Despido injustificado o justificado: las diferencias que influyen en el pago de tu liquidación, según la LFT

¿Qué se debe pagar a un trabajador en caso de despido justificado?
En caso de despido justificado, el trabajador debe recibir:
- Días trabajados y no pagados hasta la fecha de terminación de relación laboral.
- Parte proporcional del aguinaldo.
- Parte proporcional de días de vacaciones no tomados.
- Parte proporcional de prima vacacional.
- Prima de antigüedad.
- Prestaciones no cobradas hasta el momento contenidas en el contrato como bonos, comisiones, vales de despensa, fondo de ahorro y utilidades.
¿Cuándo ocurre un despido injustificado?
En la mayoría de las veces, los despidos injustificados están relacionados con recortes de personal.
Al tratarse de una decisión unilateral por parte de la empresa, en la que el trabajador no cometió alguna de las faltas contempladas por el artículo 47 de la LFT para que pueda considerarse como “despido justificado”, la empresa está obligada a pagar una indemnización al trabajador.
De acuerdo con la LFT y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), esta indemnización deberá contemplar:
- Tres meses de sueldo.
- Prima de antigüedad, que consiste en el pago de 12 días de salario por cada año de servicio prestado, tomando como tope máximo el doble del salario mínimo.
- Parte proporcional del aguinaldo.
- Parte proporcional de las vacaciones y prima vacacional.
- Prestaciones generadas y que no se hayan cubierto: bonos, vales de despensa, etc.