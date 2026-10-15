Nacional Financiera (Nafin) ofrece a las propietarias de Pequeñas y Medianas Empresas (pymes) créditos de hasta tres millones de pesos con el objetivo de impulsar sus negocios. Las mujeres que estén interesadas en obtener el dinero deben de cumplir con una serie de requisitos, como tener actualizada la información legal y financiera de la empresa, tener la documentación completa, entre otros requisitos.
El gobierno de México ofrece un crédito solo para mujeres de hasta 3 millones de pesos: así puedes pedirlo
Nafin, que es un banco de desarrollo del Estado mexicano, detalla que este tipo de créditos está dirigido a mujeres que sean dueñas de pymes, que estén al frente de la presidencia del Consejo de Administración la ocupe una mujer y/o la mayoría de los miembros del Consejo de Administración sean mujeres y/o el Administrador Único sea mujer.
¿Cuánto ofrecen de crédito a las empresarias?
El crédito de mujeres empresarias es por un monto de hasta 3 millones de pesos, con una tasa de 14.50% fija y con un plazo de hasta 60 meses para pagar, de acuerdo a lo que detalla Nafin en su página.
El destino del crédito será para capital de trabajo y activo fijo, es decir, que el dinero lo puedan destinar a la mejora del negocio, y al que pueden acceder las mujeres de todo el país, ya que tiene cobertura nacional.
Otras características de este préstamo, es que no tiene comisión por apertura ni penalización por prepago, además de que no solicita alguna garantía hipotecaria.
Requisitos para créditos para mujeres empresarias
- Ser micro, pequeña o mediana empresa (incluyendo Personas Físicas con Actividad Empresarial) que pertenezca a mujeres.
- En Personas Morales al menos el 51% del capital accionario, debe ser propiedad de personas físicas mujeres, al momento de la solicitud del crédito y debe cumplir con alguna de las siguientes condiciones: la Presidencia del Consejo de Administración la ocupe una mujer y/o la mayoría de los miembros del Consejo de Administración sean mujeres y/o el Administrador Único sea mujer.
El historial crediticio debe ser adecuado y la información tanto legal como financiera debe estar actualizada.
Se debe de responder un cuestionario.
Responder el cuestionario de Mujer Pyme.
En el link en línea se deben ingresar datos personales, nombre de la empresa, entidad federativa, RFC, nombre del representante legal, sector, tipo de persona, ya sea persona física con actividad empresarial o persona moral.
- Una vez enviado el cuestionario, se debe imprimir la página de recepción que llegará a su correo electrónico con las respuestas registradas hasta la pregunta cinco.
¿En qué bancos se tramita el crédito?
Entrega de expediente crediticio al intermediario financiero, que en este caso son los bancos que actúan como intermediarios y son los siguientes:
1.- Banamex
2.- BanBajío
3.- Banorte
4.- Banregio
5.- BBVA
6.- Mifel
7.- Scotiabank
En este apartado, cada institución bancaria establece la documentación específica que deben entregar los solicitantes, y en caso de cumplir con las políticas del intermediario financiero, la empresaria recibe el financiamiento.
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¿Qué documentos debo de tener para acceder al crédito?
En este link puedes solicitar el listado completo de documentos que solicita Nafin para realizar el trámite. Estos son algunos que tiene el listado:
Información general de la empresa
1.- Identificación oficial del solicitante o del representante legal de la empresa en caso de personas morales
2.- Cédula de Identificación Fiscal RFC y/o Alta ante Hacienda Formato R1
3.- Comprobante de domicilio de la empresa.
4.- Acta constitutiva, poderes, reformas y modificaciones que haya tenido la empresa con datos de Inscripción ante RPPC.
5.- Estado de cuenta de cheques (12 meses consecutivos).
Formatos de bancos:
1.- Solicitud de crédito
2.- Autorización para consulta de buró de crédito.
Este es una opción de crédito permanente; sin embargo, en caso de que haya dudas, se recomienda comunicarse al siguiente número telefónico: 800 623 4672