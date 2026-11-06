Los mejores celulares de menos de 12,000 pesos que puedes comprar durante el Buen Fin 2026

En México, marcas como Samsung, Motorola, Xiaomi, HONOR, OPPO, realme y vivo comercializan equipos que apuestan por pantallas AMOLED, cámaras de hasta 200 megapíxeles, baterías de gran capacidad y herramientas de inteligencia artificial.

Esta selección reúne siete celulares disponibles en el mercado mexicano, con precios de referencia previos al Buen Fin.

¿Cuáles son los mejores celulares por menos de 12,000 pesos para el Buen Fin 2026?

Samsung Galaxy A57 5G

El Samsung Galaxy A57 5G es una alternativa para quienes no cambian de teléfono constantemente y buscan un dispositivo que conserve su vigencia durante varios años.

El equipo incorpora una pantalla Super AMOLED+ de 6.7 pulgadas con tasa de actualización de 120 Hz, cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica y una batería de 5,000 mAh. Estas características permiten utilizarlo para actividades cotidianas, como videollamadas, redes sociales, fotografía y reproducción de contenido.

Sin embargo, su principal atractivo está en el soporte de software. Samsung ofrece hasta seis generaciones de actualizaciones de Android y seis años de actualizaciones de seguridad, una ventaja para quienes buscan prolongar la vida útil de su smartphone.

En México, la versión de 256 GB se encuentra en distribuidores como Telcel, Walmart por aproximadamente 11,999 pesos.

Motorola Edge 70 Fusion

El Motorola Edge 70 Fusion destaca por su pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas, resolución 1.5K y tasa de actualización de 144 Hz. Esta última característica permite transiciones más fluidas al desplazarse por aplicaciones y utilizar videojuegos compatibles.

El dispositivo también integra una cámara principal Sony LYTIA 710 de 50 megapíxeles con estabilización óptica, así como resistencia al agua y al polvo mediante certificaciones IP68 e IP69.

Su propuesta combina características visuales, diseño y resistencia, por lo que puede resultar atractivo para quienes consumen contenido multimedia, toman fotografías y buscan un teléfono para uso cotidiano.

En México, Motorola lo comercializa oficialmente con 256 GB de almacenamiento. Su precio de lista es de 10,999 pesos.