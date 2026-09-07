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Liverpool convierte el crédito en un ecosistema financiero y ofrece una nueva opción de inversión con rendimientos de 7%

Activa Liverpool amplía la estrategia financiera de la empresa y busca que sus clientes pasen del crédito al ahorro y la inversión dentro del mismo ecosistema.
lun 07 septiembre 2026 03:48 PM
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Tarjeta de crédito color rosa con los 16 dígitos del número del plástico y el nombre de Jimena Carrillo y una fecha de vencimiento. El plástico color rosa tiene la leyenda liverpool tres veces y el logo de la cadena en color blanco en la parte superior izquierda.
El negocio financiero de El Puerto de Liverpool creció 10% en el primer semestre del año. (foto: Liverpool/Facebook.)

El Puerto de Liverpool quiere ampliar la relación financiera con sus clientes que construyó a través del crédito. La empresa, dueña de Liverpool y Suburbia, ahora busca entrar al terreno del ahorro y la inversión con Activa Liverpool, una cuenta desarrollada en alianza con Actinver que combina rendimientos, liquidez y beneficios para consumir dentro de sus propias tiendas.

La apuesta llega en un momento en el que el negocio financiero gana peso dentro de la compañía, pero también enfrenta un entorno más retador por el aumento de la morosidad. En el primer semestre del año, los ingresos de la división de crédito crecieron 10.7%, mientras que los ingresos del negocio comercial decrecieron 0.6%.

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En tanto, Liverpool reportó en su último estado financiero que el indicador de cartera vencida se ubicó en 4.7% al final del segundo trimestre, un incremento de 72 puntos base en comparación con el mismo trimestre del año anterior.

Activa Liverpool representa una etapa en la estrategia de la empresa para participar en más momentos de la vida financiera de sus clientes y construir un ecosistema en el que puedan pagar, obtener crédito, ahorrar, invertir y después utilizar esos recursos para consumir.

El producto ofrece a los clientes que mantengan una inversión superior a 20,000 pesos podrán obtener hasta 7% de rendimiento anualizado sobre dinero a la vista y hasta 7% de cashback en compras realizadas en tiendas Liverpool, Liverpool.com.mx y Liverpool Pocket, de acuerdo con los términos y condiciones del producto.

Del crédito al ahorro

Liverpool tiene una ventaja que pocas empresas de retail pueden replicar, que es la relación financiera construida durante décadas con millones de consumidores. La empresa cerró el 2025 con más de 8.8 millones de tarjetas de crédito de marca propia, de acuerdo con su reporte financiero .

Esa infraestructura convirtió al crédito en uno de los motores más dinámicos del grupo. Mientras los ingresos comerciales alcanzaron 88,224 millones de pesos durante el primer semestre, los ingresos de los negocios financieros sumaron 11,725millones. El negocio inmobiliario, por su parte, generó 2,759 millones de pesos..

Es claro que la compañía se mantiene como un grupo comercial, pero el crecimiento de los servicios financieros muestra por qué la compañía busca ampliar esta división y explorar nuevos productos.

Carlos Hermosillo considera que la alianza con Actinver permite a Liverpool probar un nuevo servicio sin tener que construir desde cero toda la infraestructura necesaria. “Es una estrategia adecuada para probar suerte con nuevos servicios sin hacer una inversión tan importante en principio”, señala.

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Para el especialista, el crédito debe mantenerse como el centro de la estrategia financiera de la empresa. Sin embargo, los productos de ahorro e inversión pueden cumplir una función distinta: complementar la oferta y ayudar a retener recursos dentro del ecosistema.

“El negocio central deberá seguir siendo el crédito. El ahorro y la inversión pueden complementar la oferta y retener flujos”, explica.

El 7% que Cetes Directo puso en el radar

La oferta de Liverpool también llega a un mercado en el que 7% se convirtió en una cifra reconocible para los pequeños inversionistas. Durante el periodo de tasas de interés elevadas, Cetes Directo ofreció rendimientos cercanos o superiores a ese nivel, lo que contribuyó a colocar esa cifra en el imaginario colectivo como una referencia de lo que podía obtenerse por invertir dinero en instrumentos de bajo riesgo.

