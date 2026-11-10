Recibes dinero en la tarjeta del Banco del Bienestar, pero no puedes comprar en línea por esta razón

¿Qué puedo hacer con mi tarjeta del Bienestar?

El Gobierno federal recuerda a los beneficiarios que no es necesario que acudan a retirar todo el dinero en el mismo día del depósito ya que éste se encuentra en el número de cuenta cuando lo requiera la persona. A través de la aplicación, también es posible visualizar todos los movimientos, además de que ya se permiten realizar transferencias a cuentas de otros bancos.

Pagar en establecimientos que cuenten con terminal bancaria como supermercados, tiendas de conveniencia, farmacias, restaurantes, entre otros.

Retirar tu dinero de manera gradual cualquier día posterior al de tu depósito en cajeros o ventanillas del Banco del Bienestar.

Mantener los recursos en tu cuenta y ahorrarlos.

Recibir depósitos, ya sean provenientes del Banco del Bienestar u otras instituciones financieras.

Domiciliar el pago de sus servicios como el agua y la luz.

No olvides que también puedes descargar la app del Banco del Bienestar para celulares; ahí podrás consultar tu saldo y todos los movimientos de tu cuenta.

Si aún tienes dudas sobre cómo usar tu Tarjeta del Bienestar, la extraviaste o fue robada, llama a la línea del Banco del Bienestar 800 900 2000 o acude a una de sus más de 3,000 sucursales; ubica la más cercana en nuestro mapa interactivo .

¿Puedo comprar en línea con mi tarjeta del Bienestar?

No, debido a que en las compras en línea se solicita el CVV dinámico (valor de verificación de la tarjeta), es decir, el código de tres dígitos que es necesario para realizar transacciones en línea.

Expansión consultó con el Banco del Bienestar vía telefónica para corroborar esta información y el operador ratificó que no permite compras en línea hasta el momento, solo en establecimientos que cuenten con terminales bancarias.