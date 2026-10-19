El aguinaldo es una de las prestaciones más esperadas por los trabajadores en México al cierre del año, pero el dinero que reciben no siempre llega íntegro a su cuenta. En 2026, esto puede estar sujeto al Impuesto Sobre la Renta (ISR), aunque existe un monto exento que permite a algunos trabajadores recibirla sin esta retención.
¿El aguinaldo paga impuestos en 2026? Quiénes no le pagan al SAT y cómo calcularlo según tu sueldo
De acuerdo con la orientación del Servicio de Administración Tributaria ( SAT ), el aguinaldo está exento de ISR hasta por el equivalente a 30 Unidades de Medida y Actualización ( UMA ).
Esto significa que, si el aguinaldo que recibe una persona no supera ese monto, puede quedar completamente exento. Si es mayor, la parte que exceda el límite se considera ingreso gravado y puede generar una retención de ISR.
¿Quiénes no pagan ISR por el aguinaldo en 2026?
Los trabajadores cuyo aguinaldo sea de hasta 3,519.30 pesos pueden recibir esta prestación sin pagar ISR por ese concepto, de acuerdo con el límite de exención señalado por el SAT.
En cambio, quienes reciban una cantidad superior no necesariamente pagarán impuestos sobre todo el aguinaldo. La exención se aplica al monto permitido y el excedente queda sujeto al impuesto.
Por ejemplo, si una persona recibe 3,000 pesos de aguinaldo, el monto se encuentra por debajo del límite exento. Si recibe 6,000 pesos, 3,519.30 pesos quedan exentos y los 2,480.70 pesos restantes constituyen la parte gravada.
El SAT también aclara que, si una persona recibe aguinaldo de dos patrones, la exención de 30 UMA se considera sobre el total recibido, no por separado para cada empleador.
¿Cómo calcular el ISR del aguinaldo según tu sueldo?
Para estimar cuánto aguinaldo corresponde a un trabajador con sueldo mensual fijo, primero hay que dividir el salario entre 30 para obtener el salario diario. Después, se multiplica por los días de aguinaldo que le correspondan.
La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece un mínimo de 15 días de salario para quienes han trabajado un año completo. Si la persona lleva menos tiempo en la empresa, tiene derecho a la parte proporcional.
Con ese cálculo se puede estimar cuánto aguinaldo se recibirá y qué parte excede el límite exento de 3,519.30 pesos. Estos son algunos ejemplos considerando el mínimo legal de 15 días y un año completo trabajado:
Si ganas 12,000 pesos al mes:
El salario diario aproximado es de 400 pesos, por lo que el aguinaldo de 15 días sería de 6,000 pesos. Después de aplicar la exención, 2,480.70 pesos quedarían sujetos al cálculo del ISR.
Si ganas 20,000 pesos al mes:
El salario diario aproximado es de 666.67 pesos. El aguinaldo por 15 días sería de 10,000 pesos, de ese total, 3,519.30 pesos estarían exentos y 6,480.70 pesos serían la parte gravada.
Estos ejemplos muestran el monto que podría quedar sujeto al impuesto, pero no representan la cantidad exacta de ISR que se descontará. La retención final depende del procedimiento fiscal que aplique el empleador y de los ingresos del trabajador.
¿Cómo saber cuánto te descontarán de ISR?
El cálculo definitivo puede variar porque el patrón debe determinar la retención conforme a las disposiciones fiscales. El Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta contempla un procedimiento opcional para calcular el impuesto sobre gratificaciones anuales, que toma en cuenta el aguinaldo y el ingreso ordinario del trabajador.
Por eso, conocer el sueldo mensual y los días de aguinaldo permite estimar la prestación y la parte gravada, pero no basta para determinar con precisión el descuento final.
Cuando la empresa entregue el recibo de nómina, el trabajador puede revisar el monto bruto del aguinaldo, la parte exenta y la retención de ISR. Si considera que el descuento no corresponde, puede solicitar al área de Recursos Humanos o de nómina el desglose del cálculo.
¿Cuándo deben pagar el aguinaldo en México?
El artículo 87 de la LFT establece que el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre y corresponde, como mínimo, a 15 días de salario. Las personas que no hayan cumplido un año de servicio tienen derecho a recibir la parte proporcional al tiempo trabajado, incluso si ya no laboran en la empresa cuando llega la fecha de pago.
El aguinaldo es una prestación laboral obligatoria para las personas trabajadoras que tienen una relación laboral subordinada. Su monto puede ser mayor al mínimo legal si así lo establece el contrato individual, el contrato colectivo o la política de prestaciones de la empresa.