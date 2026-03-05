Publicidad

Economía

Konfío: "México está rezagado porque no hay suficiente crédito para las pymes"

La empresa que dirige David Arana espera la aprobación de su licencia bancaria para ampliar el financiamiento empresarial y prevé crecer a doble dígito tras colocar 11,000 mdp en 2024.
jue 05 marzo 2026 05:55 AM
Konfío arrancará como un banco rentable cuando reciba licencia
David Arana, cofundador de Konfío, dijo que están listos para ser el banco de las pymes. (Anylú Hinojosa-Peña)

Dar financiamiento a las pymes mexicanas ayudará a destrabar el estancamiento económico que atraviesa el país, considera Konfío, la fintech que desde hace 12 años enfoca su modelo de negocio a estas empresas.

El crecimiento económico de México está por debajo de su potencial de crecimiento. En 2025, el PIB creció 0.8%, uno de los desempeños más bajos desde la pandemia.

Con motivo de la 89 Convención Bancaria , el cofundador de la firma, David Arana, asegura en entrevista con Expansión que la economía mexicana no crece al mismo ritmo que sus pares en Latinoamérica, debido al bajo financiamiento que se les da a las pequeñas y medianas empresas.

“Venimos con un rezago (de crecimiento) y una de las principales razones es porque no hay suficiente acceso a crédito al mundo empresarial, a las pymes”, dijo Arana al mismo tiempo que señaló que México sigue teniendo menos de la mitad de la penetración de crédito que tienen países como Brasil, Colombia, Chile o Perú.

Pero atender a las empresas con financiamiento, tal y como lo solicitó la presidenta Claudia Sheinbaum el año pasado, requiere de algo más que dinero.

David Arana señaló que aunque tienen la octava cartera de crédito a pymes más grande -si se comparan con los bancos-, tuvieron que pedir una licencia bancaria que les permitiera dar un servicio integral a sus clientes.

Konfío inició como una fintech en 2014 por David Arana y Francisco Padilla, aunque operaron con una licencia de Sofom que les permitió dar financiamiento y tarjetas de crédito a pymes en el país.

En 2021, ante el aumento de las tasas de interés y la fiebre de los fondos de capital por invertir en empresas fintech, la empresa se convirtió en ‘unicornio’ al lograr una valuación de 1,300 millones de dólares tras una ronda de inversión serie E.

Desde septiembre del 2023, la empresa solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) una licencia bancaria. La autoridad ya le hizo las primeras rondas de comentarios por lo que Arana y Padilla están a la espera de la resolución de la CNBV.

Estamos esperando buenas noticias; estamos listos para ser el banco que necesita México en este momento en el que se lanzó en Plan México; estamos esperando optimistas
David Arana, cofundador de Konfío

Arana estima que logren la licencia pronto, ya que demostraron a las autoridades que cuentan con un gobierno corporativo y auditorías a sus sistemas.

Además, desde 2024 Konfío genera utilidades, por lo que no ven necesario una inyección de capital adicional a la institución para arrancar operaciones. Estiman que, una vez autorizada la licencia, ingresen con índices de capitalización muy por encima de lo que pide la ley.

“Ya nos adelantamos a hacer muchas de las inversiones que se requieren”, contó Arana. “(Hemos invertido) decenas de millones de dólares, principalmente en temas de robustecer procesos internos y equipos”.

Se alinean al Plan México

Tras el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de lanzar el Plan México, con proyectos de infraestructura -además del acuerdo que logró el año pasado con la banca de dar más financiamiento a pymes con mejores condiciones-, Konfío dijo que encaja perfecto en este plan del gobierno por el enfoque con el que nacieron.

El año pasado, Konfío colocó 11,000 millones de pesos en créditos, a pesar de la incertidumbre por las tensiones comerciales con Estados Unidos y un débil dinamismo de la economía. Espera mantener ese ritmo de crecimiento en los siguientes años, pero manteniendo la prudencia y la disciplina del negocio.

“Siempre tratamos de mantener mucha disciplina en cómo crecemos, tratamos de estar muy cerca a los clientes, evaluar riesgo y estar presente en las industrias más relevantes”, dijo. “La expectativa es seguir creciendo a doble dígito durante mucho tiempo”.

Sus planes a corto, mediano y largo plazo están muy enfocados en los negocios, por lo que descarta incursionar en el sector de consumo como lo es la apuesta de otros jugadores que han solicitado una licencia bancaria.

“Sabemos que las pymes le dan empleo a un porcentaje muy relevante del empleo formal en este país, pero no tenemos conocimiento ahí ni intenciones de hacer algo”, aclaró.

Tampoco tienen planes de entrar en el negocio de divisas, ya que sus clientes son negocios locales con ingresos mayoritariamente en pesos.

En cuanto a los medios de pago, ya incursionaron en este negocio en 2021 a través de la adquisición de Sr. Pago pero este segmento es solo un complemento a su negocio principal.

