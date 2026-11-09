¿Qué cadenas ofrecen productos a precios bajos en México?
La competencia por el presupuesto de los hogares involucra a cadenas con modelos distintos. Tiendas 3B ha encontrado una oportunidad en el formato de descuento, Walmart utiliza campañas de precios fijos para atraer consumidores y FEMSA busca participar en ambos segmentos mediante Bara y una nueva oferta de productos básicos en OXXO.
En el caso de Walmart, el 20 de agosto presentó la campaña “Precios que no se tocan”, mediante la cual anunció que mantendría sin cambios durante 90 días los precios de 4,000 productos en sus tiendas Walmart Supercenter y Bodega Aurrera.
La selección incluyó artículos básicos, productos de consumo diario como café, artículos de farmacia, alimento para mascotas y productos de temporada, entre ellos los relacionados con el regreso a clases.
La campaña también se extendió a sus canales digitales y contempló mecanismos para evitar que los precios aumentaran durante el periodo anunciado.
¿Por qué OXXO cierra tiendas?
La apuesta por ampliar las compras de despensa coincide con una revisión de la red de establecimientos de OXXO. Entre enero y septiembre de 2026, FEMSA abrió 734 tiendas en México y cerró otras 272, con lo que sumó 462 unidades netas en el periodo.
Durante el tercer trimestre, inauguró 191 establecimientos y cerró 140, principalmente tiendas antiguas o con resultados por debajo de sus objetivos comerciales.
La compañía apunta a concentrar sus recursos en ubicaciones con mejores perspectivas de rentabilidad, en lugar de mantener establecimientos que no justifican sus costos de operación.
Al cierre de septiembre, OXXO contaba con 24,759 tiendas en México, después de sumar 702 unidades netas en los últimos 12 meses.
Los ajustes de OXXO se presentan en medio de una recuperación de tráfico en el piso de ventas. Durante el tercer trimestre, las ventas mismas tiendas crecieron 9.2%, mientras el flujo de clientes aumentó 3.5%. FEMSA atribuyó este desempeño a sus iniciativas comerciales, los ajustes en precios y empaques y una mayor atención a categorías clave para atraer consumidores.
José Antonio Fernández Garza-Lagüera, director general de FEMSA, destacó en el reporte financiero que el tráfico de OXXO México registró su mejor desempeño en más de dos años. También señaló que las iniciativas comerciales están ganando tracción y generando visitas adicionales, mientras la compañía mantiene un enfoque disciplinado en la rentabilidad.