Cetes Directo ayudó así a familiarizar a millones de mexicanos con la idea de que podían poner a trabajar su dinero desde montos relativamente bajos y obtener un rendimiento sin recurrir necesariamente a productos financieros sofisticados.

Por ello, ofrecer hasta 7% anualizado permite a Liverpool entrar a la conversación con una cifra que los consumidores ya reconocen, aunque el producto tiene una lógica distinta. La propuesta no se limita al rendimiento financiero, sino que combina el retorno sobre el dinero con cashback para compras dentro del ecosistema Liverpool.

El movimiento de Liverpool forma parte de una transformación más amplia en la que las empresas buscan ampliar su relación con el consumidor más allá de una compra. El objetivo es construir ecosistemas de consumo y servicios financieros capaces de acompañar al usuario en distintas etapas de su vida económica.

La lógica consiste en que una misma plataforma permita comprar, pagar, solicitar crédito, recibir recompensas, mantener dinero y eventualmente invertir. Mientras más actividades concentra una empresa, mayores son las posibilidades de mantener al consumidor dentro de su ecosistema y conocer sus hábitos financieros y de consumo.

Liverpool ya había avanzado en esa dirección. Su tarjeta departamental fue durante décadas una de las principales puertas de entrada a los servicios financieros de la compañía. Posteriormente incorporó seguros, distintas modalidades de crédito y otras soluciones financieras.

En su informe anual, la empresa señala que continuó expandiendo Activa y otras soluciones financieras como parte de su estrategia para aumentar el alcance de su ecosistema.

La alianza con Actinver lleva esa estrategia un paso más allá al vincular directamente el dinero que el cliente mantiene invertido con su actividad como consumidor. La propuesta establece una relación entre ahorro, rendimiento y recompensa comercial.

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Para Actinver, la alianza abre una puerta hacia una base de consumidores a la que una casa de bolsa tradicionalmente no llega con la misma facilidad. Liverpool aporta reconocimiento de marca, presencia física y millones de clientes que ya conocen su ecosistema.

Jacobo Rodríguez, consultor financiero y corporativo en Roga Capital, considera que la propuesta puede ayudar a la empresa a ampliar su catálogo de servicios financieros y aumentar su contacto con los consumidores. “Liverpool busca expandir su oferta financiera hacia el ahorro y la inversión, que son servicios importantes dentro del ecosistema”, señala.

Sin embargo, Rodríguez apunta que Liverpool no operará directamente la infraestructura financiera. Actinver será el operador detrás de las cuentas, mientras la tienda departamental funciona como una plataforma para acercar el producto a sus consumidores.

“Liverpool funcionará como intermediario, mientras Actinver opera las cuentas. Eso permite ampliar la oferta sin construir toda la operación”, explica.

Aunque la propuesta de Liverpool no aparece aislada. Mercado Pago, por ejemplo, ha expandido su ecosistema más allá de los pagos y las transferencias, incorporando productos para que los usuarios mantengan recursos que generan rendimientos. Su integración con productos de inversión respaldados por GBM muestra cómo una plataforma originalmente enfocada en comercio electrónico puede ampliar su presencia en las finanzas personales.

DiDi también ha comenzado a desarrollar servicios financieros dentro de su ecosistema, mientras empresas como Nu utilizan los rendimientos como una herramienta para atraer depósitos y mantener una relación cotidiana con sus clientes.

La diferencia es que Liverpool parte de otro lugar. No es una fintech que quiere construir un ecosistema comercial. Es una empresa comercial que ya cuenta con un ecosistema y ahora busca profundizar su presencia financiera.

Para Hermosillo, la cuenta difícilmente se convertirá, al menos en el corto plazo, en la principal razón para que un nuevo consumidor se acerque a Liverpool. Su mayor fortaleza no necesariamente será la tasa de rendimiento. “Su principal diferenciador será la confianza que ya tiene la clientela en Liverpool”, dice.

Tags

EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B. DE C.V. Suburbia bancos, tarjetas de crédito, finanzas personales

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