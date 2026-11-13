Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Finanzas Personales

Sin Buen Fin pero con promociones Pre-Navideñas: Cosco tiene descuentos del 30% y ahorros de hasta 15,000 pesos

Aunque Costco no forma parte de los comercios participantes en el Buen Fin 2026, la cadena estadounidense ha lanzado una campaña de descuentos pre-navideños.
vie 13 noviembre 2026 12:24 PM
Añadir Expansión en Google
Tienda y estacionamiento de Costco durante la noche
Del 9 al 22 de noviembre, Costco ofrecerá descuentos de hasta el 30% en diversos productos seleccionados. (Foto: Zion C en Unsplash )

El Buen Fin 2026 arrancó este viernes 13 de noviembre y se extenderá por 5 días seguidos hasta el próximo martes 17. Sin embargo, Costco, una de las cadenas de autoservicio más populares y líder en el mercado de Clubes de Precio, no forma parte de la iniciativa.

Esto no quiere decir que los socios con membresía no puedan encontrar grandes promociones, pues como parte de su estrategia comercial, Costco cuenta con su propia ventana de descuentos llamada Días Exclusivos Pre-Navideños, la cual ya comenzó y ofrece grandes oportunidades para sus clientes.

Publicidad

Fechas de los Días Exclusivos Pre-Navideños en Costco

La temporada de promociones de Costco arrancó el pasado 9 de noviembre y se mantendrá activa hasta el próximo domingo 22. Durante estos días, la cadena ofrecerá descuentos exclusivos en productos de las siguientes categorías:

-Línea Blanca.
-Electrónica.
-Muebles.
-Joyería.
-Belleza.
-Fragancias.
-Costco Grocery (productos básicos de despensa).

Las promociones estarán disponibles tanto en tiendas físicas como en compras en línea, aunque algunos productos pueden tener restricciones diferentes. Además, durante esta temporada también será posible realizar compras a meses sin intereses y solicitar envíos 100% gratis.

La entrada de una tienda Costco, la vista de un estacionamiento y gente con carritos de compras.
Empresas

Costco revela qué puede frenar la apertura de nuevas tiendas en México: no se trata sólo de conseguir terreno


Descuentos de hasta el 30% en los Pre-Navideños de Costco

El mayor atractivo de la temporada son los descuentos en productos participantes, los cuales pueden alcanzar hasta el 30%, permitiendo a los consumidores ahorrar algunos miles de pesos y estrenar en los días previos a las fiestas navideñas.

Algunos de los descuentos más atractivos son:

Pantalla Samsung 75" Miniled 4K Smart TV UN75M80HAFXZX: en línea y tienda física

-Precio original: 18,999 pesos
-Precio actual con descuento: 13,999 pesos
-Ahorro: 5,000 pesos.

Laptop ASUS Vivobook S16 16" WUXGA AMD Ryzen 9 270 16GB 512GB SSD: exclusivo en línea para recoger en tienda física

-Precio original: 27,799 pesos
-Precio actual con descuento: 16,999 pesos.
-Ahorro: 10,800 pesos.

Refrigerador Samsung Bespoke AI Refrigerador 32' French Door: exclusivo en línea

-Precio original: 33,999 pesos
-Precio actual con descuento: 22,999 pesos.
-Ahorro: 11,000 pesos.

Máquina de café De'Longhi 2 en 1 para Café Americano y Espresso: exclusivo en línea

-Precio original: 4,399 pesos
-Precio actual con descuento: 3,299 pesos.
-Ahorro: 1,100 pesos.

Sofá Modular de Tela Aiden & Ivy, de 6 Piezas: exclusivo en línea

-Precio original: 46,999 pesos
-Precio actual con descuento: 32,999 pesos.
-Ahorro: 14,000 pesos.

Publicidad

Colchón Luuna One Memory Foam, King: exclusivo en línea

-Precio original: 28,999 pesos
-Precio actual con descuento: 21,999 pesos.
-Ahorro: 7,000 pesos.

Caminadora NordicTrack X16: exclusivo en línea

-Precio original: 54,999 pesos
-Precio actual con descuento: 39,999 pesos.
-Ahorro: 15,000 pesos.

Anuncios de pantalla LG de 55 pulgadas y proyector Hisense con descuentos en Costco
Los descuentos son aplicables en compras en línea y tiendas físicas en productos de electrónica, línea blanca, muebles y más. (Foto: Costco México en Facebook)

Promociones bancarias y ofertas adicionales

Además de los descuentos directos en productos, la tienda también ofrece cupones de descuentos con valor de hasta 10,000 pesos al pagar con la tarjeta de crédito Costco Banamex .

Esta promoción es válida únicamente para compras en línea y está limitada a un cupón por socio, por monto y por día durante toda la promoción. Además, no es válida para compra de Membresías ni Lingotes de Oro y tampoco puede usarse en compras realizadas a través de PayPal.

El valor del descuento en los cupones depende del monto que se haya pagado y para hacerlo válido se debe ingresar en código participante.

-Descuento de $2,000 aplica en compra mínima de $10,000 pesos con el código VS169.
-Descuento de $4,000 aplica en compra mínima de $20,000 pesos con el código VS170.
-Descuento de $8,000 aplica en compra mínima de $30,000 pesos con el código VS171.
-Descuento de $10,000 aplica en compra mínima de $40,000 pesos con el código VS172.

Además, del 13 al 17 de noviembre, las compras realizadas a través de PayPal pueden obtener bonificaciones de hasta el 30% y 12 meses sin intereses. También se pueden obtener descuentos adicionales ingresando los códigos que se muestran en el portal web.

Finalmente, las compras en línea de al menos 15,000 pesos realizadas con tarjetas de crédito American Express también pueden obtener bonificaciones y pagos a meses sin intereses.

Publicidad

¿Cuánto cuesta la membresía de Costco?

Es importante destacar que para acceder a todos los descuentos y promociones de los Días Exclusivos Pre-Navideños de Costco es indispensable contar con una membresía de socio activa, por lo que en caso de no tenerla, aquí se comparten los precios y versiones que hay disponibles.

Dorada: 600 pesos

-Membresía complementaria sin costo.
-Válida en todo el mundo.
-Membresías adicionales ($300 por membresía).

Dorada Ejecutiva: 1,200 pesos

-Membresía complementaria sin costo.
-Válida en todo el mundo.
-2% de recompensa sobre el total anual de tus compras sin impuestos (recompensa máxima de $10,000 M.N.).
-Membresías adicionales ($300 por membresía).

Negocio: 600 pesos

-Membresía complementaria sin costo.
-Válida en todo el mundo.
-Membresías adicionales ($300 por membresía).

Negocio Ejecutiva: 1,200 pesos

-Membresía complementaria sin costo.
-Válida en todo el mundo.
-2% de Recompensa sobre el total anual de tus compras sin impuestos (Recompensa máxima de $10,000 M.N.).
-Membresías adicionales ($300 por membresía).

Clientes caminando con un carrito lleno fuera de Costco.
Empresas

Comprar en Costco no siempre significa ahorrar: cuándo conviene pagar por productos en formato grande

Para conocer todos los descuentos y productos participantes, así como los términos y condiciones de cada promoción, puedes acceder al portal web oficial de Costco México o acudir directamente a la sucursal más cercana a tu domicilio.

Tags

Costco Wholesale Corporation Buen Fin Guías de compra

Más acerca del autor:

Dinero Inteligente
Suscríbete a nuestro newsletter de Dinero Inteligente

Publicidad
Publicidad