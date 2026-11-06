¿Olvidaste la tarjeta? Así puedes retirar efectivo sin el plástico

El procedimiento puede variar según la institución, por lo que conviene revisar los pasos y requisitos antes de realizar la operación.





Retira fácil con Débito LikeU

Entre las opciones disponibles en el mercado está Débito LikeU de Santander, una cuenta que permite realizar retiros sin tarjeta en cajeros Santander sin costo.

La operación se gestiona desde los canales digitales del banco y se complementa con una red de más de 10,000 cajeros y multicajeros Santander en México.

Además de esta funcionalidad, con la App Santander es posible consultar saldos, realizar pagos y transferencias, así como bloquear la tarjeta cuando sea necesario.

Estas herramientas facilitan la administración de la cuenta desde el teléfono , así como realizar distintas operaciones sin acudir a una sucursal.

