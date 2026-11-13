Sin Buen Fin pero con promociones Pre-Navideñas: Cosco tiene descuentos del 30% y ahorros de hasta 15,000 pesos

Fechas de los Días Exclusivos Pre-Navideños en Costco
La temporada de promociones de Costco arrancó el pasado 9 de noviembre y se mantendrá activa hasta el próximo domingo 22. Durante estos días, la cadena ofrecerá descuentos exclusivos en productos de las siguientes categorías:
-Línea Blanca.
-Electrónica.
-Muebles.
-Joyería.
-Belleza.
-Fragancias.
-Costco Grocery (productos básicos de despensa).
Las promociones estarán disponibles tanto en tiendas físicas como en compras en línea, aunque algunos productos pueden tener restricciones diferentes. Además, durante esta temporada también será posible realizar compras a meses sin intereses y solicitar envíos 100% gratis.
Descuentos de hasta el 30% en los Pre-Navideños de Costco
El mayor atractivo de la temporada son los descuentos en productos participantes, los cuales pueden alcanzar hasta el 30%, permitiendo a los consumidores ahorrar algunos miles de pesos y estrenar en los días previos a las fiestas navideñas.
Algunos de los descuentos más atractivos son:
Pantalla Samsung 75" Miniled 4K Smart TV UN75M80HAFXZX: en línea y tienda física
-Precio original: 18,999 pesos
-Precio actual con descuento: 13,999 pesos
-Ahorro: 5,000 pesos.
Laptop ASUS Vivobook S16 16" WUXGA AMD Ryzen 9 270 16GB 512GB SSD: exclusivo en línea para recoger en tienda física
-Precio original: 27,799 pesos
-Precio actual con descuento: 16,999 pesos.
-Ahorro: 10,800 pesos.
Refrigerador Samsung Bespoke AI Refrigerador 32' French Door: exclusivo en línea
-Precio original: 33,999 pesos
-Precio actual con descuento: 22,999 pesos.
-Ahorro: 11,000 pesos.
Máquina de café De'Longhi 2 en 1 para Café Americano y Espresso: exclusivo en línea
-Precio original: 4,399 pesos
-Precio actual con descuento: 3,299 pesos.
-Ahorro: 1,100 pesos.
Sofá Modular de Tela Aiden & Ivy, de 6 Piezas: exclusivo en línea
-Precio original: 46,999 pesos
-Precio actual con descuento: 32,999 pesos.
-Ahorro: 14,000 pesos.