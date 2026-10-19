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El ISSSTE puede cancelar tu pensión de viudez por volver a casarte, pero todavía puedes recuperarla

Una regla vigente permite suspender el pago y entregar seis mensualidades, aunque la Suprema Corte ya determinó que esa condición es inconstitucional.
lun 19 octubre 2026 02:14 PM
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Mujer revisa documentos de pensión y un acta de matrimonio en una oficina, con el logotipo del ISSSTE visible en primer plano.
La Ley del ISSSTE aún contempla la pérdida de la pensión de viudez por un nuevo matrimonio o concubinato, aunque la Suprema Corte ya declaró inconstitucional esa condición. (Expansión|ChatGPT)

Volver a casarse o comenzar una nueva vida en pareja puede tener una consecuencia directa para quien recibe una pensión de viudez del ISSSTE. La ley todavía permite cancelar ese ingreso mensual y sustituirlo por un último pago, aunque la Suprema Corte ya determinó que condicionar la pensión al estado civil viola derechos constitucionales.

Esa contradicción mantiene dos caminos abiertos: lo que el Instituto puede hacer administrativamente y lo que una persona afectada puede reclamar ante los tribunales.

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La ley todavía permite cancelar la pensión y pagar seis mensualidades

El artículo 135, fracción II, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establece que una persona pierde la pensión por causa de muerte cuando vuelve a contraer matrimonio, comienza a vivir en concubinato o formaliza una unión civil.

Tras esa cancelación, la misma disposición contempla una última prestación equivalente a seis meses de la pensión que venía recibiendo.

Una persona con una mensualidad de 12,000 pesos, por ejemplo, recibiría 72,000 pesos en una sola exhibición y dejaría de cobrar posteriormente la pensión por la vía administrativa.

La regla continúa vigente. Las reformas de 2023 ampliaron su redacción para reconocer por igual a hombres, mujeres y personas en uniones civiles, pero no eliminaron la pérdida del beneficio por formar una nueva pareja.

Si existen otros familiares con derecho a la pensión, la situación puede cambiar. Conforme al artículo 131, la parte que deja de recibir uno de los beneficiarios puede distribuirse entre quienes todavía conserven ese derecho, como determinados hijos menores o estudiantes.

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Suprema Corte determina que una nueva pareja no elimina el derecho

La aplicación de esa regla llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El 12 de julio de 2023, su Segunda Sala determinó que quitar la pensión por volver a casarse o vivir en concubinato es inconstitucional.

Su razonamiento parte del origen del dinero. La pensión de viudez no representa una ayuda concedida gratuitamente por el Estado, sino un derecho generado mediante las aportaciones que realizó el trabajador durante su vida laboral para proteger a sus beneficiarios después de su muerte.

Obligar a una persona a permanecer sin nueva pareja para conservar ese ingreso también vulnera, según la Corte, los principios de igualdad y no discriminación, además de los derechos a formar una familia y a la seguridad social.

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Sin embargo, aquella resolución no borró automáticamente el artículo 135 de la Ley del ISSSTE. La disposición continúa escrita y el Instituto puede aplicarla mientras no exista una resolución que proteja específicamente a la persona afectada.

Ahí está la diferencia central: en la ley permanece la cancelación; en los tribunales existe un criterio que permite combatirla.

Recibir el pago de seis meses puede cambiar la forma de reclamar

Cuando el ISSSTE aplica el artículo 135, puede suspender los depósitos mensuales y entregar el equivalente a seis meses como prestación final.

Aceptar ese dinero no es un detalle menor. Para efectos administrativos significa recibir el finiquito previsto por la propia ley, por lo que una reclamación posterior puede volverse más compleja.

Por eso, quien pretenda combatir la cancelación debe valorar su situación antes de firmar documentos de conformidad o cobrar ese pago único. Los antecedentes proporcionados contemplan casos en los que el finiquito ha sido cuestionado posteriormente, pero haberlo aceptado añade una dificultad que puede evitarse si la impugnación comienza antes.

La diferencia económica también puede ser considerable. Seis mensualidades representan un pago limitado, mientras que conservar la pensión significa mantener el ingreso periódico que originalmente correspondía al beneficiario.

Logotipo del ISSSTE colocado en la fachada de uno de sus edificios.
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Así puede recuperarse una pensión de viudez cancelada por volver a casarse

La resolución del ISSSTE no necesariamente representa el final del beneficio. Una persona afectada puede impugnar la cancelación y hacer valer el criterio constitucional establecido por la Suprema Corte.

Entre las vías señaladas en los antecedentes están el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el juicio de amparo, dependiendo de la resolución emitida y de las circunstancias de cada caso.

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Resulta importante conservar el documento mediante el cual el Instituto suspendió o canceló la pensión, así como la resolución original que otorgó el beneficio y la documentación relacionada con el nuevo matrimonio, concubinato o unión civil.

Si el tribunal determina que debe aplicarse el criterio de la Corte, puede ordenar al ISSSTE restablecer el pago mensual y cubrir las cantidades que dejaron de entregarse durante la suspensión.

La posibilidad de recuperación existe precisamente porque las dos reglas conviven: el ISSSTE todavía puede aplicar el artículo 135 y cancelar administrativamente la pensión, pero la Suprema Corte ya estableció que perder ese derecho únicamente por rehacer la vida en pareja es inconstitucional.

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Instituto de Seguridad Social para el Servicio de los Trabajadores del Estado Pensiones

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