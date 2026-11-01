Aguinaldo ISSSTE 2026: así puedes calcular cuánto recibirás si eres pensionado del Décimo Transitorio

El instituto contempla para 2026 el pago de la gratificación anual en dos días diferentes, la primera se entregará durante la primera quincena de noviembre y la segunda está programada para el 27 de noviembre, de acuerdo con el calendario oficial de pagos.

¿Qué pensionados del ISSSTE tienen derecho al aguinaldo?

Uno de los grupos que contempla esta prestación es el de las personas que se pensionaron bajo el Régimen Décimo Transitorio , esquema al que permanecieron trabajadores que eligieron conservar las condiciones del sistema anterior a la reforma de la Ley del ISSSTE de 2007.

También se reconoce la gratificación anual para pensionados por invalidez y por riesgos del trabajo, incluidas las incapacidades parciales o totales permanentes.

En estos casos, la legislación establece que el cálculo se realiza con base en la cuota diaria de la pensión y el número de días de gratificación correspondiente.

Asimismo, pueden tener derecho determinados familiares derechohabientes que reciben una pensión por el fallecimiento de un trabajador o pensionado, como ocurre con las pensiones de viudez, concubinato u orfandad, según el origen de la prestación.

Por otro lado, quienes se retiraron mediante el sistema de cuentas individuales deben revisar las condiciones de su pensión, pues no deben asumir que reciben automáticamente la misma gratificación que quienes se encuentran bajo el Décimo Transitorio.

¿Cómo calcular cuánto te toca de aguinaldo del ISSSTE?

Para hacer una estimación, se puede tomar como referencia el equivalente a 40 días de la cuota pensionaria, cuando ese número de días corresponda a la prestación reconocida.



La operación consiste en dividir el monto mensual de la pensión entre 30 para obtener la cuota diaria y multiplicar el resultado por 40.

Por ejemplo, si una persona recibe una pensión mensual de 12,000 pesos, el cálculo sería el siguiente: