Canadá quiere contratar maestras mexicanas: ofrece 110,000 dólares al año y siete semanas de vacaciones

A través de la Federación de Centros de Servicios Escolares de Quebec, el gobierno de Canadá lanzó una convocatoria de trabajo a maestras mexicanas de preescolar, primaria y secundaria que deseen integrarse al sector educativo del país.
La convocatoria busca cubrir 15 lugares disponibles, y entre sus mayores atractivos ofrece un sueldo anual de poco menos de 110,000 dólares canadienses y hasta 7 semanas de vacaciones durante el verano. Además, las docentes podrán integrarse al plan de pensiones para empleados del gobierno.
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Canadá da trabajo a maestras mexicanas
A través del portal de trabajos oficial de Québec , se publicó una vacante para cubrir 15 puestos disponibles como maestras de primaria y secundaria, a los cuales pueden aplicar las docentes mexicanas.
La convocatoria estará disponible hasta el 13 de noviembre de este 2026 y está respaldada por la Federación de Centros de Servicios Escolares de Quebec, organismo que representa a los 61 centros escolares (CSS) de habla francesa en el estado.
Sueldos de hasta 110 mil dólares y 7 semanas de vacaciones
Entre las prestaciones ofrecidas en la vacante, destaca el sueldo elevado al que se puede aspirar, el cual va de los 70,610 hasta los 109,121 dólares canadienses según la formación y la experiencia de las maestras.
Con ello, y tomando en cuenta el tipo de cambio actual de 13.90 pesos mexicanos por cada dólar canadiense, el salario anual máximo equivaldría a aproximadamente 1 millón 450 mil pesos mexicanos, es decir poco menos de 121 mil pesos al mes.
Además, el puesto también contempla diversas prestaciones sumamente atractivas, tales como:
10 días de vacaciones durante la temporada festiva (diciembre).
Una semana libre en marzo.
El equivalente a 7 semanas de vacaciones durante el verano.
Participación en el plan de pensiones para empleados del gobierno y del sector público.
Plan de seguro colectivo que incluye seguro médico obligatorio, seguro de salario y seguro de vida.
Prestaciones por permiso parental (maternidad, paternidad, adopción, embarazo, etc.).}
De acuerdo a la publicación compartida, hay 3 requisitos fundamentales que las docentes deben de cumplir:
Nivel avanzado en el idioma francés contemplando las 4 habilidades lingüísticas: habla, comprensión, lectura y escritura.
Licenciatura especializada de 4 años, la cual debe ser en educación, pedagogía o educación preescolar y primaria o equivalentes.
Mínimo 5 años de experiencia como docente en educación primaria.
Cabe destacar que la vacante no requiere conocimientos básicos o dominio del idioma ingles.
Requisitos y cómo aplicar a la vacante
Para poder aplicar a la vacante es necesario contar con una autorización docente expedida por el Ministerio de Educación (MEN), y para ello, se debe acreditar la formación universitaria en educación mediante uno o más títulos universitarios otorgados por una institución reconocida por las autoridades provinciales.
Además, esta formación debe incluir cursos en una de las disciplinas que se imparten en Quebec, así como formación en psicología educativa.
Sumando a ello, es indispensable contar con los siguientes documentos:
Curriculum vitae.
Carta de presentación.
Para obtener la autorización es necesario solicitar la postulación a través del portal de empleos del gobierno de Québec. Y en caso de aprobar la revisión, el Ministerio de Educación confirmará la elegibilidad para la autorización docente y proporcionará la información necesaria para continuar con el proceso.
Para aquellas docentes que deseen aplicar a la vacante, el Ministerio de Educación de Québec pone a su disposición el portal web http://www.quebec.ca/devenirenseignant , donde podrán conocer a detalle los requisitos y aptitudes necesarios para el puesto.