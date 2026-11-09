El aguinaldo es una de las prestaciones laborales que reciben los trabajadores en México al cierre de cada año. Aunque muchas personas esperan este dinero para cubrir gastos de diciembre, comprar regalos o pagar deudas, no todos reciben la misma cantidad, pues el monto depende del salario y del tiempo que llevan trabajando en una empresa.
¿Cuánto te toca de aguinaldo en 2026? Esto es lo que tu empresa está obligada a pagarte por ley
¿Cuándo se paga el aguinaldo en 2026?
La Ley Federal del Trabajo ( LFT ) establece que los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual equivalente a por lo menos 15 días de salario.
Esta prestación debe pagarse antes del 20 de diciembre, por lo que las empresas tienen como fecha límite el 19 de diciembre de 2026.
Calculadora de aguinaldo: cómo se calcula
Para calcular el aguinaldo mínimo, se debe considerar el salario diario y multiplicarlo por 15, que son los días establecidos por ley.
Por ejemplo, si una persona gana 500 pesos diarios y trabajó todo el año, la operación sería:
- Salario diario: 500 pesos
- Días de aguinaldo: 15
- Aguinaldo que debe recibir: 7,500 pesos
En caso de tener un salario mensual fijo, se puede dividir entre 30 para obtener su salario diario y después multiplicarlo por 15.
La ley establece un mínimo de 15 días, por lo que las empresas pueden otorgar una cantidad mayor si así lo establecen sus contratos o políticas laborales.
¿Qué pasa si no trabajaste todo el año?
Quienes ingresaron a una empresa durante 2026 también tienen derecho al aguinaldo, aunque no hayan cumplido 12 meses de servicio.
En estos casos, el patrón debe pagar la parte proporcional al tiempo trabajado. Esto también aplica para quienes dejaron de laborar antes de diciembre, pues el derecho no se pierde al terminar la relación laboral.
Para calcular el aguinaldo proporcional, se multiplica tu salario diario por los 15 días que establece la ley. El resultado se divide entre 365 para obtener cuánto aguinaldo generas por cada día trabajado y, finalmente, se multiplica por el número de días que laboraste durante 2026.
Por ejemplo, si una persona gana 500 pesos diarios y trabajó 180 días durante 2026, le corresponderían aproximadamente 3,698.63 pesos de aguinaldo.
¿Quiénes tienen derecho a recibir aguinaldo?
La prestación corresponde a los trabajadores que mantienen una relación laboral subordinada, independientemente de si son de base, confianza, planta, sindicalizados, eventuales o contratados por tiempo determinado.
También tienen derecho quienes trabajan por obra determinada y los agentes de comercio, vendedores y comisionistas que se rijan por la Ley Federal del Trabajo.
En cambio, quienes prestan servicios por honorarios generalmente no reciben aguinaldo, salvo que en los hechos exista una relación laboral subordinada.
¿Qué salario se utiliza para calcular el aguinaldo?
El cálculo depende de cómo recibe su remuneración cada trabajador:
- Salario fijo: se toma como referencia el salario diario que percibe al momento del pago.
- Salario variable: se utiliza el promedio diario de los ingresos obtenidos durante los últimos 30 días efectivamente trabajados, en los casos de salario variable por unidad de obra.
- Comisionistas: se considera el promedio de los ingresos percibidos durante el último año o durante el tiempo que hayan trabajado si es menor.
¿Qué pasa si la empresa no paga el aguinaldo?
Si el patrón no entrega esta prestación, la paga incompleta o lo hace después de la fecha límite, el trabajador puede acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) para recibir asesoría y orientación gratuita.
Los trabajadores tienen un plazo de un año para reclamar el pago del aguinaldo ante las instancias correspondientes.
La Profedet ofrece atención en los teléfonos 800 911 7877 y 800 717 2942, así como en el 55 5998 2000, extensión 44740.