Un ascenso antes de jubilarte no garantiza una pensión más alta del ISSSTE y la antigüedad es la clave

¿Cuándo un ascenso sí aumenta tu pensión del ISSSTE?





Quienes ya estaban inscritos en la Continuación Voluntaria y dejan de pagar pueden solicitar su reingreso dentro de los 12 meses posteriores a la baja. (simonmayer/Getty Images)

De acuerdo con la Ley del ISSSTE, la fracción IV del Artículo Décimo Transitorio establece que la pensión se calcula con el promedio del Sueldo Básico disfrutado durante el último año inmediato anterior a la baja, pero solo cuando el trabajador acredita al menos tres años en el mismo puesto y nivel.

Si alcanzas esa antigüedad, el sueldo del nuevo cargo puede formar parte de la base utilizada para determinar tu pensión.

Cuando el ascenso ocurrió hace menos de tres años, la ley ordena utilizar el sueldo inmediato anterior al nuevo puesto, sin importar cuánto tiempo hayas permanecido en ese cargo previo.

Esto significa que recibir una promoción uno o dos años antes de jubilarte puede aumentar tus ingresos mientras sigues trabajando, pero no necesariamente la cantidad con la que se calculará tu retiro.



Así cambia el cálculo si te ascienden antes de jubilarte

Primero se determina el porcentaje de pensión que corresponde según la modalidad, edad y años de servicio del trabajador. Después se revisa cuánto tiempo permaneció en su último puesto y nivel para definir qué sueldo servirá como base.

Por ejemplo:

- Cuatro años en el nuevo puesto: si el Sueldo Básico promedio es de 20,000 pesos y corresponde una jubilación al 100%, la pensión se calcula sobre esos 20,000 pesos.

- Ascenso un año antes: si el trabajador ganaba 20,000 pesos y fue promovido a un puesto de 30,000, el ISSSTE toma los 20,000 pesos del puesto anterior porque todavía no reúne tres años en el nuevo cargo.

- Ascenso seis meses antes: una trabajadora que pasa de 15,000 a 25,000 pesos poco antes de retirarse mantiene como base los 15,000 pesos anteriores si no cumple la antigüedad requerida.

El cálculo no utiliza todo lo que aparece en el recibo de nómina. El Artículo 17 reconoce como Sueldo Básico el correspondiente al tabulador regional de cada puesto, sobre el cual se pagan las cuotas y aportaciones.