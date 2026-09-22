No todos los testamentos son iguales: estos son los tipos que existen y cuándo debes hacer cada uno en México

¿Cuáles son los tipos de testamento que existen en México?

El Código Civil mexicano reconoce diferentes tipos de testamento clasificados en ordinarios y especiales.

Testamentos ordinarios

- Testamento público abierto: es el más común y el más recomendado para cualquier persona. Se otorga ante un notario público, quien se encarga de redactar conforme a la voluntad del testador; también es el que se registra en el Archivo General de Notarías.

- Testamento público cerrado: el testador escribe su voluntad o la hace escribir, se entrega en un sobre cerrado y lo entrega al notario ante testigos. Su contenido permanece en secreto hasta el fallecimiento.

- Testamento ológrafo: se escribe de puño y letra del testador, y destaca porque se trata de una variante exclusiva para mayores de edad. Debe depositarse en el Archivo General de Notarías.

- Testamento público simplificado: se otorga al notario al momento de adquirir un inmueble destinado a vivienda dentro de la misma escritura de compraventa. Se establecen límites en el valor del inmueble.

Testamentos especiales

- Testamento privado: se otorga en casos de enfermedad grave, cuando no es posible acudir ante un notario.

- Testamento militar: para uso exclusivo de miembros activos del Ejército.

- Testamento marítimo: exclusivo para personas a bordo de embarcaciones de la Marina Nacional.

- Testamento hecho en país extranjero: se hace conforme a las leyes del país donde se redacta.