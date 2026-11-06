¿Olvidaste la tarjeta? Así puedes retirar efectivo sin el plástico

Administra tu dinero desde el celular
Las alternativas para retirar efectivo forman parte de una oferta más amplia de servicios bancarios digitales. Con Débito LikeU , las personas también pueden efectuar transferencias, pagos, depósitos y compras desde la App Santander.
La cuenta incorpora herramientas como Dinero Creciente, que permite separar dinero del saldo visible, y Dimo®, una opción para transferir dinero a contactos.
Asimismo, ofrece un programa de cashback en compras con tarjeta: 1% en telecomunicaciones, 2% en restaurantes y 3% en farmacias, sujeto a inscripción, establecimientos participantes y términos y condiciones.
Contar con opciones digitales puede facilitar el acceso al dinero ante imprevistos cotidianos, como olvidar la tarjeta en casa. Conocer las funcionalidades de la cuenta y las condiciones de cada operación permite elegir la alternativa más conveniente para disponer de efectivo y administrar los recursos.
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