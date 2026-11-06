Canadá quiere contratar maestras mexicanas: ofrece 110,000 dólares al año y siete semanas de vacaciones

Canadá da trabajo a maestras mexicanas

A través del portal de trabajos oficial de Québec , se publicó una vacante para cubrir 15 puestos disponibles como maestras de primaria y secundaria, a los cuales pueden aplicar las docentes mexicanas.

La convocatoria estará disponible hasta el 13 de noviembre de este 2026 y está respaldada por la Federación de Centros de Servicios Escolares de Quebec, organismo que representa a los 61 centros escolares (CSS) de habla francesa en el estado.

Sueldos de hasta 110 mil dólares y 7 semanas de vacaciones

Entre las prestaciones ofrecidas en la vacante, destaca el sueldo elevado al que se puede aspirar, el cual va de los 70,610 hasta los 109,121 dólares canadienses según la formación y la experiencia de las maestras.

Con ello, y tomando en cuenta el tipo de cambio actual de 13.90 pesos mexicanos por cada dólar canadiense, el salario anual máximo equivaldría a aproximadamente 1 millón 450 mil pesos mexicanos, es decir poco menos de 121 mil pesos al mes.

Además, el puesto también contempla diversas prestaciones sumamente atractivas, tales como: