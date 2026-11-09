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OXXO baja a 20 pesos productos de primera necesidad para arrebatar compras de despensa a Walmart y 3B

La iniciativa, denominada Canasta OXXO, busca que los consumidores resuelvan sus compras de despensa en sus tiendas de conveniencia, sin tener que trasladarse a un supermercado.
lun 09 noviembre 2026 03:06 PM
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Canasta roja de OXXO con productos básicos como arroz, frijoles, aceite, leche, papel higiénico y artículos de limpieza, frente a una tienda de la cadena y un anuncio de la Canasta OXXO con precios cercanos a 20 pesos.
La cadena de FEMSA busca ampliar las ocasiones de compra y aprovechar su cobertura nacional para atraer una mayor parte del gasto de los hogares. (Foto: ChatGPT / Expansión. )

OXXO quiere meterse en la despensa de los hogares y competir directamente con los supermercados. La cadena de FEMSA lanzó una selección de productos básicos que rondarán los 20 pesos, entre ellos arroz, frijoles, aceite, atún y artículos de limpieza, para atraer compras que hasta ahora suelen concentrarse en los supermercados.

La iniciativa, denominada Canasta OXXO, llega en momentos en que las principales cadenas comerciales intensifican la competencia por el gasto de los hogares. Walmart, por ejemplo, presentó el 20 de agosto la campaña Precios que no se tocan, con la que anunció que mantendría sin cambios durante 90 días los precios de 4,000 productos en sus formatos Walmart Supercenter y Bodega Aurrera.

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La compañía busca que los clientes incorporen estos artículos a sus compras habituales y no tengan que trasladarse hasta un supermercado o una tienda de descuento para abastecerse de productos básicos.

“Sabemos que siempre hay un OXXO para resolver las necesidades del día a día, y queremos que nuestros clientes puedan aprovechar esa visita para resolver aún más”, destacó Pedro Nieto, director comercial de Reposición Diaria de OXXO, citado en un comunicado.

La iniciativa tiene como objetivo facilitar las compras del hogar y ofrecer productos básicos a precios bajos sin que los consumidores tengan que realizar recorridos adicionales.

La Canasta OXXO busca hacer más sencillas las compras del hogar y sumar una nueva razón para elegirnos: encontrar productos básicos a precios bajos sin tener que hacer un recorrido adicional y largo. Queremos que pensar en la despensa sea pensar en OXXO
Pedro Nieto


¿Qué productos incluye la Canasta OXXO de 20 pesos?

La Canasta OXXO está integrada por artículos de consumo cotidiano para el hogar, entre ellos arroz, frijoles, productos lácteos, aceite, limpiadores, detergentes, papel higiénico y atún.

La mayoría de los productos tendrán precios que rondan los 20 pesos, aunque la compañía no detalló el precio individual ni las presentaciones de cada artículo.

La propuesta incorpora marcas propias como La Posada y Azálea, que tendrán un papel protagónico junto con otras de terceros disponibles en el mercado. OXXO colocará identificadores especiales en los anaqueles para que los consumidores puedan reconocer los productos que forman parte de esta selección.

La iniciativa llega mientras FEMSA revisa el desempeño de su red de establecimientos y busca aumentar las visitas y el gasto de sus clientes.

En el tercer trimestre de 2026, OXXO México reportó ingresos por 86,652 millones de pesos, un crecimiento anual de 10.3%. Las ventas mismas tiendas avanzaron 9.2%, impulsadas por un aumento de 3.5% en el tráfico y de 5.5% en el ticket promedio.

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¿Qué cadenas ofrecen productos a precios bajos en México?

La competencia por el presupuesto de los hogares involucra a cadenas con modelos distintos. Tiendas 3B ha encontrado una oportunidad en el formato de descuento, Walmart utiliza campañas de precios fijos para atraer consumidores y FEMSA busca participar en ambos segmentos mediante Bara y una nueva oferta de productos básicos en OXXO.

En el caso de Walmart, el 20 de agosto presentó la campaña “Precios que no se tocan”, mediante la cual anunció que mantendría sin cambios durante 90 días los precios de 4,000 productos en sus tiendas Walmart Supercenter y Bodega Aurrera.

La selección incluyó artículos básicos, productos de consumo diario como café, artículos de farmacia, alimento para mascotas y productos de temporada, entre ellos los relacionados con el regreso a clases.

La campaña también se extendió a sus canales digitales y contempló mecanismos para evitar que los precios aumentaran durante el periodo anunciado.

¿Por qué OXXO cierra tiendas?

La apuesta por ampliar las compras de despensa coincide con una revisión de la red de establecimientos de OXXO. Entre enero y septiembre de 2026, FEMSA abrió 734 tiendas en México y cerró otras 272, con lo que sumó 462 unidades netas en el periodo.

Durante el tercer trimestre, inauguró 191 establecimientos y cerró 140, principalmente tiendas antiguas o con resultados por debajo de sus objetivos comerciales.

La compañía apunta a concentrar sus recursos en ubicaciones con mejores perspectivas de rentabilidad, en lugar de mantener establecimientos que no justifican sus costos de operación.

Al cierre de septiembre, OXXO contaba con 24,759 tiendas en México, después de sumar 702 unidades netas en los últimos 12 meses.

Los ajustes de OXXO se presentan en medio de una recuperación de tráfico en el piso de ventas. Durante el tercer trimestre, las ventas mismas tiendas crecieron 9.2%, mientras el flujo de clientes aumentó 3.5%. FEMSA atribuyó este desempeño a sus iniciativas comerciales, los ajustes en precios y empaques y una mayor atención a categorías clave para atraer consumidores.

José Antonio Fernández Garza-Lagüera, director general de FEMSA, destacó en el reporte financiero que el tráfico de OXXO México registró su mejor desempeño en más de dos años. También señaló que las iniciativas comerciales están ganando tracción y generando visitas adicionales, mientras la compañía mantiene un enfoque disciplinado en la rentabilidad.

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Luis Barragán COCA-COLA FEMSA, S.A.B. DE C.V. WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. de C.V.

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