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¿Cuánto debes ganar para que un banco te apruebe un crédito hipotecario en México?

Antes de autorizar un crédito hipotecario, los bancos revisan si el solicitante puede cubrir la mensualidad durante varios años.
lun 03 agosto 2026 05:36 PM
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Una vivienda con el precio promedio nacional puede requerir comprobar ingresos que van de 36,000 a más de 63,000 pesos mensuales, según el banco.
Una vivienda con el precio promedio nacional puede requerir comprobar ingresos que van de 36,000 a más de 63,000 pesos mensuales, según el banco. (Diana Zavala)

Comprar una casa con apoyo de un crédito hipotecario implica mucho más que reunir el enganche, ya que antes de autorizar el financiamiento, los bancos analizan si el solicitante tiene ingresos suficientes para cubrir la mensualidad durante varios años.

Para una misma vivienda, algunos bancos piden comprobar ingresos superiores a 60,000 pesos al mes, mientras que otros reducen ese requisito a poco más de 40,000 pesos.

Así lo muestra un ejercicio realizado con el Simulador de Crédito Hipotecario de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), tomando como referencia una vivienda con el precio promedio nacional reportado por la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).

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¿Cuánto debes ganar para comprar una casa promedio en México?

El ejercicio considera una vivienda con un valor de 2,24,337 pesos, equivalente al precio promedio nacional de una casa , además de un enganche del 10%, equivalente a 202,433 pesos, por lo que el crédito solicitado llega a 1 millón 821,903 pesos, para un plazo de 20 años.

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En este caso, BBVA solicita un ingreso de 63,048 pesos al mes. Su mensualidad sería de 21,016 pesos, con una tasa de interés de 11.20%, un CAT de 13.6% y un pago total cercano a 4.96 millones de pesos.

Muy cerca aparece Mifel, que pide comprobar 62,684 pesos mensuales, ofrece una mensualidad de 20,240 pesos, una tasa de 11% y uno de los costos finales más bajos del ejercicio, con 4.79 millones de pesos.

Banamex pide un ingreso mínimo de 60,614 pesos mensuales. Su crédito contempla pagos mensuales de 21,214 pesos, una tasa de 11.75% y un CAT de 13.8%.

Entre las entidades financieras que requieren ingresos de entre 50,000 y 59,000 pesos mensuales aparece la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) Yave, HSBC, Santander y Banregio.

Banorte con Hipoteca Fuerte pide comprobar 42,269 pesos, mientras que en Hipoteca Verde el requisito baja a 41,952 pesos.

En Scotiabank, dependiendo del producto, el ingreso solicitado está entre 39,286 y 40,181 pesos mensuales.

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Por su parte, Afirme registra el menor ingreso con 36,994 pesos mensuales. Sin embargo, ese menor requisito no significa que el crédito sea más barato, ya que el costo total del financiamiento supera los 5.69 millones de pesos, uno de los más elevados del comparativo.

Entre el banco que más ingresos solicita es BBVA y el que menos con Afirme existe una diferencia de más de 26,000 pesos mensuales para financiar exactamente la misma vivienda.

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¿Y si quieres comprar una casa en la Ciudad de México?

La diferencia es todavía mayor cuando se toma como referencia el precio promedio de una vivienda en la capital. Para este ejercicio se utilizó un el precio promedio que llega a 4,397,976 pesos, también con un enganche del 10%, equivalente a 439,797 pesos. Por lo que el monto del financiamiento asciende a 3,958,178 pesos.

El simulador de la Condusef muestra que algunos bancos solicitan comprobar ingresos superiores a 130,000 pesos mensuales.

Mifel encabeza el comparativo al requerir 136,186 pesos de ingreso mensual y el pago total sería de 10,303,957 pesos al concluir el financiamiento.

Sigue Banamex que solicita comprobar 131,687 pesos mensuales y su mensualidad asciende a 46,090 pesos.

Además de ahorrar para una vivienda, Sofía Macías recomienda destinar recursos a la salud, un fondo de emergencia y mantener conversaciones abiertas sobre dinero con la pareja o la familia.
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Por otro lado, BBVA pide un ingreso mensual de 131,341 pesos. La institución calcula pagos de 43,780 pesos, una tasa de 10.50% y un CAT de 12.8%, con un pago total cercano a 10.3 millones de pesos.

Entre las instituciones que solicitan ingresos de entre 100,000 y 120,000 pesos mensuales se encuentran Santander Hipoteca y Banregio.

Banorte aparece entre las opciones con menores requisitos, tanto Hipoteca Verde como Hipoteca Fuerte solicitan comprobar alrededor de 91,000 pesos mensuales, con mensualidades cercanas a 45,500 pesos y tasas de interés de hasta 11.15%.

En Scotiabank, el ingreso requerido varía entre 85,352 y 87,295 pesos mensuales, dependiendo del producto contratado.

Afirme registra el menor ingreso solicitado en este ejercicio, con 79,560 pesos mensuales. Sin embargo, ese menor requisito viene acompañado de uno de los financiamientos más costosos del comparativo, ya que el pago total supera los 12.2 millones de pesos, con una tasa de interés de 13% y un CAT de 15.9%.

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¿Por qué cambia el ingreso que pide cada banco?

Cada institución financiera utiliza sus propios criterios para evaluar la capacidad de pago del solicitante.

Además del ingreso, los bancos consideran aspectos como el historial crediticio, el nivel de endeudamiento, el plazo elegido, el tipo de crédito y el porcentaje del ingreso que puede destinarse al pago de la hipoteca.

Por ello, una persona puede cumplir con los requisitos en un banco y no necesariamente obtener la aprobación en otro.

El simulador de la Condusef permite comparar estas diferencias antes de iniciar el trámite, lo que ayuda a identificar no solo cuál ofrece la tasa más baja, sino también cuál exige un menor ingreso para acceder al crédito.

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bancos, tarjetas de crédito, finanzas personales Banamex HSBC, banca-digital, finanzas-personales BBVA Bancomer

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