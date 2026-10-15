El gobierno de México ofrece un crédito solo para mujeres de hasta 3 millones de pesos: así puedes pedirlo

Nafin, que es un banco de desarrollo del Estado mexicano, detalla que este tipo de créditos está dirigido a mujeres que sean dueñas de pymes, que estén al frente de la presidencia del Consejo de Administración la ocupe una mujer y/o la mayoría de los miembros del Consejo de Administración sean mujeres y/o el Administrador Único sea mujer.

¿Cuánto ofrecen de crédito a las empresarias?

El crédito de mujeres empresarias es por un monto de hasta 3 millones de pesos, con una tasa de 14.50% fija y con un plazo de hasta 60 meses para pagar, de acuerdo a lo que detalla Nafin en su página.

El destino del crédito será para capital de trabajo y activo fijo, es decir, que el dinero lo puedan destinar a la mejora del negocio, y al que pueden acceder las mujeres de todo el país, ya que tiene cobertura nacional.

Otras características de este préstamo, es que no tiene comisión por apertura ni penalización por prepago, además de que no solicita alguna garantía hipotecaria.

Requisitos para créditos para mujeres empresarias