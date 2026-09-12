Este seguro escolar gratuito cubre hasta 40,000 pesos a estudiantes, ¿cómo funciona y quién puede usarlo?

¿A quién aplica el seguro escolar?

El Seguro Escolar contra Accidentes está dirigido a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria que cursan sus estudios en el Estado de México. Durante el ciclo escolar 2025-2026, el programa opera cuando los alumnos acuden presencialmente a sus escuelas.

La protección también contempla accidentes ocurridos durante el traslado directo entre el domicilio y el plantel, tanto de ida como de regreso, siempre que el recorrido no exceda las dos horas.

Las actividades escolares programadas y autorizadas también pueden estar cubiertas. Entre ellas se encuentran desfiles, visitas guiadas y excursiones, de acuerdo con los lineamientos del Seguro Escolar.

Para actividades extracurriculares, la escuela debe informar al Seguro Escolar la fecha y el lugar donde se realizarán, además de enviar las solicitudes o autorizaciones correspondientes a seguroescolar@edugem.gob.mx junto con la lista de estudiantes.



Esto es lo que cubre y los montos

Los 40,000 pesos corresponden a la suma asegurada para casos de muerte accidental y/o gastos funerarios. El monto destinado a la atención médica es diferente.

Los gastos médicos por accidente tienen una cobertura de hasta 25,000 pesos por evento. Incluyen atención médica, quirúrgica y dental, además de hospitalización cuando sea necesaria.

También pueden cubrirse medicamentos, aparatos ortopédicos como muletas, collarines o cabestrillos, rehabilitación y material de osteosíntesis, entre ellos placas, tornillos y clavos.

Existe una indemnización de 15,000 pesos por pérdidas orgánicas, cuyo monto se determina de acuerdo con el porcentaje establecido en la escala B de la aseguradora.

El programa contempla además apoyo psicológico cuando sea prescrito por un médico.

¿Qué hacer si ocurre un accidente?

El accidente debe notificarse de inmediato al padre, madre o tutor. El estudiante tiene que acudir ese mismo día acompañado por un familiar, tutor, profesor o adulto responsable a un hospital de la red pública o privada.