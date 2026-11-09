¿Cuándo se paga el aguinaldo en 2026?

La Ley Federal del Trabajo ( LFT ) establece que los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual equivalente a por lo menos 15 días de salario.

Esta prestación debe pagarse antes del 20 de diciembre, por lo que las empresas tienen como fecha límite el 19 de diciembre de 2026.

Calculadora de aguinaldo: cómo se calcula

Para calcular el aguinaldo mínimo, se debe considerar el salario diario y multiplicarlo por 15, que son los días establecidos por ley.

Por ejemplo, si una persona gana 500 pesos diarios y trabajó todo el año, la operación sería:

- Salario diario: 500 pesos

- Días de aguinaldo: 15



- Aguinaldo que debe recibir: 7,500 pesos

En caso de tener un salario mensual fijo, se puede dividir entre 30 para obtener su salario diario y después multiplicarlo por 15.

La ley establece un mínimo de 15 días, por lo que las empresas pueden otorgar una cantidad mayor si así lo establecen sus contratos o políticas laborales.

¿Qué pasa si no trabajaste todo el año?

Quienes ingresaron a una empresa durante 2026 también tienen derecho al aguinaldo, aunque no hayan cumplido 12 meses de servicio.

En estos casos, el patrón debe pagar la parte proporcional al tiempo trabajado. Esto también aplica para quienes dejaron de laborar antes de diciembre, pues el derecho no se pierde al terminar la relación laboral.

Para calcular el aguinaldo proporcional, se multiplica tu salario diario por los 15 días que establece la ley. El resultado se divide entre 365 para obtener cuánto aguinaldo generas por cada día trabajado y, finalmente, se multiplica por el número de días que laboraste durante 2026.

Por ejemplo, si una persona gana 500 pesos diarios y trabajó 180 días durante 2026, le corresponderían aproximadamente 3,698.63 pesos de aguinaldo.