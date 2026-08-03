¿Cuánto debes ganar para que un banco te apruebe un crédito hipotecario en México?

¿Cuánto debes ganar para comprar una casa promedio en México?

El ejercicio considera una vivienda con un valor de 2,24,337 pesos, equivalente al precio promedio nacional de una casa , además de un enganche del 10%, equivalente a 202,433 pesos, por lo que el crédito solicitado llega a 1 millón 821,903 pesos, para un plazo de 20 años.

En este caso, BBVA solicita un ingreso de 63,048 pesos al mes. Su mensualidad sería de 21,016 pesos, con una tasa de interés de 11.20%, un CAT de 13.6% y un pago total cercano a 4.96 millones de pesos.

Muy cerca aparece Mifel, que pide comprobar 62,684 pesos mensuales, ofrece una mensualidad de 20,240 pesos, una tasa de 11% y uno de los costos finales más bajos del ejercicio, con 4.79 millones de pesos.

Banamex pide un ingreso mínimo de 60,614 pesos mensuales. Su crédito contempla pagos mensuales de 21,214 pesos, una tasa de 11.75% y un CAT de 13.8%.

Entre las entidades financieras que requieren ingresos de entre 50,000 y 59,000 pesos mensuales aparece la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) Yave, HSBC, Santander y Banregio.

Banorte con Hipoteca Fuerte pide comprobar 42,269 pesos, mientras que en Hipoteca Verde el requisito baja a 41,952 pesos.

En Scotiabank, dependiendo del producto, el ingreso solicitado está entre 39,286 y 40,181 pesos mensuales.

Por su parte, Afirme registra el menor ingreso con 36,994 pesos mensuales. Sin embargo, ese menor requisito no significa que el crédito sea más barato, ya que el costo total del financiamiento supera los 5.69 millones de pesos, uno de los más elevados del comparativo.

Entre el banco que más ingresos solicita es BBVA y el que menos con Afirme existe una diferencia de más de 26,000 pesos mensuales para financiar exactamente la misma vivienda.