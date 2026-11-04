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El Fin Irresistible vs. El Buen Fin 2026: cuándo empieza cada uno, qué tiendas participan y cómo cambian las ofertas

Durante 5 días seguidos, las ofertas de ambas iniciativas se combinarán en las 3 cadenas de supermercados pertenecientes a Walmart de México.
mié 04 noviembre 2026 10:33 AM
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Logotipos oficiales del Buen Fin y el Fin Irresistible
Las dos ventanas de promociones coincidirán en fechas, aunque con diferencias importantes en cuanto a marcas y promociones. (Foto: Especial / @ElBuenFin y @WalmartMexico en x)

La temporada de promociones más importante del año está a punto de arrancar en México, pues el Buen Fin 2026 dará inicio el próximo 13 de noviembre. Sin embargo, no se trata de la única ventana de descuentos disponible en este mes, pues el Fin Irresistible, organizado por Walmart de México, arrancará incluso antes con ofertas y promociones muy atractivas.

Ante esta situación, surgen muchas dudas alrededor de las dos iniciativas, desde cuales son sus fechas y promociones disponibles hasta qué marcas, bancos y comercios participan en cada una.

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El Fin Irresistible vs El Buen Fin, ¿cuál arranca primero?

El Buen Fin 2026 confirmó sus fechas desde hace varias semanas, arrancando el 13 de noviembre y extendiéndose por 5 días seguidos hasta el 17.

Por su parte, y como ya se ha vuelto costumbre, el Fin Irresistible arrancará varios días antes y tendrá una mayor extensión de tiempo, iniciando el 5 de noviembre y finalizando el 18, un día después de que termine el Buen Fin.

De esta manera, durante 5 días seguidos ambas iniciativas deberán convivir en cientos de tiendas dentro de todo el país, representando una mayor oportunidad de ahorro para las y los consumidores.

gente en una tienda comprando pantallas durante el buen fin.
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¿Qué marcas participan en el Fin Irresistible?

Además de los días de promoción, el segundo diferenciador más importante es el de las marcas y comercios participantes.

Por un lado, el Fin Irresistible es una iniciativa creada por Walmart de México justamente tras su salida en 2019 de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), y por consecuencia de la iniciativa del Buen Fin. Por ello, solo participan las tres cadenas de supermercados pertenecientes al grupo, tanto en tiendas físicas como digitales.

Estos comercios son:

  • Walmart y Walmart Express.
  • Bodega Aurrera.
  • Sam's Club.

Del otro lado, el Buen Fin cuenta con cientos de marcas, comercios y MIPYMES registrados, destacando plataformas de comercio electrónico como Amazon y Mercado Libre, marcas líderes en tecnología como Acer y Samsung y hasta aerolíneas y agencias de turismo como Aeroméxico y Best Day. El listado completo de marcas participantes se puede consultar a través del buscador de comercios en el sitio web del Buen Fin.

En cuanto a las instituciones bancarias participantes, no habrá mucha diferencia, pues bancos como BBVA, Banamex, HSBC y Santander participarán en ambas ventanas, aunque los beneficios y descuentos adicionales dependen de cada una de las compras que se realicen.

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Walmart se suma a las dos iniciativas

Como ya se mencionó, el Fin Irresistible surge en México luego de que Walmart dejara de formar parte del Buen Fin en 2019. Sin embargo, en 2025 se hizo oficial el regreso de la cadena minorista a la iniciativa, incluyendo a las 3 marcas de supermercados con las que cuenta.

De esta manera, en 2026 tiendas Walmart, Bodega Aurrera y Sam's Club formarán parte de las dos ventanas de promociones, por lo que del 13 al 17 de noviembre, los establecimientos contarán con las marcas de identidad de ambas iniciativas, mientras que del 5 al 12 y el día 18 de noviembre, solo permanecerán disponibles las ofertas del Fin Irresistible.

Walmart ha rebajado precios en artículos como juguetes y televisores. (Foto: Reuters)
Por segundo año consecutivo, Walmart participará en ambas iniciativas de descuentos.

Los factores diferenciales del Buen Fin y el Fin Irresistible

En términos generales el objetivo de ambas iniciativas es el mismo: impulsar la economía mexicana y beneficiar a los consumidores a través de ofertas y promociones únicas que permitan elevar las ventas de todos los comercios participantes.

Para ello, las dos iniciativas compartirán estrategias comerciales tales como descuentos de entre el 10 y el 70% en diversos productos así como compras a meses sin intereses con tarjetas bancarias participantes.

Sin embargo, cada una ofrece un beneficio exclusivo adicional que puede ser el diferenciador para que las personas decidan dónde comprar.

Fin Irresistible: Preventa exclusiva en Sam´s Club

Antes de que arranque de manera oficial, el Fin Irresistible ofrece dos días de preventa especial en línea para socios de Sam´s Club el 3 y 4 de noviembre, en la que podrán acceder a descuentos y promociones que prometen ser los más atractivos de la temporada:

  • Hasta 65% de descuento en pantallas y cómputo.
  • Hasta 40% de descuento en telefonía y línea blanca.
  • Hasta 35% de descuento en electrodomésticos.
  • Hasta 30% de descuento en consolas.
  • Descuento del 50% en membresías Sam´s Club nuevas y de renovación.

Además, también cuenta con compras a meses sin intereses bajo los siguientes parámetros:

  • 9 meses sin intereses en compras mínimas de 2 mil pesos con tarjetas de crédito participantes.
  • 18 meses sin intereses en compras mínimas de 5 mil pesos con tarjetas de crédito participantes.
  • 24 meses sin intereses en compras mínimas de 5 mil pesos con tarjetas de crédito Sam’s Club INVEX y BBVA.

Sorteo del Buen Fin con premios de hasta 250 mil pesos

Por su parte, uno de los mayores atractivos del Buen Fin es la posibilidad de participar en el sorteo organizado por el SAT , el cual entregará premios de hasta 250 mil pesos a personas que hayan realizado compras mínimas de 250 pesos en comercios participantes pagando con tarjeta de crédito o débito.

Además, el sorteo también otorgará premios de hasta 260 mil pesos a pequeños comerciantes que se registren al programa y realicen ventas de al menos 250 pesos con las mismas formas de pagos, siendo la manera en la que se busca impulsar el comercio a través de pagos electrónicos.

Pareja pagando su compra con tarjeta de crédito en el Buen Fin 2026
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Con el arranque del Buen Fin y el Fin Irresistible, se da inicio a la temporada de compras de fin de año, la cual también ofrecerá ventanas de descuentos adicionales en diversos comercios con el Black Friday del 27 de noviembre y el Cyber Monday el día 30.

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