BBVA permite pagar hasta marzo de 2027 en El Buen Fin y da hasta 15% de bonificación: así activas las promociones

Cómo activar la promoción de BBVA para pagar hasta marzo de 2027

La promoción "Compra hoy y comienza a pagar hasta marzo de 2027" requiere activación obligatoria en la App BBVA. Permite realizar compras durante El Buen Fin y dividirlas en tres mensualidades sin intereses, cuyo primer pago tendrá como fecha límite marzo de 2027, de acuerdo con el corte de la tarjeta.

Las compras deben realizarse del 13 al 17 de noviembre de 2026, por un mínimo de 3,500 pesos en una sola exhibición. No se pueden acumular varias operaciones menores para alcanzar esa cantidad.

Para activar el beneficio, sigue estos pasos:

Ingresa a la App BBVA con tus datos de acceso. Busca la promoción mediante alguna de estas tres opciones: la notificación que recibas en tu celular, el Centro de Mensajes de la aplicación o el apartado «Puntos y promociones». Localiza la oferta para comenzar a pagar en marzo de 2027 y sigue las indicaciones de registro que aparezcan en la aplicación. Realiza la activación dentro del periodo permitido. BBVA establece dos ventanas: del 3 al 12 de noviembre o del 18 de noviembre al 9 de diciembre de 2026.

Un detalle importante es que del 13 al 17 de noviembre no está habilitado el registro. Quienes no activaron la promoción antes del Buen Fin todavía pueden hacerlo durante el segundo periodo, siempre que sus compras cumplan las condiciones.



Una vez aplicada, la operación aparecerá en el estado de cuenta con la leyenda «BUEN FIN PAGA MZO A 3 MSI». La primera mensualidad se reflejará en el estado de cuenta de febrero, con fecha límite de pago en marzo de 2027.

El beneficio puede utilizarse en establecimientos físicos, tiendas en línea, compras telefónicas y pagos con celular dentro de México. No exige comprar en una lista específica de comercios, pero sí contar con línea de crédito suficiente para cubrir el importe total de cada operación.