El Buen Fin 2026 se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre y, para quienes planean renovar su celular, la gama media ofrece alternativas que ya no obligan a elegir entre una buena cámara, una batería de larga duración o una pantalla de calidad. Los lanzamientos más recientes incorporan características que hace unos años estaban reservadas para los teléfonos de gama alta, aunque con diferencias importantes de precio y rendimiento.
Los mejores celulares de menos de 12,000 pesos que puedes comprar durante el Buen Fin 2026
En México, marcas como Samsung, Motorola, Xiaomi, HONOR, OPPO, realme y vivo comercializan equipos que apuestan por pantallas AMOLED, cámaras de hasta 200 megapíxeles, baterías de gran capacidad y herramientas de inteligencia artificial.
Esta selección reúne siete celulares disponibles en el mercado mexicano, con precios de referencia previos al Buen Fin.
¿Cuáles son los mejores celulares por menos de 12,000 pesos para el Buen Fin 2026?
Samsung Galaxy A57 5G
El Samsung Galaxy A57 5G es una alternativa para quienes no cambian de teléfono constantemente y buscan un dispositivo que conserve su vigencia durante varios años.
El equipo incorpora una pantalla Super AMOLED+ de 6.7 pulgadas con tasa de actualización de 120 Hz, cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica y una batería de 5,000 mAh. Estas características permiten utilizarlo para actividades cotidianas, como videollamadas, redes sociales, fotografía y reproducción de contenido.
Sin embargo, su principal atractivo está en el soporte de software. Samsung ofrece hasta seis generaciones de actualizaciones de Android y seis años de actualizaciones de seguridad, una ventaja para quienes buscan prolongar la vida útil de su smartphone.
En México, la versión de 256 GB se encuentra en distribuidores como Telcel, Walmart por aproximadamente 11,999 pesos.
Motorola Edge 70 Fusion
El Motorola Edge 70 Fusion destaca por su pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas, resolución 1.5K y tasa de actualización de 144 Hz. Esta última característica permite transiciones más fluidas al desplazarse por aplicaciones y utilizar videojuegos compatibles.
El dispositivo también integra una cámara principal Sony LYTIA 710 de 50 megapíxeles con estabilización óptica, así como resistencia al agua y al polvo mediante certificaciones IP68 e IP69.
Su propuesta combina características visuales, diseño y resistencia, por lo que puede resultar atractivo para quienes consumen contenido multimedia, toman fotografías y buscan un teléfono para uso cotidiano.
En México, Motorola lo comercializa oficialmente con 256 GB de almacenamiento. Su precio de lista es de 10,999 pesos.
Motorola Edge 70 Fusion
El Motorola Edge 70 Fusion destaca por su pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas, resolución 1.5K y tasa de actualización de 144 Hz. Esta última característica permite transiciones más fluidas al desplazarse por aplicaciones y utilizar videojuegos compatibles.
El dispositivo también integra una cámara principal Sony LYTIA 710 de 50 megapíxeles con estabilización óptica, así como resistencia al agua y al polvo mediante certificaciones IP68 e IP69.
Su propuesta combina características visuales, diseño y resistencia, por lo que puede resultar atractivo para quienes consumen contenido multimedia, toman fotografías y buscan un teléfono para uso cotidiano.
En México, Motorola lo comercializa oficialmente con 256 GB de almacenamiento. Su precio de lista es de 10,999 pesos.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G
El Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G es uno de los modelos de la selección que más apuesta por la autonomía. Incorpora una batería de 6,580 mAh con carga rápida de 45 W, además de una pantalla AMOLED de 6.83 pulgadas con resolución 1.5K y frecuencia de actualización de 120 Hz.
También cuenta con un procesador MediaTek Dimensity 7400-Ultra, cámara principal de 200 megapíxeles con estabilización óptica y protección Gorilla Glass Victus 2. El equipo se comercializa oficialmente en México con una configuración de 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento por 9,999 pesos.
HONOR Magic8 Lite
El HONOR Magic8 Lite es una alternativa para quienes pasan varias horas lejos de un enchufe y utilizan su teléfono durante jornadas prolongadas.
Su principal característica es una batería de 8,300 mAh, una de las mayores capacidades de esta selección, con carga rápida de 66 W. También incorpora una pantalla AMOLED de 6.79 pulgadas, procesador Snapdragon 6 Gen 4 y cámara principal de 108 megapíxeles con estabilización óptica.
