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¿Trabajas por honorarios? Este es el caso en que sí te deben pagar aguinaldo en 2026

El tipo de contrato no siempre define por sí solo el derecho al aguinaldo; la forma real en que se presta el servicio puede cambiar el caso.
vie 23 octubre 2026 02:40 PM
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Pantalla de un celular con una app bancaria abierta y una notificación resaltada que dice “aguinaldo 2026”.
El aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre de 2026 y su depósito puede reflejarse directamente en la cuenta bancaria del trabajador. (Expansión|ChatGPT)

Trabajar por honorarios suele implicar una relación distinta a la de un empleado contratado bajo la Ley Federal del Trabajo, pero existen casos en los que las condiciones reales del servicio pueden cambiar esa situación. Esto resulta especialmente importante antes del pago del aguinaldo 2026, cuya fecha límite se acerca.

Cumplir un horario, recibir instrucciones o trabajar permanentemente para una sola empresa son algunas de las condiciones que pueden determinar si detrás de un contrato por honorarios existe en realidad una relación laboral.

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¿Los trabajadores por honorarios tienen derecho a aguinaldo?

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) señala que una persona contratada por honorarios, en principio, no tiene derecho al pago de aguinaldo. Ese criterio cambia cuando existe subordinación laboral.

Puede considerarse que existe esa relación cuando la persona presta servicios permanentes para un solo patrón y se presentan condiciones como:

- Cumplir obligatoriamente un horario de trabajo, con una jornada máxima legal de ocho horas

- Recibir instrucciones de un superior inmediato

- Tener un lugar fijo de trabajo dentro de la empresa o establecimiento.

Cuando se cumplen estas características, las condiciones reales bajo las que se presta el servicio pueden ser determinantes para reconocer una relación laboral y, con ello, el derecho al aguinaldo.

Mujer adulta mayor cuenta billetes mexicanos de 500 pesos sobre una mesa, con varios billetes acomodados frente a ella.
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¿Cuándo deben pagar el aguinaldo en 2026?

Para 2026, el aguinaldo debe quedar cubierto antes del domingo 20 de diciembre.

Pagarlo después de esa fecha, entregarlo incompleto o no cubrirlo implica un incumplimiento por parte del empleador.

Así se calcula el aguinaldo

Calcular el aguinaldo depende del tipo de ingreso que recibe cada trabajador:

- Salario fijo: se utiliza el salario diario correspondiente

- Salario variable: se toma como base el ingreso promedio diario obtenido durante los últimos 30 días trabajados

- Vendedores, agentes de comercio o de seguros, propagandistas y trabajadores semejantes protegidos por la LFT: se considera el promedio de los ingresos obtenidos durante el último año o durante el tiempo trabajado si todavía no cumplen ese periodo.

También cuentan para este cálculo los periodos vacacionales, las licencias de maternidad y paternidad, los descansos semanales y las incapacidades derivadas de un riesgo de trabajo.

¿Qué puedes hacer si no te pagan el aguinaldo?

Si el patrón no entrega el aguinaldo, lo paga incompleto o lo hace fuera de tiempo, el trabajador dispone de un año para reclamarlo ante las autoridades laborales correspondientes.

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Profedet ofrece asesoría legal gratuita y personalizada para estos casos y puede intervenir conforme a la competencia que corresponda.

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Para atención presencial en la Ciudad de México, sus oficinas se encuentran en Dr. José María Vértiz 211, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. También brinda orientación mediante los teléfonos 800 71 72 942 y 800 91 17 877, además de contar con oficinas en distintas partes del país.

Incumplir con esta prestación también puede generar una sanción económica para el patrón. Las multas previstas van de 50 a 5,000 salarios mínimos cuando el aguinaldo no se paga, se entrega incompleto o se cubre después del plazo.

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aguinaldo Ley Federal del Trabajo

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