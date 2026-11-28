El problema de usar una tableta para sustituir una laptop sigue estando en las aplicaciones
Si la portabilidad, la pantalla y la autonomía fueron los argumentos a favor de sustituir mi laptop, las aplicaciones fueron la principal razón por la que todavía no lo haría. La MatePad Pro funciona con HarmonyOS 4.3 y, aunque Huawei ha trabajado en ofrecer herramientas de productividad con funciones similares a las de una computadora, como WPS Office, la experiencia también depende de los servicios que cada usuario necesita para trabajar.
En mi caso, uno de los principales obstáculos estuvo en Google Drive y Google Docs, herramientas que utilizo de manera habitual y que forman parte del entorno laboral de muchas personas.
Al trabajar con las versiones móviles de estas aplicaciones, encontré limitaciones frente a sus equivalentes de escritorio. Una de ellas fue la imposibilidad de consultar el historial de versiones de un documento, una función importante cuando se trabaja con textos que atraviesan distintas etapas de edición.
Incluso acciones tan sencillas como copiar y pegar podían requerir que recurriera a los controles táctiles de la pantalla, en lugar de utilizar los comandos del teclado a los que estoy acostumbrada. De manera aislada, estos inconvenientes podrían parecer poco relevantes, pero cuando se acumulan durante una jornada laboral terminan por interrumpir el ritmo de trabajo.
¿La Huawei MatePad Pro puede sustituir tu computadora?
En México, 41.5% de los hogares que disponían de algún tipo de computadora contaban con una tablet en 2025, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Un estudio de The Competitive Intelligence Unit (The CIU) encontró que, al cierre de 2022, 24.5% de los usuarios mexicanos de tablets había sustituido el uso de una computadora por estos dispositivos.
La Huawei MatePad Pro de 12 pulgadas tiene un precio promocional de 26,999 pesos en México. Por ese monto, compite no solamente con otras tablets de gama alta, sino también con computadoras portátiles.
Sin embargo, antes de adquirirla con la intención de sustituir una computadora, recomendaría revisar qué aplicaciones forman parte de la rutina laboral y si sus versiones para tablets ofrecen todas las funciones necesarias.
Después de utilizarla durante mi viaje, volvería a llevarme la MatePad Pro como herramienta de trabajo por la comodidad que ofrece. No obstante, todavía no prescindiría por completo de mi laptop.
Su compra tiene sentido para quienes priorizan la movilidad, la autonomía y la posibilidad de contar con un dispositivo que sirva para trabajar, pero no esperando recibir las mismas prestaciones que tiene una computadora personal.