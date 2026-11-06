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Finanzas Personales

¿Olvidaste la tarjeta? Así puedes retirar efectivo sin el plástico

Algunas instituciones permiten generar retiros desde sus aplicaciones, como la opción disponible con Débito LikeU de Santander.
vie 06 noviembre 2026 11:23 AM
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Presentado por: Santander
pareja caminando por la calle, el hombre lleva un celular
No importa si no llevaste tu tarjeta al salir de casa, con la App de Santander puedes disponer de tu dinero fácilmente. (Shutterstock)

Olvidar la tarjeta de débito en casa o salir sin cartera no necesariamente impide disponer del dinero de una cuenta bancaria. Actualmente, algunas instituciones ofrecen alternativas digitales para sacar efectivo de cajeros automáticos sin introducir el plástico.

Una de ellas es el retiro sin tarjeta, una operación que se inicia desde la aplicación bancaria y permite generar las instrucciones necesarias para disponer del dinero en un cajero compatible.

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El procedimiento puede variar según la institución, por lo que conviene revisar los pasos y requisitos antes de realizar la operación.


Retira fácil con Débito LikeU

Entre las opciones disponibles en el mercado está Débito LikeU de Santander, una cuenta que permite realizar retiros sin tarjeta en cajeros Santander sin costo.

La operación se gestiona desde los canales digitales del banco y se complementa con una red de más de 10,000 cajeros y multicajeros Santander en México.

Además de esta funcionalidad, con la App Santander es posible consultar saldos, realizar pagos y transferencias, así como bloquear la tarjeta cuando sea necesario.

Estas herramientas facilitan la administración de la cuenta desde el teléfono , así como realizar distintas operaciones sin acudir a una sucursal.

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Administra tu dinero desde el celular

Las alternativas para retirar efectivo forman parte de una oferta más amplia de servicios bancarios digitales. Con Débito LikeU , las personas también pueden efectuar transferencias, pagos, depósitos y compras desde la App Santander.

La cuenta incorpora herramientas como Dinero Creciente, que permite separar dinero del saldo visible, y Dimo®, una opción para transferir dinero a contactos.

Asimismo, ofrece un programa de cashback en compras con tarjeta: 1% en telecomunicaciones, 2% en restaurantes y 3% en farmacias, sujeto a inscripción, establecimientos participantes y términos y condiciones.

Contar con opciones digitales puede facilitar el acceso al dinero ante imprevistos cotidianos, como olvidar la tarjeta en casa. Conocer las funcionalidades de la cuenta y las condiciones de cada operación permite elegir la alternativa más conveniente para disponer de efectivo y administrar los recursos.

Conoce más de Débito LikeU .

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Tags

Finanzas personales dinero-movil-dimo Dinero bancos, tarjetas de crédito, finanzas personales BANCO SANTANDER, S.A.

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