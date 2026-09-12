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Finanzas Personales

Este seguro escolar gratuito cubre hasta 40,000 pesos a estudiantes, ¿cómo funciona y quién puede usarlo?

El programa busca respaldar a estudiantes ante accidentes relacionados con sus actividades escolares, pero la protección tiene condiciones específicas.
sáb 12 septiembre 2026 12:32 PM
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Maestro imparte clases en un salón de secundaria en México.
Para este beneficio también se incluye el apoyo psicológico. (Expansión|Gemini)

Un accidente en la escuela puede cambiar por completo el día de un estudiante y generar una atención médica que la familia necesita resolver de inmediato.

Para estos casos, el Estado de México mantiene un Seguro Escolar contra Accidentes que funciona bajo determinadas circunstancias y contempla distintos tipos de protección. La pregunta es qué tan amplio es realmente ese respaldo y quién puede recurrir a él cuando ocurre un percance.

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¿A quién aplica el seguro escolar?

El Seguro Escolar contra Accidentes está dirigido a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria que cursan sus estudios en el Estado de México. Durante el ciclo escolar 2025-2026, el programa opera cuando los alumnos acuden presencialmente a sus escuelas.

La protección también contempla accidentes ocurridos durante el traslado directo entre el domicilio y el plantel, tanto de ida como de regreso, siempre que el recorrido no exceda las dos horas.

Las actividades escolares programadas y autorizadas también pueden estar cubiertas. Entre ellas se encuentran desfiles, visitas guiadas y excursiones, de acuerdo con los lineamientos del Seguro Escolar.

Para actividades extracurriculares, la escuela debe informar al Seguro Escolar la fecha y el lugar donde se realizarán, además de enviar las solicitudes o autorizaciones correspondientes a seguroescolar@edugem.gob.mx junto con la lista de estudiantes.

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Esto es lo que cubre y los montos

Los 40,000 pesos corresponden a la suma asegurada para casos de muerte accidental y/o gastos funerarios. El monto destinado a la atención médica es diferente.

Los gastos médicos por accidente tienen una cobertura de hasta 25,000 pesos por evento. Incluyen atención médica, quirúrgica y dental, además de hospitalización cuando sea necesaria.

También pueden cubrirse medicamentos, aparatos ortopédicos como muletas, collarines o cabestrillos, rehabilitación y material de osteosíntesis, entre ellos placas, tornillos y clavos.

Existe una indemnización de 15,000 pesos por pérdidas orgánicas, cuyo monto se determina de acuerdo con el porcentaje establecido en la escala B de la aseguradora.

El programa contempla además apoyo psicológico cuando sea prescrito por un médico.

¿Qué hacer si ocurre un accidente?

El accidente debe notificarse de inmediato al padre, madre o tutor. El estudiante tiene que acudir ese mismo día acompañado por un familiar, tutor, profesor o adulto responsable a un hospital de la red pública o privada.

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Para recibir atención se necesita la carta emitida por la dirección de la escuela, que es indispensable para la atención médica, salvo las excepciones previstas para determinados casos durante traslados, visitas, desfiles o excursiones.

Cuando no sea posible entregar la carta el mismo día por las características del incidente, el acompañante deberá comprometerse a llevarla el siguiente día hábil. En esos casos también tendrá que presentar al hospital una copia del correo de la Coordinación Estatal de Seguros que confirme la cobertura del evento.

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¿Qué accidentes no cubre?

La póliza no cubre enfermedades ni cirugías que no sean consecuencia directa de una lesión accidental. Tampoco contempla padecimientos preexistentes, golpes simples, raspaduras, rasguños superficiales o heridas que no presenten sangrado.

Los mareos y desmayos quedan fuera como causa del incidente; únicamente pueden atenderse las lesiones producidas como consecuencia de ellos.

Tampoco existe cobertura durante vacaciones, días festivos o fines de semana, salvo las excepciones establecidas por el programa. Quedan fuera las lesiones provocadas por acciones propias, como tragarse monedas o introducir objetos en los oídos o la nariz, así como las derivadas de peleas.

Entre las exclusiones también están los golpes de calor y las lesiones provocadas por infecciones, intoxicaciones o inhalación de humo o gases cuando no se demuestre que fueron consecuencia de un accidente. Las lesiones ocurridas bajo los efectos de drogas o narcóticos tampoco están cubiertas, excepto cuando exista prescripción médica y pueda comprobarse.

Las enfermedades causadas por virus o bacterias, incluido el COVID-19, tampoco forman parte del seguro.

El programa establece restricciones para actividades y lugares considerados de riesgo, como visitas a fábricas, fogatas, parques de diversiones, albercas, ríos, lagos, lagunas o el mar. También quedan fuera los recorridos en bicicleta por calles, avenidas o carreteras.

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Cuando un accidente ocurre dentro de la escuela y el alumno recibe atención en un hospital de la red contratada, no procede un reembolso por los gastos cubiertos. Los casos que requieran reembolso quedan sujetos a la revisión de la aseguradora, al monto de la prima contratada y al tabulador de honorarios correspondiente.

La cobertura termina cuando el estudiante causa baja definitiva de la escuela.

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Seguros de salud

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