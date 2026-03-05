Konfío: "México está rezagado porque no hay suficiente crédito para las pymes"

“Ya nos adelantamos a hacer muchas de las inversiones que se requieren”, contó Arana. “(Hemos invertido) decenas de millones de dólares, principalmente en temas de robustecer procesos internos y equipos”.
Se alinean al Plan México
Tras el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de lanzar el Plan México, con proyectos de infraestructura -además del acuerdo que logró el año pasado con la banca de dar más financiamiento a pymes con mejores condiciones-, Konfío dijo que encaja perfecto en este plan del gobierno por el enfoque con el que nacieron.
El año pasado, Konfío colocó 11,000 millones de pesos en créditos, a pesar de la incertidumbre por las tensiones comerciales con Estados Unidos y un débil dinamismo de la economía. Espera mantener ese ritmo de crecimiento en los siguientes años, pero manteniendo la prudencia y la disciplina del negocio.
“Siempre tratamos de mantener mucha disciplina en cómo crecemos, tratamos de estar muy cerca a los clientes, evaluar riesgo y estar presente en las industrias más relevantes”, dijo. “La expectativa es seguir creciendo a doble dígito durante mucho tiempo”.
Sus planes a corto, mediano y largo plazo están muy enfocados en los negocios, por lo que descarta incursionar en el sector de consumo como lo es la apuesta de otros jugadores que han solicitado una licencia bancaria.
“Sabemos que las pymes le dan empleo a un porcentaje muy relevante del empleo formal en este país, pero no tenemos conocimiento ahí ni intenciones de hacer algo”, aclaró.
Tampoco tienen planes de entrar en el negocio de divisas, ya que sus clientes son negocios locales con ingresos mayoritariamente en pesos.
En cuanto a los medios de pago, ya incursionaron en este negocio en 2021 a través de la adquisición de Sr. Pago pero este segmento es solo un complemento a su negocio principal.