Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Finanzas Personales

No todos los testamentos son iguales: estos son los tipos que existen y cuándo debes hacer cada uno en México

En México, cada septiembre se promueve la iniciativa "Mes del testamento" para facilitar el acceso a esta herramienta legal.
mar 22 septiembre 2026 03:15 PM
Añadir Expansión en Google
Persona redacta su testamento junto a maqueta de casa.
México promueve septiembre como "el mes del testamento". (seb_ra/Getty Images)

Si bien podría tratarse de una conversación incómoda, el testamento puede ser una herramienta legal que ayude a evitar conflictos familiares, pues el documento plasma la voluntad de una persona para elegir el destino de sus bienes al morir.

En México, con la finalidad de promover la importancia de contar con este escrito y facilitar su acceso, cada septiembre se realiza el llamado “mes del testamento” , que brinda la oportunidad de realizar este trámite por un costo menor al establecido de manera oficial.

Publicidad

¿Qué es y por qué es importante contar con un testamento?

Autoridades se refieren al testamento como “un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos, y declara o cumple deberes para después de su muerte”.

La importancia del testamento radica en que gracias a este documento, se evitan gastos mayores, pérdidas de tiempo y conflictos familiares. Además garantiza la tranquilidad de los seres queridos, pues cuando existe, no hay necesidad de realiza juicios sucesorios, que también puede convertirse en un proceso largo, caro y tedioso.

Con el documento, se garantiza que al momento de la muerte del testador, sus bienes pasarán de forma inmediata a las personas que este haya elegido, protegiendo también el patrimonio familiar.

¿Quiénes pueden hacer un testamento?

De acuerdo con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, cualquier persona mayor de 16 años de edad, que se encuentre en pleno uso de sus facultades mentales, puede hacer un testamento.

El testador debe estar consciente y expresar su voluntad de manera libre y clara.

Publicidad

¿Cuáles son los tipos de testamento que existen en México?

El Código Civil mexicano reconoce diferentes tipos de testamento clasificados en ordinarios y especiales.

Testamentos ordinarios

- Testamento público abierto: es el más común y el más recomendado para cualquier persona. Se otorga ante un notario público, quien se encarga de redactar conforme a la voluntad del testador; también es el que se registra en el Archivo General de Notarías.

- Testamento público cerrado: el testador escribe su voluntad o la hace escribir, se entrega en un sobre cerrado y lo entrega al notario ante testigos. Su contenido permanece en secreto hasta el fallecimiento.

- Testamento ológrafo: se escribe de puño y letra del testador, y destaca porque se trata de una variante exclusiva para mayores de edad. Debe depositarse en el Archivo General de Notarías.

- Testamento público simplificado: se otorga al notario al momento de adquirir un inmueble destinado a vivienda dentro de la misma escritura de compraventa. Se establecen límites en el valor del inmueble.

Testamentos especiales

- Testamento privado: se otorga en casos de enfermedad grave, cuando no es posible acudir ante un notario.

- Testamento militar: para uso exclusivo de miembros activos del Ejército.

- Testamento marítimo: exclusivo para personas a bordo de embarcaciones de la Marina Nacional.

- Testamento hecho en país extranjero: se hace conforme a las leyes del país donde se redacta.

Personas en jornadas de asesoría jurídica contra el despojo en el Parque Arboledas (Pilares), ubicado en la colonia Del Valle Centro, donde vecinas y vecinos pueden recibir orientación y acompañamiento legal.
Desarrollo Inmobiliario

Testamento, una defensa patrimonial ante el riesgo de perder una vivienda

Publicidad

¿Cuáles son los pasos para hacer un testamento?

En el caso particular del testamento público abierto, el más recomendado para personas en general, estos son los pasos a seguir:

- Acudir con el notario público de su preferencia. Se puede agendar una cita con el más cercano al domicilio.

- Presentarse a la cita con documentos: identificación oficial, CURP, acta de nacimiento y la información de los bienes y herederos.

- Define la distribución de los bienes: es necesario definir cómo se repartirán los bienes, así como elegir a los herederos, legatarios y albacea.

- Datos del albacea: será la persona que se encargará de administrar la herencia, por lo que se debe proporcionar su nombre completo y domicilio.

Vale la pena especificar que el testamento se puede modificar cuántas veces se desee, pero el último registrado ante notaría será el que tendrá validez legal.

Tags

Testamento Herencia

Más acerca del autor:

Dinero Inteligente
Suscríbete a nuestro newsletter de Dinero Inteligente

Publicidad
Publicidad