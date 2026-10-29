¿Abrirán los bancos el lunes 2 de noviembre? Esto pasará con tus retiros y transferencias en Día de Muertos

Con motivo de las celebraciones de Día de Muertos, y pese a no ser un día feriado oficial dentro de la Ley Federal del Trabajo, el próximo lunes 2 de noviembre, no abrirán los bancos de todo el país. Así lo confirmó la Asociación de Bancos de México (ABM) a través de un comunicado oficial .

Esto hará que miles de personas no puedan realizar trámites, pagos y retiros directamente en las ventanillas. Sin embargo, la misma ABM confirmó que alternativas como cajeros automáticos, practicajas y servicios en línea se mantendrán operando con normalidad, ofreciendo diversas opciones a las y los usuarios.

