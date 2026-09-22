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¿Quieres ganar 1,000 pesos en Cetes? Esto tendrías que invertir para conseguirlos con el rendimiento actual

Con la nueva referencia de Banxico, el plazo elegido puede multiplicar por más de 15 veces el capital necesario para una misma meta.
mar 22 septiembre 2026 03:40 PM
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Closeup de las manos de una mujer contando billetes de pesos mexicanos. Las denominaciones son: 50, 100, 200 y 500 pesos.
Los plazos más cortos retrocedieron, mientras que los de mayor duración registraron avances. (Expansión|Gemini)

Si estás pensando en meter dinero a cetes para ganar un extra, la tasa importa, pero también cuánto tiempo estás dispuesto a dejarlo invertido.

Tras la última subasta del Banco de México (Banxico) , los rendimientos cambiaron otra vez y con ellos también la cantidad que necesitas para alcanzar una los 1,000 pesos de ganancia.

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Así quedaron las tasas de Cetes en la última subasta de Banxico

Los movimientos fueron moderados, aunque no siguieron la misma dirección en todos los vencimientos. Los plazos más cortos retrocedieron, mientras que los de mayor duración registraron avances:

- 28 días: tasa actual de 6.15%, frente al 6.25% anterior.

- 91 días: tasa actual de 6.59%, frente al 6.66% anterior.

- 175 días: tasa actual de 6.91%, frente al 6.90% anterior.

- 679 días: tasa actual de 8.01%, frente al 7.94% anterior.

Cuánto debes invertir para ganar 1,000 pesos en Cetes

Traducir los porcentajes a pesos permite dimensionar mejor lo que implica cada plazo. Los ejercicios realizados en Cetesdirecto muestran una diferencia amplia en el capital necesario para obtener alrededor de 1,000 pesos después del ISR considerado por el simulador:

- 28 días: inversión de 239,808 pesos | ganancia de 1,000.16 pesos.

- 91 días: inversión de 68,634 pesos | ganancia de 1,001.42 pesos.

- 182 días: inversión de 32,971 pesos | ganancia de 1,002.14 pesos.

- 365 días: inversión de 15,540 pesos | ganancia de 1,000.82 pesos.

Las tasas quedaron de la siguiente manera:

- 28 días: 6.25%

- 91 días: 6.66%

- 182 días: 6.90%

- 365 días: 7.24%

Tarjeta de crédito color rosa con los 16 dígitos del número del plástico y el nombre de Jimena Carrillo y una fecha de vencimiento. El plástico color rosa tiene la leyenda liverpool tres veces y el logo de la cadena en color blanco en la parte superior izquierda.
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¿Aún conviene invertir en Cetes?

Con una inflación general anual de 3.26% al cierre de agosto de 2026, los rendimientos observados en la última subasta permanecen por encima del aumento anual de los precios. Esa relación importa porque uno de los objetivos de una inversión como los cetes es evitar que el dinero pierda capacidad de compra con el paso del tiempo.

¿Cuánto valen actualmente?

Cada cete tiene un valor nominal de 10 pesos, aunque ese no es el precio que paga el inversionista al comprarlo. Estos certificados se colocan con descuento: se adquieren por menos de 10 pesos y, cuando llega el vencimiento, el gobierno paga el valor nominal completo.

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No existe, por tanto, un único precio de compra para todos los Cetes. En los ejercicios compartidos, el costo implícito por título ronda los 9.95 pesos a 28 días, 9.83 pesos a 91 días, 9.66 pesos a 182 días y 9.32 pesos a 365 días.

De esa diferencia entre el precio de adquisición y los 10 pesos recibidos al vencimiento surge el rendimiento. Por eso, la tasa no funciona como un porcentaje que simplemente se suma al dinero depositado: el resultado depende del descuento con el que se compra cada certificado.

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Cetes

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