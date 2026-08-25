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Finanzas Personales

¿Quieres llegar al retiro con más dinero? Activa el ahorro automático en tu Afore desde 50 pesos

Existen diferentes herramientas para que un trabajador pueda domiciliar las aportaciones voluntarias de su cuenta de Afore.
mar 25 agosto 2026 03:20 PM
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Las aportaciones voluntarias pueden ayudar al trabajador a tener una mejor pensión. (Anylu Hinojosa-Peña)

El ahorro voluntario en la cuenta Afore es clave para que un trabajador tenga acceso a una pensión digna al momento de su retiro.

Vale la pena recordar que, a diferencia de los planes personales para el retiro (PPR) , el ahorro voluntario en la cuenta de Afore permite ahorrar la cantidad que el trabajador considere más conveniente, sin la obligación de un plazo fijo.

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¿Es posible domiciliar las aportaciones voluntarias a mi cuenta de Afore?

Sí es posible realizar aportaciones voluntarias domiciliando el monto y la frecuencia.

Este ejercicio se puede realizar a través de la aplicación AforeMóvil, disponible para iOS y Android.

El procedimiento para realizar dichas aportaciones es muy sencillo, pues solo es necesario contar con una tarjeta bancaria o cuenta CLABE para domiciliar los pagos.

Estos son los pasos a seguir para domiciliar las aportaciones voluntarias de la cuenta Afore, domiciliando pagos desde una cuenta bancaria:

- Descargar la aplicación móvil AforeMóvil.

- En caso de no contar con una cuenta, crear una.

- Al ingresar, seleccionar el apartado “Ahorro voluntario”.

- Posteriormente, elegir la opción “Ahorro en línea”.

- Al desplegar el siguiente menú, aparecerán dos opciones: aportaciones desde una tarjeta bancaria o desde una cuenta CLABE.

- Al elegir la opción más conveniente, la siguiente ventana solicitará la cantidad a ahorrar y la periodicidad (puede ser ahorro semanal, quincenal o mensual). El monto mínimo es de 50 pesos.

- Finalmente, al confirmar que la elección enviada es correcta, se debe firmar con la contraseña de la aplicación, o bien con sistema biométrico, para confirmar la operación.

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Apartado para domiciliar aportaciones voluntarias en AforeMóvil. (Expansión.)

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Domiciliar aportaciones voluntarias a través de página web

Otra forma de domiciliar aportaciones voluntarias a la cuenta Afore es a través del portal aforeweb.com.mx .

Para hacerlo a través de esta plataforma, es necesario seguir los siguientes pasos:

- Seleccionar la opción “Mi ahorro”, posteriormente ingresar a “Ahorra en línea”.

- Se solicitarán ciertos datos bancarios, es necesario proporcionarlos y elegir el monto de ahorro. El mínimo es de 50 pesos.

- Elegir la periodicidad de las aportaciones, puede ser única, semanal, quincenal o mensual.

- Al llenar los datos requeridos, es necesario aceptar los términos y condiciones para finalmente firmar el contrato de servicio.

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Vista del portal aforeweb.com.mx.

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Diferentes tipos de aportaciones voluntarias

De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) , existen diferentes tipos de aportaciones voluntarias, cada una pensada para diferentes necesidades del trabajador:

- Aportaciones voluntarias a corto plazo.

- Aportaciones voluntarias a largo plazo.

- Aportaciones voluntarias complementarias de retiro.

- Aportaciones voluntarias con perspectiva de inversión a largo plazo.

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Afore Retiro

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