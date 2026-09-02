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⁠Ley 73: el error que puede hacer que pierdas dinero aunque ya tengas derecho a pensionarte

La Ley 73 del IMSS cuenta con distintas modalidades para pensionarse, por lo que vale la pena conocer cuál se adapta mejor a los planes de cada persona.
mié 02 septiembre 2026 06:43 PM
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Mujer realiza trámite en ventanilla.
Antes de pensionarse, vale la pena tomar en cuenta todos los factores que podrían aumentar la cantidad de la pensión. (AnnaStills/Getty Images)

La decisión de pensionarse es una de las más importantes en la vida de todo trabajador, pues de ella dependerá el sustento de los años siguientes a la finalización de la vida laboral.

Si bien la pensión es un derecho al que tienen acceso todos los trabajadores que estuvieron contratados bajo un esquema de ley, es importante señalar que algunos errores podrían representar una disminución en el pago que el trabajador podría recibir en su pensión de manera mensual bajo es esquema de Ley 73 del IMSS .

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El error que podría traducirse en pérdidas al momento de pensionarse

Bajo el esquema de la Ley 73 del IMSS , un error común que a largo plazo puede convertirse en pérdidas, es el de la edad.

Si bien bajo el esquema de pensión por cesantía, el trabajador puede jubilarse al cumplir los 60 años de edad, siempre y cuando cuente con las semanas requeridas por esta modalidad, el porcentaje puede ser mucho menor.

En esta modalidad, si un trabajador se pensiona al cumplir inmediatamente los 60 años, el monto máximo de pensión al que puede aspirar es de hasta el 75%.

Bajo esa misma modalidad, el monto de la pensión asciende 15% hasta llegar al 95% máximo al cumplir 64 años de edad. Es importante tomar en cuenta que bajo este esquema, la pensión se determina tomando en cuenta el salario diario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas (aproximadamente cinco años), así como el nivel salarial del trabajador.

La forma en la que un trabajador puede acceder al 100% del pago de pensión es si elige la modalidad por vejez, al cumplir los 65 años de edad.

Si bien la opción jubilarse a los 60 años podría resultar atractiva, es importante tomar en cuenta este factor que a largo plazo puede jugar en contra del trabajador, sobre todo si tiene otros proyectos a futuro.

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Otros errores que pueden pegar directamente en la pensión del trabajador

Además de pensionarse a una edad más temprana, existen otros factores que a largo plazo pueden influenciar directamente en el dinero que el ahora extrabajador recibirá cada mes.

Estos son algunos de los factores que vale la pena tomar en cuenta y así evitar sorpresas:

- No realizó aportaciones voluntarias: la Modalidad 40 de la Ley 73 del IMSS permite la realización de aportaciones voluntarias que, a largo plazo, pueden aumentar el monto de la pensión y convertirse en un importante soporte.

- Salarios mal cotizados: una estrategia realizada por muchos patrones en la actualidad es la de registrar a sus trabajadores con salarios menores a los reales, lo que a largo plazo puede afectar el monto de la pensión, pues la cantidad reportada al IMSS es menor a la real.

- Desconocer el historial de semanas cotizadas: errores en los datos registrados por patrones, o en la cantidad de semanas cotizadas, a largo plazo pueden ser un factor en contra del trabajador, pues pueden afectar directamente el monto de la pensión que se pagará.

- Descuidar la conservación de derechos: dejar de cotizar durante un tiempo prolongado, más de la cuarta parte de las semanas acumuladas, puede obligarte a trabajar de nuevo determinadas cantidades para recuperar el derecho a una pensión.

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¿Qué puedo hacer para evitar perder dinero al momento de pensionarme?

Lo ideal es planear la jubilación con anticipación, siendo consciente de que realizar el trámite para pensionarse es un paso hacia el futuro.

Antes de tomar esta decisión, se recomienda hacer una evaluación a consciencia de las diferentes posibilidades que existen. También hay que tomar en cuenta los planes a futuro, como emprender un negocio, realizar un viaje, comprar una casa o un auto nuevo, pues de esta forma se puede llegar a una conclusión que favorezca la realización de estas metas.

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