¿Quieres ganar 1,000 pesos en Cetes? Esto tendrías que invertir para conseguirlos con el rendimiento actual

Así quedaron las tasas de Cetes en la última subasta de Banxico

Los movimientos fueron moderados, aunque no siguieron la misma dirección en todos los vencimientos. Los plazos más cortos retrocedieron, mientras que los de mayor duración registraron avances:

- 28 días: tasa actual de 6.15%, frente al 6.25% anterior.

- 91 días: tasa actual de 6.59%, frente al 6.66% anterior.

- 175 días: tasa actual de 6.91%, frente al 6.90% anterior.

- 679 días: tasa actual de 8.01%, frente al 7.94% anterior.

Cuánto debes invertir para ganar 1,000 pesos en Cetes

Traducir los porcentajes a pesos permite dimensionar mejor lo que implica cada plazo. Los ejercicios realizados en Cetesdirecto muestran una diferencia amplia en el capital necesario para obtener alrededor de 1,000 pesos después del ISR considerado por el simulador:

- 28 días: inversión de 239,808 pesos | ganancia de 1,000.16 pesos.

- 91 días: inversión de 68,634 pesos | ganancia de 1,001.42 pesos.

- 182 días: inversión de 32,971 pesos | ganancia de 1,002.14 pesos.

- 365 días: inversión de 15,540 pesos | ganancia de 1,000.82 pesos.

Las tasas quedaron de la siguiente manera:

- 28 días: 6.25%

- 91 días: 6.66%

- 182 días: 6.90%

- 365 días: 7.24%







¿Aún conviene invertir en Cetes?

Con una inflación general anual de 3.26% al cierre de agosto de 2026, los rendimientos observados en la última subasta permanecen por encima del aumento anual de los precios. Esa relación importa porque uno de los objetivos de una inversión como los cetes es evitar que el dinero pierda capacidad de compra con el paso del tiempo.

¿Cuánto valen actualmente?

Cada cete tiene un valor nominal de 10 pesos, aunque ese no es el precio que paga el inversionista al comprarlo. Estos certificados se colocan con descuento: se adquieren por menos de 10 pesos y, cuando llega el vencimiento, el gobierno paga el valor nominal completo.