Sus 12 pulgadas ofrecen suficiente espacio para redactar, consultar información, utilizar aplicaciones de manera simultánea y consumir contenido multimedia.

Huawei también corrigió la distribución del teclado físico con el que se puede adquirir la tableta, uno de los inconvenientes que encontré cuando utilicé anteriormente una MatePad Air . La compañía trabajó para que funcione correctamente en español y con ello poder utilizar la letra Ñ, un cambio que puede parecer menor, pero que hace una diferencia cuando escribir es una de tus principales actividades laborales.





Una pantalla mate que preferiría tener en más dispositivos

Uno de mis elementos favoritos de las tablets de Huawei es su pantalla PaperMatte. En esta ocasión, la compañía incorpora un panel OLED de 12 pulgadas con una resolución de 3,036 por 1,952 pixeles y un brillo máximo anunciado de 1,600 nits.

Sé que algunas personas prefieren las pantallas brillantes porque consideran que los colores tienen mayor intensidad. Sin embargo, prácticamente todas las pantallas que utilizo en mi día a día tienen acabado mate, menos mi computadora personal y es por ello que pude notar la diferencia. Encuentro en esta tecnología una experiencia visual más cómoda, principalmente por la reducción de los reflejos, algo que valoro cuando paso varias horas frente a una pantalla.

El acabado también resulta atractivo para quienes utilizan estos dispositivos para dibujar o escribir a mano, pues su textura ofrece una experiencia más cercana a la del papel que la de una pantalla convencional.

Durante el viaje utilicé constantemente la MatePad Pro para escribir, consultar información y mantener varias ventanas abiertas. Con este patrón de uso, la batería me permitió trabajar durante dos días antes de necesitar una recarga. Una vez que tuve que conectarla, el tiempo de carga también me pareció reducido. El dispositivo admite carga rápida de hasta 66 W con un adaptador compatible.

Aunque la autonomía depende de las aplicaciones utilizadas, el brillo de la pantalla y otras condiciones de uso, en mi experiencia fue suficiente para reducir la preocupación de encontrar constantemente un enchufe durante el viaje.