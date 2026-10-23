¿Los trabajadores por honorarios tienen derecho a aguinaldo?

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) señala que una persona contratada por honorarios, en principio, no tiene derecho al pago de aguinaldo. Ese criterio cambia cuando existe subordinación laboral.

Puede considerarse que existe esa relación cuando la persona presta servicios permanentes para un solo patrón y se presentan condiciones como:

- Cumplir obligatoriamente un horario de trabajo, con una jornada máxima legal de ocho horas

- Recibir instrucciones de un superior inmediato

- Tener un lugar fijo de trabajo dentro de la empresa o establecimiento.

Cuando se cumplen estas características, las condiciones reales bajo las que se presta el servicio pueden ser determinantes para reconocer una relación laboral y, con ello, el derecho al aguinaldo.



¿Cuándo deben pagar el aguinaldo en 2026?

Para 2026, el aguinaldo debe quedar cubierto antes del domingo 20 de diciembre.

Pagarlo después de esa fecha, entregarlo incompleto o no cubrirlo implica un incumplimiento por parte del empleador.

Así se calcula el aguinaldo

Calcular el aguinaldo depende del tipo de ingreso que recibe cada trabajador:

- Salario fijo: se utiliza el salario diario correspondiente

- Salario variable: se toma como base el ingreso promedio diario obtenido durante los últimos 30 días trabajados

- Vendedores, agentes de comercio o de seguros, propagandistas y trabajadores semejantes protegidos por la LFT: se considera el promedio de los ingresos obtenidos durante el último año o durante el tiempo trabajado si todavía no cumplen ese periodo.

También cuentan para este cálculo los periodos vacacionales, las licencias de maternidad y paternidad, los descansos semanales y las incapacidades derivadas de un riesgo de trabajo.

¿Qué puedes hacer si no te pagan el aguinaldo?

Si el patrón no entrega el aguinaldo, lo paga incompleto o lo hace fuera de tiempo, el trabajador dispone de un año para reclamarlo ante las autoridades laborales correspondientes.