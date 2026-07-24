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¿Qué es la Ley 73 del IMSS? Esto pasa cuando te jubilas bajo este esquema de pensión

Si comenzaste a cotizar en el IMSS antes de esta fecha, podrías pensionarte bajo la Ley 73. Conoce quiénes pueden acceder, cómo funciona el esquema y cuáles son sus principales beneficios.
vie 24 julio 2026 03:03 PM
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ley 73 imss
El esquema de la Ley 73 del IMSS permite jubilarse a partir de los 60 años de edad. (staticnak1983/Getty Images)

Todos los trabajadores que laboraron de manera formal, con prestaciones de ley y acceso a seguridad social, tienen derecho a recibir una pensión al momento de su retiro, aunque es importante precisar que no todos tienen acceso al mismo esquema.

Un esquema que genera dudas es el de la llamada Ley 73 del IMSS, al cual solo tendrán acceso los trabajadores que comenzaron su vida laboral antes del 1 de julio de 1997. Aquí te explicamos qué es y qué pasa con la pensión al momento de jubilarse.

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¿Qué es la Ley 73 del IMSS?

La llamada Ley 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es válida para aquellos trabajadores fueron inscritos a dicha institución antes del 1 de julio de 1997. Los que comenzaron después se rigen bajo la llamada Ley 97.

En el esquema de la Ley 73 existen dos tipos de pensión: por cesantía, que es cuando el trabajador tiene entre 60 y 64 años de edad, o bien por vejez, que es cuando el trabajador cumple los 65 años. En ambos casos, es necesario haber cotizado el número de semanas requeridas, hacer la solicitud de pensión y no contar con empleo.

Es importante explicar que en caso de jubilarse antes de los 65 años de edad, se otorgará una pensión menor. Esta se obtendrá calculando un porcentaje sobre la pensión que se obtendría al cumplir los 65 años de vida, de acuerdo con información de Pensionissste.

El porcentaje se distribuye de la siguiente forma:

- Jubilación a los 65 años: 100% de pensión.

- Jubilación a los 64 años: 95% de pensión.

- Jubilación a los 63 años: 90% de pensión.

- Jubilación a los 62 años: 85% de pensión.

- Jubilación a los 61 años: 80% de pensión.

- Jubilación a los 60 años: 75% de pensión.

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Además, el trabajador interesado en jubilarse debe estar dentro del periodo de conservación de derechos, que debe ser igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por las cotizaciones laborales. Este periodo se debe contar a partir de la fecha de baja y para realizar el trámite es necesario haber cotizado 500 semanas ante el IMSS.

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¿Cómo se realiza el pago de mi Afore al momento de la jubilación?

El promedio salarial se calcula tomando como base el salario diario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas (equivalente a los últimos años).

Una vez que se realiza el trámite de la pensión y este resulta positivo, el jubilado tiene derecho a recibir una pensión mensual, que se paga en el banco que haya elegido el titular.

Adicionalmente, el jubilado tiene derecho a recibir un pago adicional equivalente a un mes de su pensión cada año, con motivo del aguinaldo.

Además, se se entregarán en efectivo los recursos de SAR 92-97, incluyendo IMSS e Infonavit.

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¿Qué pasa si tengo edad para jubilarme pero no cumplo con las semanas cotizadas?

En caso de que una persona tenga 60 años o más, pero no cumpla con el número de semanas cotizadas establecido en la Ley del Seguro Social, el IMSS emitirá una resolución negativa de pensión.

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En este caso, se entregarán los recursos de la cuenta de Afore. En caso de tener recursos de SAR IMSS 92 y SAR Infonavit 92, estos se entregarán hasta que el titular cumpla los 65 años de edad.

Documentos necesarios para tramitar jubilación por Ley 73

- Identificación oficial.

- Estado de cuenta de Afore.

- Estado de cuenta bancario con CLABE.

- Resolución de pensión, proporcionada por el IMSS.

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