el trabajador cometió actos de deshonestidad, falta de ética o actos violentos.

- Acoso laboral: el trabajador en cuestión cometió actos de hostigamiento, o acosó sexualmente a otra persona, sin importar su cargo, en el centro de trabajo.

- Daños materiales: el trabajador provocó perjuicios a instalaciones o inmobiliario relacionado con el trabajo de manera intencional o negligente.

- Insubordinación: desobediencia sin justificación al patrón.

- Estado de embriaguez o uso de sustancias: el trabajador se presentó en el centro de trabajo bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.

- Faltas de asistencia injustificada: el trabajador acumuló más de tres faltas en un periodo de 30 días sin justificación.

- Revelación de secretos: el trabajador expuso información confidencial de la empresa en perjuicio de la misma.

- Compromete la seguridad: el trabajador puso en riesgo la integridad del establecimiento o de las personas debido a imprudencia o negligencia.

- Sentencia penal: el trabajador recibió una condena de prisión que imposibilita su desarrollo profesional.