⁠Ley 73: el error que puede hacer que pierdas dinero aunque ya tengas derecho a pensionarte

El error que podría traducirse en pérdidas al momento de pensionarse

Bajo el esquema de la Ley 73 del IMSS , un error común que a largo plazo puede convertirse en pérdidas, es el de la edad.

Si bien bajo el esquema de pensión por cesantía, el trabajador puede jubilarse al cumplir los 60 años de edad, siempre y cuando cuente con las semanas requeridas por esta modalidad, el porcentaje puede ser mucho menor.

En esta modalidad, si un trabajador se pensiona al cumplir inmediatamente los 60 años, el monto máximo de pensión al que puede aspirar es de hasta el 75%.

Bajo esa misma modalidad, el monto de la pensión asciende 15% hasta llegar al 95% máximo al cumplir 64 años de edad. Es importante tomar en cuenta que bajo este esquema, la pensión se determina tomando en cuenta el salario diario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas (aproximadamente cinco años), así como el nivel salarial del trabajador.

La forma en la que un trabajador puede acceder al 100% del pago de pensión es si elige la modalidad por vejez, al cumplir los 65 años de edad.

Si bien la opción jubilarse a los 60 años podría resultar atractiva, es importante tomar en cuenta este factor que a largo plazo puede jugar en contra del trabajador, sobre todo si tiene otros proyectos a futuro.