¿Quieres llegar al retiro con más dinero? Activa el ahorro automático en tu Afore desde 50 pesos

¿Es posible domiciliar las aportaciones voluntarias a mi cuenta de Afore?

Sí es posible realizar aportaciones voluntarias domiciliando el monto y la frecuencia.

Este ejercicio se puede realizar a través de la aplicación AforeMóvil, disponible para iOS y Android.

El procedimiento para realizar dichas aportaciones es muy sencillo, pues solo es necesario contar con una tarjeta bancaria o cuenta CLABE para domiciliar los pagos.

Estos son los pasos a seguir para domiciliar las aportaciones voluntarias de la cuenta Afore, domiciliando pagos desde una cuenta bancaria:

- Descargar la aplicación móvil AforeMóvil.

- En caso de no contar con una cuenta, crear una.

- Al ingresar, seleccionar el apartado “Ahorro voluntario”.

- Posteriormente, elegir la opción “Ahorro en línea”.

- Al desplegar el siguiente menú, aparecerán dos opciones: aportaciones desde una tarjeta bancaria o desde una cuenta CLABE.

- Al elegir la opción más conveniente, la siguiente ventana solicitará la cantidad a ahorrar y la periodicidad (puede ser ahorro semanal, quincenal o mensual). El monto mínimo es de 50 pesos.

- Finalmente, al confirmar que la elección enviada es correcta, se debe firmar con la contraseña de la aplicación, o bien con sistema biométrico, para confirmar la operación.