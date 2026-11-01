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Aguinaldo ISSSTE 2026: así puedes calcular cuánto recibirás si eres pensionado del Décimo Transitorio

El ISSSTE contempla dos exhibiciones para noviembre de 2026. Conoce qué pensionados pueden recibir la gratificación y cómo calcular el monto aproximado.
dom 01 noviembre 2026 05:16 PM
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Si perteneces al Décimo Transitorio, así puedes saber cuánto recibirás de aguinaldo 2026
Las personas pensionadas del ISSSTE deben revisar bajo qué régimen se retiraron para conocer si tienen derecho al aguinaldo y cómo se calcula. (simonmayer/Getty Images)

Las personas jubiladas y pensionadas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) esperan durante noviembre el pago de su aguinaldo, un ingreso adicional que puede ayudar a cubrir los gastos de fin de año.

Sin embargo, no todas las personas que reciben una pensión del instituto tienen necesariamente las mismas condiciones para acceder a esta prestación.

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El instituto contempla para 2026 el pago de la gratificación anual en dos días diferentes, la primera se entregará durante la primera quincena de noviembre y la segunda está programada para el 27 de noviembre, de acuerdo con el calendario oficial de pagos.

¿Qué pensionados del ISSSTE tienen derecho al aguinaldo?

Uno de los grupos que contempla esta prestación es el de las personas que se pensionaron bajo el Régimen Décimo Transitorio , esquema al que permanecieron trabajadores que eligieron conservar las condiciones del sistema anterior a la reforma de la Ley del ISSSTE de 2007.

También se reconoce la gratificación anual para pensionados por invalidez y por riesgos del trabajo, incluidas las incapacidades parciales o totales permanentes.

En estos casos, la legislación establece que el cálculo se realiza con base en la cuota diaria de la pensión y el número de días de gratificación correspondiente.

Asimismo, pueden tener derecho determinados familiares derechohabientes que reciben una pensión por el fallecimiento de un trabajador o pensionado, como ocurre con las pensiones de viudez, concubinato u orfandad, según el origen de la prestación.

Por otro lado, quienes se retiraron mediante el sistema de cuentas individuales deben revisar las condiciones de su pensión, pues no deben asumir que reciben automáticamente la misma gratificación que quienes se encuentran bajo el Décimo Transitorio.

¿Cómo calcular cuánto te toca de aguinaldo del ISSSTE?

Para hacer una estimación, se puede tomar como referencia el equivalente a 40 días de la cuota pensionaria, cuando ese número de días corresponda a la prestación reconocida.

Mujer adulta mayor cuenta billetes mexicanos de 500 pesos sobre una mesa, con varios billetes acomodados frente a ella.
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La operación consiste en dividir el monto mensual de la pensión entre 30 para obtener la cuota diaria y multiplicar el resultado por 40.

Por ejemplo, si una persona recibe una pensión mensual de 12,000 pesos, el cálculo sería el siguiente:

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Pensión mensual: 12,000 pesos.

Cuota diaria: 400 pesos.

Aguinaldo total: 16,000 pesos.

Esto significa que una persona con una pensión mensual de 12,000 pesos podría recibir 16,000 pesos de aguinaldo, distribuidos en dos pagos, siempre que su resolución y las condiciones aplicables reconozcan los 40 días completos.

El monto puede cambiar si la gratificación corresponde a un número distinto de días, si el derecho se reconoce de manera proporcional o si existen ajustes y retenciones aplicables.

Fondo de oficinas del SAT y un hombre con traje con billetes.
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Por ello, el resultado de esta operación debe considerarse una estimación y no sustituye el cálculo individual del instituto.

¿Cuándo depositan las dos partes del aguinaldo del ISSSTE en 2026?

El calendario oficial del ISSSTE contempla que la primera parte del aguinaldo se entregue durante la primera quincena de noviembre de 2026.

La segunda exhibición está programada para el 27 de noviembre, fecha en la que también se realizará el depósito correspondiente a la pensión de diciembre.

¿Dónde consultar si te corresponde el aguinaldo?

Las personas pensionadas pueden revisar su resolución de concesión de pensión para identificar el régimen y las condiciones bajo las cuales se les otorgó el beneficio.

También pueden solicitar orientación mediante los canales de atención del ISSSTE, incluido ISSSTETEL, al número 55 4000 1000.

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Antes de calcular el monto, es importante confirmar que la pensión contempla la gratificación anual y cuántos días reconoce, ya que no todas las modalidades tienen necesariamente las mismas condiciones.

Tags

Instituto de Seguridad Social para el Servicio de los Trabajadores del Estado Pensiones aguinaldo

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