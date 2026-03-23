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Economía

Bancos ven posible llevar el crédito a pymes a 45% del PIB, pero tomará tiempo

Directivos del sector coinciden en que el reto pasa por detonar proyectos atractivos, ampliar el alcance del financiamiento y acompañar el esfuerzo con inversión en infraestructura.
lun 23 marzo 2026 05:55 AM
bancos ven retador pero alcanzable meta de 45% en creditos
Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), y Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante la 89 Convención Bancaria realizada en Cancún, Quintana Roo. (Cortesía )

BENITO JUÁREZ, Quintana Roo - Luego de que la presidenta pidiera a los bancos dar financiamiento a pymes por el equivalente a 45% del PIB , banqueros consultados por Expansión ven esta meta como retadora pero alcanzable.

"Avanzar seis puntos, se dice fácil, pero es un esfuerzo", consideró Raúl Martínez-Ostos, director general de Barclays. "Nos concierne a todos como gremio".

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Hace un año, la presidenta acordó con los banqueros en la Convención Bancaria dar financiamiento al 30% de las pymes hacia 2030. La Asociación de Bancos de México resaltó hace unas semanas que estaban por llegar a la meta antes del plazo pactado, pero en la Convención Bancaria de este año la presidenta pidió hacer un mayor esfuerzo para que ahora el financiamiento a estas empresas fuera equivalente al 45% del PIB .

El directivo destacó que hay grandes oportunidades porque el gobierno está poniendo su parte a través de la banca de desarrollo, a través del diseño de distintos programas para llegar a esas pequeñas empresas.

Martínez-Ostos añadió que la iniciativa que la presidenta Claudia Sheinbaum para expedir la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar define reglas del juego que son importantes para el desarrollo del proyecto.

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Destacó la importancia de que en los siguientes seis meses se echen en marcha los proyectos. "Lo vamos a lograr", dijo por su parte Felipe García, director general de Santander México. "La verdad es que vamos muy bien en el crecimiento del crédito al país; yo creo que lo vamos a lograr".

Para Jorge Arce, director general de HSBC México, para que este plan funcione se tienen que conjugar dos factores: proyectos atractivos que generen rentabilidad.

Además, estima que esta meta de 45% no se logrará en un año sino que tomará más tiempo. "Pero vamos a hacer todo el esfuerzo para llegar".

Los banqueros consideran que un factor que ayudará a que se logre la meta de financiar 45% del PIB es la iniciativa que envió este jueves la presidenta a la Cámara de Diputados en la que propone inversión en infraestructura pública.

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Convención Bancaria 2026 pymes Pequeña y mediana empresa

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