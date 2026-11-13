BBVA permite pagar hasta marzo de 2027 en El Buen Fin y da hasta 15% de bonificación: así activas las promociones

BBVA lanzó dos promociones para El Buen Fin 2026 que permiten aplazar pagos o recuperar parte del dinero gastado. Sin embargo, no funcionan de la misma manera: una requiere registrarse en la aplicación bancaria y la otra se aplica al cumplir determinadas condiciones de compra.
Conocer las fechas, cómo activarlas, los montos mínimos y los establecimientos participantes es importante para aprovecharlas sin perder los beneficios.
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Cómo activar la promoción de BBVA para pagar hasta marzo de 2027
La promoción "Compra hoy y comienza a pagar hasta marzo de 2027" requiere activación obligatoria en la App BBVA. Permite realizar compras durante El Buen Fin y dividirlas en tres mensualidades sin intereses, cuyo primer pago tendrá como fecha límite marzo de 2027, de acuerdo con el corte de la tarjeta.
Las compras deben realizarse del 13 al 17 de noviembre de 2026, por un mínimo de 3,500 pesos en una sola exhibición. No se pueden acumular varias operaciones menores para alcanzar esa cantidad.
Para activar el beneficio, sigue estos pasos:
Ingresa a la App BBVA con tus datos de acceso.
Busca la promoción mediante alguna de estas tres opciones: la notificación que recibas en tu celular, el Centro de Mensajes de la aplicación o el apartado «Puntos y promociones».
Localiza la oferta para comenzar a pagar en marzo de 2027 y sigue las indicaciones de registro que aparezcan en la aplicación.
Realiza la activación dentro del periodo permitido. BBVA establece dos ventanas: del 3 al 12 de noviembre o del 18 de noviembre al 9 de diciembre de 2026.
Un detalle importante es que del 13 al 17 de noviembre no está habilitado el registro. Quienes no activaron la promoción antes del Buen Fin todavía pueden hacerlo durante el segundo periodo, siempre que sus compras cumplan las condiciones.
Una vez aplicada, la operación aparecerá en el estado de cuenta con la leyenda «BUEN FIN PAGA MZO A 3 MSI». La primera mensualidad se reflejará en el estado de cuenta de febrero, con fecha límite de pago en marzo de 2027.
El beneficio puede utilizarse en establecimientos físicos, tiendas en línea, compras telefónicas y pagos con celular dentro de México. No exige comprar en una lista específica de comercios, pero sí contar con línea de crédito suficiente para cubrir el importe total de cada operación.
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No participan las compras realizadas directamente a meses sin intereses en el establecimiento, las operaciones en el extranjero, los cargos recurrentes, las disposiciones de efectivo ni las compras canceladas. Tampoco se obtiene el beneficio si el pago con Puntos BBVA reduce el cargo a la tarjeta por debajo de 3,500 pesos.
El registro del titular también aplica a sus tarjetas adicionales. En cuanto a los Puntos BBVA habituales, si la promoción se activó antes del Buen Fin, su acreditación se realizará 15 días hábiles después del 9 de diciembre, una vez procesada la compra. Quienes se registren después conservarán la acumulación ordinaria correspondiente a su tarjeta.
BBVA da hasta 15% de bonificación: cómo obtenerla sin activación
A diferencia de la promoción anterior, la bonificación de BBVA no requiere activación previa. El cliente debe realizar su compra en un plazo participante y el banco deposita posteriormente el beneficio correspondiente.
El porcentaje depende de cuándo se realice la compra:
13 de noviembre: 15% de bonificación.
Del 14 al 17 de noviembre: 10% de bonificación.
En ambos periodos, cada compra debe ser de al menos 5,000 pesos, a plazos participantes de 12 a 24 meses sin intereses, según el comercio. El límite de bonificación es de 2,500 pesos diarios por cliente, considerando las compras realizadas con tarjetas titulares y adicionales.
Por ejemplo, si el 13 de noviembre compras un producto de 5,000 pesos a 18 meses sin intereses, recibirías 750 pesos de bonificación. Si ese mismo día realizas otra compra de 20,000 pesos en un plazo participante, el 15% equivaldría a 3,000 pesos, pero solo recibirías otros 1,750 pesos porque alcanzarías el máximo diario.
