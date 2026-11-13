Sin Buen Fin pero con promociones Pre-Navideñas: Cosco tiene descuentos del 30% y ahorros de hasta 15,000 pesos

Colchón Luuna One Memory Foam, King: exclusivo en línea

-Precio original: 28,999 pesos

-Precio actual con descuento: 21,999 pesos.

-Ahorro: 7,000 pesos.

Caminadora NordicTrack X16: exclusivo en línea

-Precio original: 54,999 pesos

-Precio actual con descuento: 39,999 pesos.

-Ahorro: 15,000 pesos.

Los descuentos son aplicables en compras en línea y tiendas físicas en productos de electrónica, línea blanca, muebles y más. (Foto: Costco México en Facebook)

Promociones bancarias y ofertas adicionales

Además de los descuentos directos en productos, la tienda también ofrece cupones de descuentos con valor de hasta 10,000 pesos al pagar con la tarjeta de crédito Costco Banamex .

Esta promoción es válida únicamente para compras en línea y está limitada a un cupón por socio, por monto y por día durante toda la promoción. Además, no es válida para compra de Membresías ni Lingotes de Oro y tampoco puede usarse en compras realizadas a través de PayPal.

El valor del descuento en los cupones depende del monto que se haya pagado y para hacerlo válido se debe ingresar en código participante.

-Descuento de $2,000 aplica en compra mínima de $10,000 pesos con el código VS169.

-Descuento de $4,000 aplica en compra mínima de $20,000 pesos con el código VS170.

-Descuento de $8,000 aplica en compra mínima de $30,000 pesos con el código VS171.

-Descuento de $10,000 aplica en compra mínima de $40,000 pesos con el código VS172.

Además, del 13 al 17 de noviembre, las compras realizadas a través de PayPal pueden obtener bonificaciones de hasta el 30% y 12 meses sin intereses. También se pueden obtener descuentos adicionales ingresando los códigos que se muestran en el portal web.

Finalmente, las compras en línea de al menos 15,000 pesos realizadas con tarjetas de crédito American Express también pueden obtener bonificaciones y pagos a meses sin intereses.