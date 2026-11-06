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Finanzas Personales

Si te quedas sin trabajo, el ISSSTE permite retirar parte de tu ahorro, pero no desde el primer día

El retiro por desempleo tiene límites de monto y frecuencia, además de consecuencias que pueden afectar los años reconocidos para tu pensión.
vie 06 noviembre 2026 01:03 PM
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Hombre revisa documentos de su AFORE y consulta su celular frente a una computadora con la página de PENSIONISSSTE abierta, mientras permanece sentado en su casa.
El retiro por desempleo del ISSSTE permite disponer de una parte del ahorro acumulado después de 46 días sin trabajo, pero puede reducir los años de cotización reconocidos para la pensión. (Expansión|ChatGPT)

Perder el empleo en una dependencia pública no significa que todo el dinero ahorrado para el retiro quede fuera de tu alcance. Los trabajadores que cotizan al ISSSTE bajo el régimen de Cuentas Individuales tienen la posibilidad de disponer de una parte de sus recursos mediante el retiro por desempleo.

Sin embargo, la ley establece condiciones para solicitar ese dinero y limita la cantidad que pueden recibir. Antes de realizar el trámite, también es importante conocer cómo puede afectar su futura pensión.

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¿Cuánto tiempo debes estar desempleado para retirar tu ahorro del ISSSTE?

Debes cumplir 46 días naturales sin empleo antes de solicitar el retiro parcial de tus ahorros. El plazo comienza a contarse al día siguiente de la baja laboral registrada ante el instituto y debe transcurrir sin que vuelvas a incorporarte al régimen obligatorio del Instituto.

De acuerdo con el artículo 77, fracción II, de la Ley del ISSSTE, este derecho corresponde a los extrabajadores que cuentan con una Cuenta Individual y recursos en la subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (RCV).

También existe una restricción adicional: no haber realizado otro retiro por desempleo durante los cinco años anteriores a la solicitud. La administradora verifica esta condición mediante los estados de cuenta y la ley no contempla excepciones para reducir ese plazo.

Trabajadora revisa un recibo de nómina en una oficina del ISSSTE, junto a billetes mexicanos y un aviso sobre aportaciones para el retiro.
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Así se calcula cuánto dinero puedes retirar por desempleo

El monto depende de tu último historial salarial y del ahorro acumulado, por lo que no existe una cantidad fija para todos los trabajadores.

El artículo 77 establece que debes recibir la cantidad menor entre estos dos cálculos:

- 75 días de Sueldo Básico promedio de los últimos cinco años trabajados. Este sueldo corresponde al tabulador regional señalado en el artículo 17.

- 10% del saldo acumulado en la subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.

Para entender cómo funciona, considera estos ejemplos:

1. Si tu sueldo promedio diario fue de 600 pesos, el equivalente a 75 días es de 45,000 pesos. Pero si tienes 200,000 pesos en tu subcuenta RCV, el 10% equivale a 20,000 pesos. Podrías retirar 20,000 pesos, por ser la cantidad menor.

2. Con un sueldo promedio diario de 400 pesos, los 75 días representan 30,000 pesos. Si tienes 500,000 pesos acumulados, el 10% sería de 50,000 pesos. Te corresponderían 30,000 pesos.

Ambos cálculos son ilustrativos. La cantidad definitiva se determina con la información salarial y el saldo que tenga registrado cada trabajador.

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Requisitos y pasos para solicitar el retiro ante el ISSSTE

El trámite se realiza directamente ante PENSIONISSSTE o la AFORE que administra tu Cuenta Individual. Antes de solicitarlo, debes contar con tu Expediente Electrónico Único integrado y los datos de identificación y biométricos actualizados.

Para presentar la solicitud necesitas:

- Identificación oficial vigente: INE, pasaporte o cédula profesional

- Comprobante de baja laboral: documento expedido por la dependencia que acredite la separación del servicio o la situación laboral correspondiente

- Estado de cuenta de tu AFORE: para acreditar la titularidad de los recursos

- Estado de cuenta bancario: a tu nombre y con CLABE para recibir el depósito

- Solicitud de retiro parcial por desempleo: debidamente llenada y firmada.

Una vez entregados los documentos, la administradora solicita al ISSSTE la certificación del derecho, con la que se comprueba la baja laboral y el cumplimiento de las condiciones legales.

Si la solicitud procede, se calcula el monto autorizado y se realiza el depósito en la cuenta bancaria del trabajador.

Logotipo del ISSSTE colocado en la fachada de uno de sus edificios.
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¿Cómo afecta el retiro por desempleo a tu futura pensión?

Retirar parte de tus ahorros también reduce proporcionalmente los años de cotización que te reconoce el ISSSTE, de acuerdo con el artículo 82.

Para determinar el descuento, se divide el dinero acumulado en la Cuenta Individual entre los años cotizados. Después, el monto retirado se divide entre ese resultado para calcular cuánto tiempo se resta del historial del trabajador.

Por ejemplo:

- Años cotizados: 10

- Ahorro acumulado: 200,000 pesos

- Valor por año cotizado: 20,000 pesos

- Retiro por desempleo: 20,000 pesos

- Resultado: se descuenta un año, por lo que quedan 9 años de cotización reconocidos.

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Esta reducción puede afectar el acceso a una pensión. Bajo el régimen de Cuentas Individuales, los artículos 84 y 89 exigen al menos 25 años de cotización para obtener una pensión por Cesantía en Edad Avanzada, a partir de los 60 años, o por Vejez, desde los 65.

Si al momento de solicitar la pensión el trabajador no reúne los 25 años de cotización exigidos, incluida la reducción ocasionada por el retiro por desempleo, podría recibir una negativa de pensión y disponer del saldo restante de su cuenta en lugar de obtener una pensión mensual.

Los años descontados pueden recuperarse mediante el reintegro de los recursos retirados, con la actualización que corresponda. Este procedimiento se realiza a través de PENSIONISSSTE o la AFORE y permite restablecer el tiempo de cotización reconocido cuando se devuelve la totalidad del importe exigible.

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Instituto de Seguridad Social para el Servicio de los Trabajadores del Estado Pensiones

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