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CFE Internet llega a más de 24,000 OXXO; ya puedes recargar tu servicio en tiendas de todo México

Además de OXXO, los usuarios de CFE Internet pueden recargar en Farmacias del Ahorro, Financiera para el Bienestar, Correos de México, Farmapronto, Go Mart y 7-Eleven.
lun 14 septiembre 2026 03:56 PM
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La fachada de una tienda OXXO y una persona sosteniendo un celular en el que se ve la interfaz de CFE Internet.
La alianza entre OXXO y CFE Internet busca ampliar los puntos disponibles para realizar recargas en México. (Expansión/Meta AI)

A partir de ahora, los usuarios de CFE Internet podrán realizar recargas en más de 24,000 tiendas OXXO distribuidas en todo México, además de utilizar la aplicación Spin by OXXO.

Femsa, la empresa dueña de OXXO, anunció la alianza con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Internet, con esto se busca ampliar los puntos disponibles para realizar recargas y acercar los servicios de conectividad a más comunidades.

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Para los usuarios, la nueva alternativa también facilita el acceso a los paquetes de CFE Internet, que van desde una opción de 35 pesos hasta planes de mayor duración que superan los 2,000 pesos.

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Con esta alianza, OXXO amplía los servicios que ofrece en sus establecimientos y mediante Spin by OXXO, más allá de las compras cotidianas.

Marcela Rincón, gerente de Pagos Comerciales de OXXO México, señaló que la colaboración con CFE Internet busca poner las tiendas y la aplicación a disposición de sus usuarios como puntos cercanos para realizar recargas.

Además, OXXO se constituirá como el establecimiento que dará más alcance a una recarga de CFE Internet. Actualmente, cuenta con 4,980 establecimientos para recargas , de los cuales, una gran parte se realizan a Farmacias del Ahorro con 1,558 y Financiera para el Bienestar con 1,546.

¿Dónde se puede recargar CFE Internet?

Este lunes 14 de septiembre se anunció que las recargas de CFE Internet podrán realizarse en OXXO y mediante la aplicación Spin by OXXO, por lo que los usuarios tendrán tanto establecimientos físicos como una alternativa digital para realizar sus recargas.

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Además, en su página oficial, CFE señala que existen otras opciones para realizar una recarga con efectivo, entre los establecimientos están:

- Farmacias del Ahorro.

- Financiera para el Bienestar.

- Correos de México.

- Farmacias Farmapronto.

- Go Mart.

- 7Eleven

- Pequeños comercios, los cuales pueden ser consultados en su mapa oficial .

CFE Internet
CFE Internet ofrece paquetes desde 35 pesos y opciones de mayor duración que superan los 2,000 pesos. (CFE)


Igualmente, a través de su página de internet se puede realizar la recarga.

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¿Cuánto cuestan los paquetes de CFE Internet?

CFE Internet cuenta con distintas opciones dependiendo de la cantidad de datos, la vigencia y los servicios incluidos.

El paquete de menor precio es CFE Telecom 35 al mes, que cuesta 35 pesos y tiene una vigencia de 30 días. Incluye 1 GB de datos, 100 minutos y 50 mensajes, además de 600 MB para redes sociales.

Otra alternativa es CFE Telecom 2GB 7D +RS, con un precio de 85 pesos y una vigencia de siete días. Incluye 2 GB de datos, redes sociales ilimitadas y permite compartir internet mediante hotspot.

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Este paquete también ofrece la posibilidad de compartir internet de manera ilimitada entre líneas CFE Internet.

Para quienes buscan paquetes de mayor duración, CFE ofrece opciones de 24 GB con precios de 1,205 y 2,380 pesos.

El CFE Telecom 24GB 6M + RS tiene un precio de 1,205 pesos, mientras que el CFE Telecom 24GB 12M +RS cuesta 2,380 pesos.

Ambos paquetes incluyen 24 GB de datos, redes sociales ilimitadas, hotspot, que es un punto para compartir internet, y la posibilidad de compartir internet de manera ilimitada entre líneas CFE Internet.

Sin embargo, existen más opciones que pueden ser consultadas a través de sus canales oficiales.

¿Qué es CFE Internet?

CFE Internet es el servicio de conectividad de la Comisión Federal de Electricidad que forma parte de los esfuerzos de la empresa para ampliar el acceso a telecomunicaciones en México.

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Entre ellas sus objetivos ha estado la instalación de infraestructura y puntos de acceso a internet gratuito en espacios públicos, además de la oferta de servicios de telefonía móvil e internet para usuarios.

Tags

CFE Tiendas Oxxo spin

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