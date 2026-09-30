Deudas de CFE de hace 10 años: cuándo prescribe el cobro y cuándo sí pueden exigirte el pago

¿Bajo qué leyes se rige la CFE en materia de cobros?

Debido a que la CFE ofrece diversos esquemas de servicios como a los hogares y a los pequeños y grandes comercios, que a su vez derivan en bajo y alto consumo de energía, los contratos que se tienen entre ambas partes tienen sus propias características.

Ante ello, cobrar a un usuario que dejó de pagar durante 10 años dependerá de la naturaleza mercantil de los contratos de suministro y de las reglas de prescripción.

Tras la reforma constitucional de octubre de 2024 y la publicación de la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad el 18 de marzo de 2025, se confirmó un criterio jurisprudencial decisivo: la relación entre la CFE y los usuarios del servicio básico es un contrato mercantil que se rige por el derecho privado y no por el derecho fiscal o administrativo.

Durante años existió duda sobre si la CFE actuaba como autoridad administrativa al cobrar el consumo de luz. Al transformarse de "empresa productiva" a "empresa pública del Estado", el marco legal reafirmó que los actos derivados del contrato de suministro se ejecutan en un plano de coordinación comercial entre particulares y la CFE.

Según el artículo 85 de la Ley de CFE y el artículo 6 de dicho ordenamiento, los contratos de suministro son de naturaleza privada. Asimismo, el artículo 5 de la Ley del Sector Eléctrico establece que las transacciones y el suministro eléctrico se rigen por el Código de Comercio y, supletoriamente, por el Código Civil Federal.