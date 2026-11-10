Bonificación, cashback o meses sin intereses: ¿Cuál te conviene aprovechar en el Buen Fin 2026?

Bancos se suman al Buen Fin 2026

Para la edición de este año, las principales instituciones bancarias , como BBVA, Banamex, Santander y HSBC volverán a tener participación, así como bancos en línea con gran presente como Nu y Mercado Pago.

La participación de estas instituciones no se limitará a los descuentos y promociones en las tiendas, sino que también ofrecerán tres beneficios exclusivos que pueden representar más ventajas para los consumidores.

Bonificaciones en compras

La bonificación es un reembolso o devolución de un porcentaje del dinero pagado, el cual se deposita a la tarjeta con la que se realizó la compra. No se trata de un descuento directo con la tienda, pues el producto sí debe pagarse al precio establecido.

Este beneficio se otorga algunos días después de que se haya pagado la compra, y puede ser de especial interés para quienes desean liberar crédito en su tarjeta para realizar más compras o para quienes tienen que pagar de inmediato, pues el dinero abonado se emplea para restar las deudas o adelantar pagos.

Para el Buen Fin 2026 bancos como Banamex y HSBC ofrecerán bonificaciones que van del 10 al 30% dependiendo del monto de la compra, el tipo de tarjeta con la que se pague y si quedó a meses sin intereses. Además, en casi todos los casos es indispensable activar el beneficio desde el sitio web o app móvil en los días previos al arranque de las promociones.

Cashback

El cashback, traducido literalmente como dinero de vuelta, también regresa un porcentaje de dinero a los tarjetahabientes, aunque en este caso suele ser a través de cuentas digitales, monederos electrónicos o billeteras virtuales.

Por ello, el dinero devuelto no se puede emplear automáticamente para pagar las compras o liberar crédito en las tarjetas, sino que suele ser empleado para obtener liquidez inmediata, ahorrar para el futuro, o comprar más cosas directamente con ese dinero.

