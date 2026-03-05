Konfío: "México está rezagado porque no hay suficiente crédito para las pymes"

“Venimos con un rezago (de crecimiento) y una de las principales razones es porque no hay suficiente acceso a crédito al mundo empresarial, a las pymes”, dijo Arana al mismo tiempo que señaló que México sigue teniendo menos de la mitad de la penetración de crédito que tienen países como Brasil, Colombia, Chile o Perú.

Pero atender a las empresas con financiamiento, tal y como lo solicitó la presidenta Claudia Sheinbaum el año pasado, requiere de algo más que dinero.

David Arana señaló que aunque tienen la octava cartera de crédito a pymes más grande -si se comparan con los bancos-, tuvieron que pedir una licencia bancaria que les permitiera dar un servicio integral a sus clientes.

Konfío inició como una fintech en 2014 por David Arana y Francisco Padilla, aunque operaron con una licencia de Sofom que les permitió dar financiamiento y tarjetas de crédito a pymes en el país.

En 2021, ante el aumento de las tasas de interés y la fiebre de los fondos de capital por invertir en empresas fintech, la empresa se convirtió en ‘unicornio’ al lograr una valuación de 1,300 millones de dólares tras una ronda de inversión serie E.

Desde septiembre del 2023, la empresa solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) una licencia bancaria. La autoridad ya le hizo las primeras rondas de comentarios por lo que Arana y Padilla están a la espera de la resolución de la CNBV.

Estamos esperando buenas noticias; estamos listos para ser el banco que necesita México en este momento en el que se lanzó en Plan México; estamos esperando optimistas David Arana, cofundador de Konfío

Arana estima que logren la licencia pronto, ya que demostraron a las autoridades que cuentan con un gobierno corporativo y auditorías a sus sistemas.

Además, desde 2024 Konfío genera utilidades, por lo que no ven necesario una inyección de capital adicional a la institución para arrancar operaciones. Estiman que, una vez autorizada la licencia, ingresen con índices de capitalización muy por encima de lo que pide la ley.