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Para las compras del 13 de noviembre que reciben el 15%, el dinero aparece en el estado de cuenta de la tarjeta titular bajo el concepto "BONIFICACIÓN BUEN FIN", en un plazo máximo de cinco días hábiles posteriores a la operación. En Amazon México, el abono puede tardar hasta 60 días hábiles después del 17 de noviembre.
En esa bonificación tampoco se permite sumar tickets distintos para alcanzar el mínimo. La excepción corresponde a compras de Amazon México y Liverpool realizadas en un mismo carrito con la tarjeta digital BBVA, aunque el comercio procese los cargos por separado.
El beneficio del 15% excluye las compras en una sola exhibición, las diferidas posteriormente desde la aplicación, las pagadas con Puntos BBVA y las realizadas en moneda extranjera. También se pierde cuando existe una devolución o una reclamación por cargo no reconocido, y no puede acumularse con otras promociones de BBVA.
Para pagar hasta marzo y obtener el 15% de bonificación participan las tarjetas de crédito BBVA Start, Azul, Educación, Rayados, Oro, IPN, Afinidad UNAM, Vive, Platinum e Infinite, incluidas las adicionales. En ambas ofertas se excluyen las tarjetas de débito, Congelada, Crea, Mi primera tarjeta BBVA, Negocios, Micro Negocios y las tarjetas de marca propia de establecimientos.
Para la bonificación del 10% también está confirmada la participación de tarjetas como Azul BBVA y su versión digital, aunque no se dispone de un listado completo de exclusiones para esos días.
Las promociones para pagar hasta marzo y recibir una bonificación son incompatibles en una misma compra, porque requieren modalidades de pago diferentes.
Qué tiendas participan en la bonificación del 15% de BBVA durante El Buen Fin
Para obtener el 15% de bonificación el 13 de noviembre, BBVA establece los siguientes comercios, canales de compra y plazos participantes. La oferta del 10% de los días posteriores también contempla compras presenciales y en línea, pero no hay una lista detallada confirmada de establecimientos y plazos para ese periodo.
Supermercados y tiendas de autoservicio
Walmart, Bodega Aurrera y Sam’s Club: en sucursales físicas participan compras a 12, 13, 15, 18, 20 y 24 meses sin intereses. En sus tiendas en línea aplican 13, 15, 20 y 24 meses.
Chedraui y Selecto Chedraui: compras físicas y en línea a 13 y 15 meses sin intereses.
Comercio electrónico
Amazon México: 12 y 15 meses sin intereses.
Mercado Libre: 12, 15 y 18 meses.
Mercado Pago: 12, 15, 18 y 24 meses.
Telcel en línea: 13 meses sin intereses.
Tiendas departamentales y artículos para el hogar
Liverpool: tiendas físicas y en línea a 13, 15, 18, 20 y 24 meses.
Suburbia: tiendas físicas y en línea a 12 meses.
Sears: únicamente sucursales físicas, a 13, 15, 18 y 20 meses.
Sanborns: únicamente compras en línea, a 13, 15, 18 y 20 meses.
The Home Depot: tiendas físicas y en línea, con mínimos especiales: 8,500 pesos a 12 meses, 10,000 pesos a 13 meses y 12,500 pesos a 18 meses.
También participan GAP, Banana Republic, Fabletics, Dockers, Williams Sonoma, Pottery Barn, Pottery Barn Kids, West Elm, Dupuis y Toys “R” Us, en tiendas físicas y en línea a 13 meses sin intereses. Livestore participa tanto en tiendas físicas como en línea, con plazos de 12 y 20 meses.
Viajes y aerolíneas
Viva: compra mínima de 6,000 pesos a 12 meses sin intereses.
Aeroméxico: mínimo de 8,000 pesos a 12 pagos diferidos con intereses.
Volaris: mínimo de 5,000 pesos a 12 pagos diferidos con intereses.
Best Day, Despegar y PriceTravel: 12, 18 y 24 meses sin intereses.
Expedia: 12 meses sin intereses.
En el caso de Aeroméxico y Volaris, es importante distinguir los pagos diferidos con intereses de los meses sin intereses, ya que el financiamiento puede implicar un costo adicional.
Para las compras por internet que buscan obtener el 15%, BBVA establece que quienes ya utilizan su tarjeta digital deben pagar con ella. La tarjeta física en línea se contempla para quienes todavía no han realizado compras digitales con esa modalidad.
Antes de pagar, comprueba que el producto participe y que el establecimiento ofrezca uno de los plazos incluidos en la promoción.