¿Qué es la Ley 73 del IMSS? Esto pasa cuando te jubilas bajo este esquema de pensión

¿Qué es la Ley 73 del IMSS?

La llamada Ley 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es válida para aquellos trabajadores fueron inscritos a dicha institución antes del 1 de julio de 1997. Los que comenzaron después se rigen bajo la llamada Ley 97.

En el esquema de la Ley 73 existen dos tipos de pensión: por cesantía, que es cuando el trabajador tiene entre 60 y 64 años de edad, o bien por vejez, que es cuando el trabajador cumple los 65 años. En ambos casos, es necesario haber cotizado el número de semanas requeridas, hacer la solicitud de pensión y no contar con empleo.

Es importante explicar que en caso de jubilarse antes de los 65 años de edad, se otorgará una pensión menor. Esta se obtendrá calculando un porcentaje sobre la pensión que se obtendría al cumplir los 65 años de vida, de acuerdo con información de Pensionissste.

El porcentaje se distribuye de la siguiente forma:

- Jubilación a los 65 años: 100% de pensión.

- Jubilación a los 64 años: 95% de pensión.

- Jubilación a los 63 años: 90% de pensión.

- Jubilación a los 62 años: 85% de pensión.

- Jubilación a los 61 años: 80% de pensión.

- Jubilación a los 60 años: 75% de pensión.

Además, el trabajador interesado en jubilarse debe estar dentro del periodo de conservación de derechos, que debe ser igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por las cotizaciones laborales. Este periodo se debe contar a partir de la fecha de baja y para realizar el trámite es necesario haber cotizado 500 semanas ante el IMSS.