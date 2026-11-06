Si te quedas sin trabajo, el ISSSTE permite retirar parte de tu ahorro, pero no desde el primer día

¿Cuánto tiempo debes estar desempleado para retirar tu ahorro del ISSSTE?

Debes cumplir 46 días naturales sin empleo antes de solicitar el retiro parcial de tus ahorros. El plazo comienza a contarse al día siguiente de la baja laboral registrada ante el instituto y debe transcurrir sin que vuelvas a incorporarte al régimen obligatorio del Instituto.

De acuerdo con el artículo 77, fracción II, de la Ley del ISSSTE, este derecho corresponde a los extrabajadores que cuentan con una Cuenta Individual y recursos en la subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (RCV).

También existe una restricción adicional: no haber realizado otro retiro por desempleo durante los cinco años anteriores a la solicitud. La administradora verifica esta condición mediante los estados de cuenta y la ley no contempla excepciones para reducir ese plazo.



Así se calcula cuánto dinero puedes retirar por desempleo

El monto depende de tu último historial salarial y del ahorro acumulado, por lo que no existe una cantidad fija para todos los trabajadores.

El artículo 77 establece que debes recibir la cantidad menor entre estos dos cálculos:

- 75 días de Sueldo Básico promedio de los últimos cinco años trabajados. Este sueldo corresponde al tabulador regional señalado en el artículo 17.

- 10% del saldo acumulado en la subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.

Para entender cómo funciona, considera estos ejemplos:

1. Si tu sueldo promedio diario fue de 600 pesos, el equivalente a 75 días es de 45,000 pesos. Pero si tienes 200,000 pesos en tu subcuenta RCV, el 10% equivale a 20,000 pesos. Podrías retirar 20,000 pesos, por ser la cantidad menor.

2. Con un sueldo promedio diario de 400 pesos, los 75 días representan 30,000 pesos. Si tienes 500,000 pesos acumulados, el 10% sería de 50,000 pesos. Te corresponderían 30,000 pesos.

Ambos cálculos son ilustrativos. La cantidad definitiva se determina con la información salarial y el saldo que tenga registrado cada trabajador.