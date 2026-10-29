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¿Abrirán los bancos el lunes 2 de noviembre? Esto pasará con tus retiros y transferencias en Día de Muertos

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores confirmó que, a pesar de los cierres, los cajeros automáticos y servicios en línea seguirán operando con normalidad.
jue 29 octubre 2026 01:08 PM
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¿Abren los bancos el 16 de septiembre?
El lunes 2 de noviembre no abrirán los bancos por la celebración de Día de Muertos (Foto: Vincent West/Reuters)

Con motivo de las celebraciones de Día de Muertos, y pese a no ser un día feriado oficial dentro de la Ley Federal del Trabajo, el próximo lunes 2 de noviembre, no abrirán los bancos de todo el país. Así lo confirmó la Asociación de Bancos de México (ABM) a través de un comunicado oficial .

Esto hará que miles de personas no puedan realizar trámites, pagos y retiros directamente en las ventanillas. Sin embargo, la misma ABM confirmó que alternativas como cajeros automáticos, practicajas y servicios en línea se mantendrán operando con normalidad, ofreciendo diversas opciones a las y los usuarios.

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¿Porque no abren los bancos el 2 de noviembre?

Si bien la Ley Federal del Trabajo (LFT), dentro del Artículo 74, no contempla al 2 de octubre como un día de descanso oficial, las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tiene un calendario de días inhábiles un tanto diferente.

Dentro de este calendario, el 2 de noviembre sí se contempla como de descanso para las y los trabajadores de dichas instituciones, por lo que los bancos permanecerán cerrados desde el sábado 31 de octubre y reabrirán sus puertas hasta el martes 3 de noviembre en sus horarios habituales.

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Alternativas al cierre de bancos

Pese a que no será posible realizar trámites en ventanillas y con ejecutivos bancarios, la mismo ABM confirmó que habrán diversas alternativas para las y los usuarios, tales como:

  • Cajeros automáticos y practicajas.
  • Banca en línea.
  • Banca móvil a través de las aplicaciones en celulares.
  • Servicio telefónico disponible las 24 horas del día los 365 días del año.

Además, los bancos que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados, sí abrirán al público en sus horarios tradicionales.

cajero automático
Los cajeros automáticos y apps en línea sí operarán con normalidad. (Traimak_Ivan/Getty Images)

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Más cierres de bancos en lo que queda del año

De acuerdo al calendario de días inhábiles de la CNBV, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de diciembre de 2025, para lo que resta del año se esperan un total de 4 días con cierres de sucursales.

  • Lunes 2 de noviembre: Día de Muertos.
  • Lunes 16 de noviembre: Conmemoración del 20 de noviembre
  • Sábado 12 de diciembre: Día del Empleado Bancario
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

¿Qué pasa con las escuelas y trabajos el 2 de noviembre?

Al igual que con el calendario de instituciones bancarias, el calendario escolar de la SEP sí contempla al 2 de noviembre como día de descanso oficial, por lo que las y los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria no tendrán que acudir a clases.

Además, el descanso en las escuelas iniciará desde el viernes 30 de octubre, pues se suspenderán las actividades académicas debido a la sesión ordinaria mensual del Consejo Técnico Escolar.

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Por su parte, y como ya se mencionó previamente, la Ley Federal del Trabajo no contempla al 2 de noviembre como de descanso oficial, por lo que las y los trabajadores del sector privado sí tendrán que trabajar en sus horarios habituales, salvo los casos en los que la propia empresa decida otorgar descanso adicional u horarios especiales.

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