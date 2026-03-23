Bancos ven posible llevar el crédito a pymes a 45% del PIB, pero tomará tiempo

Hace un año, la presidenta acordó con los banqueros en la Convención Bancaria dar financiamiento al 30% de las pymes hacia 2030. La Asociación de Bancos de México resaltó hace unas semanas que estaban por llegar a la meta antes del plazo pactado, pero en la Convención Bancaria de este año la presidenta pidió hacer un mayor esfuerzo para que ahora el financiamiento a estas empresas fuera equivalente al 45% del PIB .

El directivo destacó que hay grandes oportunidades porque el gobierno está poniendo su parte a través de la banca de desarrollo, a través del diseño de distintos programas para llegar a esas pequeñas empresas.

Martínez-Ostos añadió que la iniciativa que la presidenta Claudia Sheinbaum para expedir la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar define reglas del juego que son importantes para el desarrollo del proyecto.

Destacó la importancia de que en los siguientes seis meses se echen en marcha los proyectos. "Lo vamos a lograr", dijo por su parte Felipe García, director general de Santander México. "La verdad es que vamos muy bien en el crecimiento del crédito al país; yo creo que lo vamos a lograr".

Para Jorge Arce, director general de HSBC México, para que este plan funcione se tienen que conjugar dos factores: proyectos atractivos que generen rentabilidad.

Además, estima que esta meta de 45% no se logrará en un año sino que tomará más tiempo. "Pero vamos a hacer todo el esfuerzo para llegar".

Los banqueros consideran que un factor que ayudará a que se logre la meta de financiar 45% del PIB es la iniciativa que envió este jueves la presidenta a la Cámara de Diputados en la que propone inversión en infraestructura pública.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene proyectada una inversión de 5.6 billones de pesos en inversión para infraestructura a través de esquemas de inversión pública e inversión mixta, en las que el sector privado es una parte importante.