Un ascenso antes de jubilarte no garantiza una pensión más alta del ISSSTE y la antigüedad es la clave

Recibir un ascensopoco antes de jubilarte puede elevar tu sueldo mensual, pero eso no significa automáticamente que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) utilizará esa cantidad para calcular tu pensión. Bajo el Décimo Transitorio, el tiempo que llevas en el nuevo puesto y nivel puede modificar por completo la base salarial que se toma al momento del retiro.
La regla afecta especialmente a quienes cambian de categoría, plaza o nivel en los últimos años de servicio. Antes de causar baja conviene revisar cómo quedó registrado ese movimiento, cuánto tiempo llevas en el cargo y qué sueldo aparece en tu historial laboral.
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¿Cuándo un ascenso sí aumenta tu pensión del ISSSTE?
De acuerdo con la Ley del ISSSTE, la fracción IV del Artículo Décimo Transitorio establece que la pensión se calcula con el promedio del Sueldo Básico disfrutado durante el último año inmediato anterior a la baja, pero solo cuando el trabajador acredita al menos tres años en el mismo puesto y nivel.
Si alcanzas esa antigüedad, el sueldo del nuevo cargo puede formar parte de la base utilizada para determinar tu pensión.
Cuando el ascenso ocurrió hace menos de tres años, la ley ordena utilizar el sueldo inmediato anterior al nuevo puesto, sin importar cuánto tiempo hayas permanecido en ese cargo previo.
Esto significa que recibir una promoción uno o dos años antes de jubilarte puede aumentar tus ingresos mientras sigues trabajando, pero no necesariamente la cantidad con la que se calculará tu retiro.
Así cambia el cálculo si te ascienden antes de jubilarte
Primero se determina el porcentaje de pensión que corresponde según la modalidad, edad y años de servicio del trabajador. Después se revisa cuánto tiempo permaneció en su último puesto y nivel para definir qué sueldo servirá como base.
Por ejemplo:
- Cuatro años en el nuevo puesto: si el Sueldo Básico promedio es de 20,000 pesos y corresponde una jubilación al 100%, la pensión se calcula sobre esos 20,000 pesos.
- Ascenso un año antes: si el trabajador ganaba 20,000 pesos y fue promovido a un puesto de 30,000, el ISSSTE toma los 20,000 pesos del puesto anterior porque todavía no reúne tres años en el nuevo cargo.
- Ascenso seis meses antes: una trabajadora que pasa de 15,000 a 25,000 pesos poco antes de retirarse mantiene como base los 15,000 pesos anteriores si no cumple la antigüedad requerida.
El cálculo no utiliza todo lo que aparece en el recibo de nómina. El Artículo 17 reconoce como Sueldo Básico el correspondiente al tabulador regional de cada puesto, sobre el cual se pagan las cuotas y aportaciones.
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Compensaciones, bonos, viáticos, estímulos y otras percepciones extraordinarias que no formen parte de ese sueldo tabular quedan fuera de la base pensionaria. El Sueldo Básico computable también tiene un límite de 10 UMA; con la UMA diaria de 117.31 pesos vigente en 2026, el equivalente es de 1,173.10 pesos diarios.
Qué cambios pueden activar la regla de los tres años
La antigüedad se revisa sobre la combinación formal de puesto y nivel registrada por la dependencia.
Ascensos, promociones, cambios de categoría, reclasificaciones o nuevas plazas con un nivel salarial superior pueden iniciar un nuevo periodo para efectos de esta regla.
No ocurre lo mismo con un incremento general al tabulador que aumente el sueldo de todos los trabajadores del mismo puesto y nivel sin modificar formalmente su categoría.
Si hubo varios movimientos recientes, el instituto revisa el historial laboral para identificar el puesto inmediato anterior y el sueldo que correspondía. En encargos o funciones temporales sin un nombramiento definitivo, la referencia sigue siendo la plaza formal registrada.
Tener dos plazas tampoco duplica los años de servicio. Las cuotas pueden cubrirse sobre la suma de los sueldos básicos, pero el tiempo trabajado se contabiliza una sola vez.
La fecha exacta de cada movimiento resulta clave porque un error administrativo puede hacer que el sistema muestre menos antigüedad en el último puesto de la que realmente tienes.
Antes de causar baja conviene verificar:
- Hoja Única de Servicios: debe reflejar correctamente fechas, puestos, niveles y Sueldos Básicos
- Expediente Electrónico Único: permite revisar cotizaciones y movimientos salariales reportados al Instituto
- Nombramientos y movimientos de personal: sirven para acreditar cuándo comenzó una promoción, cambio de plaza o nivel.
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Las dependencias deben comunicar al ISSSTE las modificaciones salariales y movimientos de sus trabajadores. Si existe un error u omisión, puede solicitarse la corrección antes de que se determine la pensión.
El Artículo 99 establece además responsabilidad para las dependencias cuando el incumplimiento en el aviso del Sueldo Básico o de sus modificaciones provoca una disminución en las prestaciones del trabajador.
Si el cálculo final utiliza un salario menor por un registro incorrecto, pueden presentarse la Hoja Única de Servicios, nombramientos y demás documentos oficiales para solicitar una revisión. El Instituto conserva la facultad de verificar su autenticidad y las discrepancias que no se resuelvan administrativamente pueden impugnarse por las vías legales correspondientes.