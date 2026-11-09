¿Pedir dinero y pagar menos intereses? El crédito de Fonacot con tasa desde 8.9% que no cobra comisión

¿Cuál es el crédito de Fonacot con tasa de interés desde 8.9% anual?

Se trata de Crédito Mujer Efectivo, un financiamiento del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), dirigido a mujeres con empleo formal.

Su opción más económica ofrece una tasa de interés anual de 8.90%, siempre que se elija un plazo de seis meses y un nivel de endeudamiento del 10% del salario mensual. Bajo estas condiciones, el Costo Anual Total (CAT) es de 16.6%, indicador que permite conocer el costo anual del financiamiento, más allá de la tasa de interés.

El producto tampoco cobra comisión por apertura. Sus principales características son:

- Comisión por apertura: 0%

- Plazos disponibles: 6, 12, 18, 24 y 30 meses

- Entrega del dinero: depósito directo a una cuenta bancaria a nombre de la trabajadora

- Forma de pago: descuentos vía nómina

- Seguro de crédito: contempla pérdida de empleo, fallecimiento e incapacidad o invalidez total y permanente. Para los supuestos de incapacidad o invalidez, la cobertura aplica cuando es igual o superior al 75%, conforme a las condiciones del seguro.



¿Cuánto cobra Crédito Mujer Efectivo según el plazo de pago?

La tasa mínima de 8.90% no se mantiene en todos los casos. Fonacot ofrece distintas combinaciones de plazo y nivel de endeudamiento dentro del mismo producto.

Este último concepto se refiere al porcentaje máximo del salario mensual que puede descontarse para pagar el préstamo. Las opciones son del 10%, 15% y 20%, con las siguientes tasas de interés anual y CAT:

- 6 meses: con descuento del 10%, la tasa es de 8.90% y el CAT de 16.6%; con 15%, son de 12.11% y 21.1%; y con 20%, de 12.38% y 21.4%

- 12 meses: con descuento del 10%, la tasa es de 12.85% y el CAT de 21.7%; con 15%, de 13.17% y 22.1%; y con 20%, de 13.96% y 23.2%

- 18 meses: con descuento del 10%, la tasa es de 13.69% y el CAT de 22.6%; con 15%, de 13.96% y 22.9%; y con 20%, de 14.48% y 23.6%