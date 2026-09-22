No todos los testamentos son iguales: estos son los tipos que existen y cuándo debes hacer cada uno en México

¿Qué es y por qué es importante contar con un testamento?
Autoridades se refieren al testamento como “un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos, y declara o cumple deberes para después de su muerte”.
La importancia del testamento radica en que gracias a este documento, se evitan gastos mayores, pérdidas de tiempo y conflictos familiares. Además garantiza la tranquilidad de los seres queridos, pues cuando existe, no hay necesidad de realiza juicios sucesorios, que también puede convertirse en un proceso largo, caro y tedioso.
Con el documento, se garantiza que al momento de la muerte del testador, sus bienes pasarán de forma inmediata a las personas que este haya elegido, protegiendo también el patrimonio familiar.
¿Quiénes pueden hacer un testamento?
De acuerdo con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, cualquier persona mayor de 16 años de edad, que se encuentre en pleno uso de sus facultades mentales, puede hacer un testamento.
El testador debe estar consciente y expresar su voluntad de manera libre y clara.