La tarjeta del Banco del Bienestar es el método en donde los beneficiarios de los distintos programas federales como son las pensiones del Bienestar y las becas a estudiantes, además de que desde su implementación se han añadido otras acciones además de solo recibir dinero, ya que también se pueden hacer transferencias. Sin embargo, hay algunas otras que están blindadas, como las compras en línea porque no cuentan con las especificaciones que requieren este tipo de transacciones.
Recibes dinero en la tarjeta del Banco del Bienestar, pero no puedes comprar en línea por esta razón
¿Qué puedo hacer con mi tarjeta del Bienestar?
El Gobierno federal recuerda a los beneficiarios que no es necesario que acudan a retirar todo el dinero en el mismo día del depósito ya que éste se encuentra en el número de cuenta cuando lo requiera la persona. A través de la aplicación, también es posible visualizar todos los movimientos, además de que ya se permiten realizar transferencias a cuentas de otros bancos.
- Pagar en establecimientos que cuenten con terminal bancaria como supermercados, tiendas de conveniencia, farmacias, restaurantes, entre otros.
- Retirar tu dinero de manera gradual cualquier día posterior al de tu depósito en cajeros o ventanillas del Banco del Bienestar.
- Mantener los recursos en tu cuenta y ahorrarlos.
- Recibir depósitos, ya sean provenientes del Banco del Bienestar u otras instituciones financieras.
- Domiciliar el pago de sus servicios como el agua y la luz.
No olvides que también puedes descargar la app del Banco del Bienestar para celulares; ahí podrás consultar tu saldo y todos los movimientos de tu cuenta.
Si aún tienes dudas sobre cómo usar tu Tarjeta del Bienestar, la extraviaste o fue robada, llama a la línea del Banco del Bienestar 800 900 2000 o acude a una de sus más de 3,000 sucursales; ubica la más cercana en nuestro mapa interactivo .
¿Puedo comprar en línea con mi tarjeta del Bienestar?
No, debido a que en las compras en línea se solicita el CVV dinámico (valor de verificación de la tarjeta), es decir, el código de tres dígitos que es necesario para realizar transacciones en línea.
Expansión consultó con el Banco del Bienestar vía telefónica para corroborar esta información y el operador ratificó que no permite compras en línea hasta el momento, solo en establecimientos que cuenten con terminales bancarias.
¿Cuántos usuarios tiene el Banco del Bienestar?
El Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo informó el 19 de julio de 2026 que se cumplieron siete años desde su creación durante el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Además, ha logrado consolidarse como la red bancaria más grande del territorio nacional con la incorporación al sistema financiero de 35 millones de beneficiarias y beneficiarios de los Programas para el Bienestar, cifra que crece año con año.
“Estamos muy contentos porque en estos siete años de arduo trabajo nos convertimos en el banco más grande de México, incorporamos al sistema financiero a 35 millones de mexicanas y mexicanos, y durante ese proceso, nos consolidamos como el único canal de dispersión de los apoyos del Gobierno Federal”, dijo Víctor Lamoyi Bocanegra, director general del Banco del Bienestar.
En un comunicado , el titular de la institución añadió que, uno de los grandes objetivos, consiste en mantener la calidad del servicio y seguir garantizando la entrega oportuna y eficiente de los programas sociales, toda vez que año tras año se incorporan nuevas personas beneficiarias al padrón, situación que supone un reto operativo y tecnológico.
“No perdemos de vista la importancia de seguir trabajando día a día para fortalecer y robustecer nuestro sistema de dispersión, pero al mismo tiempo enfocamos esfuerzos en nuevos e importantes objetivos como la ampliación de nuestros servicios digitales y el fortalecimiento del uso de la Tarjeta del Banco del Bienestar como método de pago”, concluyó.