El dispositivo cuenta con certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K de resistencia al agua y polvo. Estas protecciones pueden ser útiles ante accidentes cotidianos, aunque no significan que el equipo sea completamente impermeable.
La versión de 512 GB de almacenamiento se encuentra en el mercado por 9,999 pesos.
OPPO Reno16 F 5G
Cuenta con una cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, un lente ultra gran angular de 8 megapíxeles y un teleobjetivo de 50 megapíxeles con acercamiento óptico de hasta 3.5 aumentos. Este último permite fotografiar sujetos a distancia sin depender únicamente del recorte digital.
También incorpora una cámara frontal de 50 megapíxeles con enfoque automático y capacidad de grabación en resolución 4K, características que pueden resultar atractivas para creadores de contenido y usuarios que realizan videollamadas frecuentes.
El equipo tiene una pantalla AMOLED de 6.57 pulgadas con frecuencia de actualización de 120 Hz, procesador MediaTek Dimensity 7300-Energy y batería de 7,000 mAh con carga rápida de hasta 80 W.
La versión de 128 GB puede conseguirse por aproximadamente 10,999 pesos, por lo que se ubica en la parte superior de la gama media.
Realme 16 5G
El realme 16 5G llegó oficialmente a México en julio de 2026 con una propuesta orientada a la fotografía de retrato y la creación de contenido para redes sociales.
El teléfono incorpora una cámara principal Sony de 50 megapíxeles y una cámara frontal de la misma resolución. También incluye herramientas de inteligencia artificial para modificar estilos fotográficos, ajustar la iluminación y editar imágenes.
Además, tiene una pantalla AMOLED de 6.57 pulgadas con tasa de actualización de 120 Hz, procesador MediaTek Dimensity 6400 Turbo y carga rápida de 45 W. En México se comercializa mediante la tienda oficial de realme y distribuidores autorizados, además de operadores como Telcel. Su precio oscila en los 9,999 pesos.
Vivo V70 FE 5G
El dispositivo incorpora una cámara principal de 200 megapíxeles con estabilización óptica, acompañada por un lente ultra gran angular de 8 megapíxeles y una cámara frontal de 32 megapíxeles. También permite grabar video en resolución 4K.
Su pantalla AMOLED de 6.83 pulgadas ofrece resolución de 2,800 por 1,260 píxeles y tasa de actualización de hasta 120 Hz. En su interior cuenta con un procesador MediaTek Dimensity 7360-Turbo, acompañado por 8 GB de RAM y opciones de almacenamiento de 256 o 512 GB.
La batería de 7,000 mAh admite carga rápida de 90 W, mientras que las certificaciones IP68 e IP69 ofrecen protección contra agua y polvo bajo condiciones específicas. Su precio de referencia ronda los 9,999 pesos, sujeto a la versión y al distribuidor.
¿Qué debes revisar antes de comprar un celular en el Buen Fin 2026?
Aunque las promociones del Buen Fin pueden representar una oportunidad para ahorrar, el descuento anunciado no siempre significa que un dispositivo tenga su precio más bajo del año.
Antes de comprar, conviene comparar el costo del mismo modelo en distintas tiendas y comprobar que se trate de una versión con características equivalentes. Un teléfono con 128 GB de almacenamiento puede tener un precio considerablemente inferior al de una versión de 512 GB, aunque ambos compartan el mismo nombre comercial.
También es importante revisar la política de actualizaciones, un dispositivo que recibe nuevas versiones del sistema operativo y parches de seguridad durante más años puede conservar su utilidad por más tiempo.
En el caso de las cámaras, los megapíxeles no son el único indicador de calidad. La estabilización óptica, el procesamiento de imagen y la capacidad para capturar fotografías en condiciones de poca luz pueden ser más relevantes que una cifra elevada de resolución.
Para quienes priorizan la batería, conviene considerar tanto su capacidad como la eficiencia del procesador y la velocidad de carga. Una batería de 8,000 mAh no necesariamente ofrecerá una autonomía proporcionalmente mayor que otra de 6,000 mAh, pues el consumo depende de los hábitos de uso.
Finalmente, es recomendable comprar en tiendas oficiales o distribuidores autorizados, verificar la garantía válida en México y revisar las condiciones de devolución. Estas precauciones son especialmente importantes durante eventos de alta demanda, cuando pueden aparecer ofertas de vendedores desconocidos o precios que parecen demasiado bajos frente al promedio del mercado.