¿Ya no trabajas y quieres aumentar tu pensión? La Modalidad 40 del IMSS puede ser la mejor opción

¿Cuáles son los beneficios de darse de alta en la Modalidad 40 del IMSS?

Al inscribirse en esta modalidad, los asegurados del IMSS no solo protegen su derecho de acceder a una pensión, sino que también les permite elegir el Salario Base de Cotización (SBC) con el que cubrirá sus cuotas, permitiendo mejorar sustancialmente el monto de la pensión en algunos casos.

Al acceder a esta modalidad, los beneficiarios pueden acceder a los siguientes seguros:

- Invalidez y vida: protección contra riesgos de invalidez y muerte, pero no cuando estos se presenten por causa de un riesgo de trabajo. Se otorga a través de una pensión para el titular o sus beneficiarios.

- Cesantía en edad avanzada y vejez: el beneficiario tendrá derecho a una pensión al término de su vida laboral, dependiendo de su edad y el número de semanas cotizadas.

¿Quiénes pueden registrarse a la Modalidad 40 del IMSS?

- Personas que hayan sido dadas de baja en el régimen obligatorio del IMSS.

- Contar con un mínimo de 52 semanas acreditadas bajo el régimen obligatorio en los últimos cinco años anteriores a la baja.

- Realizar el trámite mediante una solicitud por escrito dentro de un plazo no mayor a 12 meses a partir de la fecha de baja.

Cuando una persona solicita la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, el interesado podrá elegir que su inscripción surta efectos a partir de la fecha de solicitud, o bien de manera retroactiva, a partir del día siguiente a su fecha de baja.