¿Qué marcas participan en el Fin Irresistible?

Además de los días de promoción, el segundo diferenciador más importante es el de las marcas y comercios participantes.

Por un lado, el Fin Irresistible es una iniciativa creada por Walmart de México justamente tras su salida en 2019 de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), y por consecuencia de la iniciativa del Buen Fin. Por ello, solo participan las tres cadenas de supermercados pertenecientes al grupo, tanto en tiendas físicas como digitales.

Estos comercios son:

Walmart y Walmart Express.

Bodega Aurrera.

Sam's Club.

Del otro lado, el Buen Fin cuenta con cientos de marcas, comercios y MIPYMES registrados, destacando plataformas de comercio electrónico como Amazon y Mercado Libre, marcas líderes en tecnología como Acer y Samsung y hasta aerolíneas y agencias de turismo como Aeroméxico y Best Day. El listado completo de marcas participantes se puede consultar a través del buscador de comercios en el sitio web del Buen Fin.

En cuanto a las instituciones bancarias participantes, no habrá mucha diferencia, pues bancos como BBVA, Banamex, HSBC y Santander participarán en ambas ventanas, aunque los beneficios y descuentos adicionales dependen de cada una de las compras que se realicen.