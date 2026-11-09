¿Qué banco cobra menos por un crédito hipotecario? Así puedes usar el simulador de Condusef para comparar tus opciones

¿Cómo funciona el simulador de Condusef?

De acuerdo a la información compartida, la herramienta se basa en la información proporcionada por los simuladores particulares de cada institución financiera en la fase de promoción del crédito, por lo que los resultados son muy cercanos a las cifras reales. Además, la herramienta contempla créditos preferentemente destinados a la vivienda media y residencial, denominados en pesos y a tasa fija para un acreditado típico o en condiciones ideales de capacidad de pago.

Su funcionamiento depende de tres factores: el costo total de la vivienda que se quiere comprar, el enganche que se planea dar y el plazo en el que se busca liquidar el crédito.

Tomando en cuenta esta información, el simulador muestra una tabla comparativa con las opciones que resultan más accesibles en diferentes rubros, tales como:

El desembolso inicial.

El pago mensual.

Los ingresos a comprobar.

El pago total.

La tasa de interés.

El Costo Anual Total.

De esta manera, las personas pueden decidir qué opción es la más adecuada de acuerdo a sus necesidades e intereses.





Factores a tomar en cuenta

Si bien el Simulador de Crédito Hipotecario de la Condusef resulta ser una herramienta muy útil para las personas, es importante considerar que los cálculos son siempre aproximados y no deben tomarse como definitivos al momento de hacer la solicitud.

Esto se debe a que el cálculo final toma en cuenta factores secundarios que solo se conocen al momento de la autorización del crédito y que, en la mayoría de los casos, pueden modificar el monto.

Algunos de estos factores son:

La edad del o la solicitante.

Su arraigo laboral.

Su historial crediticio.

Los comprobantes de ingresos proporcionados.

Cómo se usa el simulador de Condusef

Para utilizar la herramienta solamente debes seguir los siguientes pasos: