CFE Internet llega a más de 24,000 OXXO; ya puedes recargar tu servicio en tiendas de todo México

Para los usuarios, la nueva alternativa también facilita el acceso a los paquetes de CFE Internet, que van desde una opción de 35 pesos hasta planes de mayor duración que superan los 2,000 pesos.

La mayor alianza de CFE Internet con una tienda de autoservicio

Con esta alianza, OXXO amplía los servicios que ofrece en sus establecimientos y mediante Spin by OXXO, más allá de las compras cotidianas.

Marcela Rincón, gerente de Pagos Comerciales de OXXO México, señaló que la colaboración con CFE Internet busca poner las tiendas y la aplicación a disposición de sus usuarios como puntos cercanos para realizar recargas.

Además, OXXO se constituirá como el establecimiento que dará más alcance a una recarga de CFE Internet. Actualmente, cuenta con 4,980 establecimientos para recargas , de los cuales, una gran parte se realizan a Farmacias del Ahorro con 1,558 y Financiera para el Bienestar con 1,546.

¿Dónde se puede recargar CFE Internet?

Este lunes 14 de septiembre se anunció que las recargas de CFE Internet podrán realizarse en OXXO y mediante la aplicación Spin by OXXO, por lo que los usuarios tendrán tanto establecimientos físicos como una alternativa digital para realizar sus recargas.



Además, en su página oficial, CFE señala que existen otras opciones para realizar una recarga con efectivo, entre los establecimientos están:

- Farmacias del Ahorro.

- Financiera para el Bienestar.

- Correos de México.

- Farmacias Farmapronto.

- Go Mart.

- 7Eleven

- Pequeños comercios, los cuales pueden ser consultados en su mapa oficial .

CFE Internet ofrece paquetes desde 35 pesos y opciones de mayor duración que superan los 2,000 pesos. (CFE)





Igualmente, a través de su página de internet se puede realizar la recarga.