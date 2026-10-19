¿El aguinaldo paga impuestos en 2026? Quiénes no le pagan al SAT y cómo calcularlo según tu sueldo

De acuerdo con la orientación del Servicio de Administración Tributaria ( SAT ), el aguinaldo está exento de ISR hasta por el equivalente a 30 Unidades de Medida y Actualización ( UMA ).

Esto significa que, si el aguinaldo que recibe una persona no supera ese monto, puede quedar completamente exento. Si es mayor, la parte que exceda el límite se considera ingreso gravado y puede generar una retención de ISR.





¿Quiénes no pagan ISR por el aguinaldo en 2026?

Los trabajadores cuyo aguinaldo sea de hasta 3,519.30 pesos pueden recibir esta prestación sin pagar ISR por ese concepto, de acuerdo con el límite de exención señalado por el SAT.

En cambio, quienes reciban una cantidad superior no necesariamente pagarán impuestos sobre todo el aguinaldo. La exención se aplica al monto permitido y el excedente queda sujeto al impuesto.

Por ejemplo, si una persona recibe 3,000 pesos de aguinaldo, el monto se encuentra por debajo del límite exento. Si recibe 6,000 pesos, 3,519.30 pesos quedan exentos y los 2,480.70 pesos restantes constituyen la parte gravada.

Si el aguinaldo supera el límite exento, solo el excedente se considera gravado, aunque el descuento final depende del cálculo fiscal correspondiente. (FJZEA/Getty Images/iStockphoto)



El SAT también aclara que, si una persona recibe aguinaldo de dos patrones, la exención de 30 UMA se considera sobre el total recibido, no por separado para cada empleador.

¿Cómo calcular el ISR del aguinaldo según tu sueldo?

Para estimar cuánto aguinaldo corresponde a un trabajador con sueldo mensual fijo, primero hay que dividir el salario entre 30 para obtener el salario diario. Después, se multiplica por los días de aguinaldo que le correspondan.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece un mínimo de 15 días de salario para quienes han trabajado un año completo. Si la persona lleva menos tiempo en la empresa, tiene derecho a la parte proporcional.