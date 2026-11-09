¿Qué banco cobra menos por un crédito hipotecario? Así puedes usar el simulador de Condusef para comparar tus opciones

Con el objetivo de ayudar a las personas a tomar una desición informada a la hora de adquirir un crédito hipotecario, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) cuenta con una herramienta digital de acceso gratuito que puede consultarse en cualquier momento: el Simulador de Crédito Hipotecario.
A través de esta herramienta, las personas pueden identificar cuál es la institución bancaria que más les conviene para obtener su crédito, tomando en cuenta diversos factores como el valor de la vivienda a comprar, el enganche solicitado y los años en los que se desea pagar el crédito.
Y si bien este simulador no brinda los montos totales que se deben de pagar al formalizar el contrato, pues hay diversos factores secundarios que se deben considerar, sí puede funcionar como una guía muy útil al momento de revisar opciones.
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¿Cómo funciona el simulador de Condusef?
De acuerdo a la información compartida, la herramienta se basa en la información proporcionada por los simuladores particulares de cada institución financiera en la fase de promoción del crédito, por lo que los resultados son muy cercanos a las cifras reales. Además, la herramienta contempla créditos preferentemente destinados a la vivienda media y residencial, denominados en pesos y a tasa fija para un acreditado típico o en condiciones ideales de capacidad de pago.
Su funcionamiento depende de tres factores: el costo total de la vivienda que se quiere comprar, el enganche que se planea dar y el plazo en el que se busca liquidar el crédito.
Tomando en cuenta esta información, el simulador muestra una tabla comparativa con las opciones que resultan más accesibles en diferentes rubros, tales como:
El desembolso inicial.
El pago mensual.
Los ingresos a comprobar.
El pago total.
La tasa de interés.
El Costo Anual Total.
De esta manera, las personas pueden decidir qué opción es la más adecuada de acuerdo a sus necesidades e intereses.
Si bien el Simulador de Crédito Hipotecario de la Condusef resulta ser una herramienta muy útil para las personas, es importante considerar que los cálculos son siempre aproximados y no deben tomarse como definitivos al momento de hacer la solicitud.
Esto se debe a que el cálculo final toma en cuenta factores secundarios que solo se conocen al momento de la autorización del crédito y que, en la mayoría de los casos, pueden modificar el monto.
Algunos de estos factores son:
La edad del o la solicitante.
Su arraigo laboral.
Su historial crediticio.
Los comprobantes de ingresos proporcionados.
Cómo se usa el simulador de Condusef
Para utilizar la herramienta solamente debes seguir los siguientes pasos:
Ingresa el valor de la vivienda en pesos mexicanos, el enganche que se pretende dar y el plazo a pagar en años. Este plazo puede ser de 1 hasta 20 años.
Secciona el campo de opciones prioritario para conocer la opción más barata. Las opciones son: desembolso Inicial, pago mensual, ingresos a comprobar, pago total, tasa y Cat.
Da clic en Ver comparativo.
El sistema te mostrará una tabla con los datos ingresados para verificar que sean correctos, y en caso de que no lo sean puedes seleccionar la opción de Haz tu propio cálculo aquí y volver a llenar la información.
Posteriormente se arrojará una tabla con las mejores opciones encontradas, la cual puede imprimirse o exportar en un documento de excel. Además, también se puede organizar la tabla de la opción más barata a la más cara seleccionando la columna que se quiera consultar.
Cómo interpretar los resultados
De acuerdo a la información proporcionada por la Condusef a través de su portal web , es muy importante saber qué tipo de información se busca obtener al momento de consultar el simulador, pues en muchas ocasiones los valores obtenidos no se interpretan de buena forma.
Por ejemplo, en una simulación para una vivienda con valor de 2,000,000 de pesos, con un enganche del 20% (400,000 pesos) a un plazo de 15 años, los resultados indican que HSBC es la institución con el pago mensual más bajo (17,695 pesos), sin embargo, el desembolso inicial, incluyendo el enganche, debe ser de 553,916 pesos, mientras que opciones como Banorte solo solicitan los 400,000 pesos del enganche con pagos mensuales de 20,079 pesos.