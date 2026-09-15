Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señaló que los recursos destinados a las empresas públicas del Estado son insuficientes frente a sus necesidades de inversión y que, ante esta limitación, el gobierno parece apostar por esquemas de participación privada más ambiciosos para desarrollar nuevos proyectos.

“Si quieres que Pemex sea exitoso hay que ir más allá de las inversiones mixtas, porque el presupuesto de inversión es completamente insuficiente. Y lo mismo con CFE que trae 60,000 millones en gasto de inversión, cuando al mismo tiempo tiene a los funcionarios del gabinete de Energía hablando de inversiones millonarias”, explicó en entrevista.

Menos recursos para las empresas estatales

El presupuesto total propuesto para Pemex en 2027 asciende a 517,362 millones de pesos, 1.3% menos en términos reales frente a los 527,121 millones de pesos asignados para 2026.

En el caso de CFE , Hacienda plantea un presupuesto de 523,747 millones de pesos, una reducción real de 8.5% respecto a los 554,567 millones de pesos contemplados para este año.

La disminución real considera el efecto de la inflación y permite comparar la capacidad efectiva de gasto entre ambos ejercicios.

Para el IMCO, la presión presupuestal hace que la inversión privada cobre mayor relevancia para cubrir las necesidades de infraestructura que las empresas públicas no pueden financiar únicamente con recursos propios.

"En términos de competitividad, la inversión en el sector energético es posiblemente el componente más relevante por su peso en la inversión total, así como por su papel de facilitador de otras inversiones", detalla el IMCO en su análisis Paquete Económico 2027.

El presupuesto de inversión física total para diversas obras en 2027 asciende a 1.03 billones de pesos, 3.5% más que en 2026. Pemex concentra 25% de ese monto y CFE 6%.

Pero el instituto advierte que el aumento presupuestal no es suficiente para generar por sí mismo los niveles de inversión que requieren sectores estratégicos.

“La inversión física del PEF por sí misma no será suficiente para detonar mayores niveles de crecimiento, sino que deberá ir acompañada de inversiones mixtas en sectores como el energético, hídrico y de logística”, añade el análisis.