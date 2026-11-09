La compañía busca que los clientes incorporen estos artículos a sus compras habituales y no tengan que trasladarse hasta un supermercado o una tienda de descuento para abastecerse de productos básicos.

“Sabemos que siempre hay un OXXO para resolver las necesidades del día a día, y queremos que nuestros clientes puedan aprovechar esa visita para resolver aún más”, destacó Pedro Nieto, director comercial de Reposición Diaria de OXXO, citado en un comunicado.

La iniciativa tiene como objetivo facilitar las compras del hogar y ofrecer productos básicos a precios bajos sin que los consumidores tengan que realizar recorridos adicionales.

La Canasta OXXO busca hacer más sencillas las compras del hogar y sumar una nueva razón para elegirnos: encontrar productos básicos a precios bajos sin tener que hacer un recorrido adicional y largo. Queremos que pensar en la despensa sea pensar en OXXO Pedro Nieto





¿Qué productos incluye la Canasta OXXO de 20 pesos?

La Canasta OXXO está integrada por artículos de consumo cotidiano para el hogar, entre ellos arroz, frijoles, productos lácteos, aceite, limpiadores, detergentes, papel higiénico y atún.

La mayoría de los productos tendrán precios que rondan los 20 pesos, aunque la compañía no detalló el precio individual ni las presentaciones de cada artículo.

La propuesta incorpora marcas propias como La Posada y Azálea, que tendrán un papel protagónico junto con otras de terceros disponibles en el mercado. OXXO colocará identificadores especiales en los anaqueles para que los consumidores puedan reconocer los productos que forman parte de esta selección.

La iniciativa llega mientras FEMSA revisa el desempeño de su red de establecimientos y busca aumentar las visitas y el gasto de sus clientes.

En el tercer trimestre de 2026, OXXO México reportó ingresos por 86,652 millones de pesos, un crecimiento anual de 10.3%. Las ventas mismas tiendas avanzaron 9.2%, impulsadas por un aumento de 3.5% en el tráfico y de 5.5% en el ticket promedio.