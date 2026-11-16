Las aseguradoras con más reclamaciones en 2026

De acuerdo con el reporte más reciente de la Condusef, el Índice de Reclamación (IR) por cada 100,000 riesgos asegurados durante el segundo trimestre de 2026 es de 35, siendo Seguros Inbursa la institución más efectiva, pues reporta un promedio de solo 16 reclamaciones.

En segundo lugar se ubica Axa, con un promedio de 21 reclamaciones por cada 100,000 riesgos asegurados; mientras que Seguros BBVA ocupa el tercer puesto con tan solo 26.

Por otro lado, las tres instituciones con más reclamaciones registradas son:

- Seguros Afirme con 193.

- Zurich con 74.

- GNP Seguros con 58.

Las aseguradoras más efectivas

El segundo aspecto evaluado fue el porcentaje de quejas resueltas a favor de los usuarios, teniendo un promedio general de tan solo el 17%.

En este aspecto, Zurich se posiciona como la aseguradora más eficiente, teniendo un porcentaje del 30% de resoluciones a favor. En segundo lugar se ubica Seguros Afirme, con un promedio de 23%, mientras que el tercer lugar lo ocupa Axa con un porcentaje del 21%.

En cuanto a las aseguradoras con menor porcentaje de resolución de quejas a favor de los usuarios, el top tres se ubica de esta manera:

- HDI Seguros: 12%.

-BBVA Seguros: 13%.

- Quálitas y GNP Seguros: 14%.



Hasta 19 días hábiles en dar respuesta a los usuarios

Finalmente, el tercer aspecto contemplado en el reporte es el del tiempo que se toma en cuenta a los días hábiles en los que las aseguradoras tardan en dar respuesta a los usuarios, destacando que el promedio en México es de nueve días.

De acuerdo con la Condusef, Zurich y BBVA Seguros son las aseguradoras más rápidas al dar respuesta, con un promedio de dos días. Por su parte, Inbursa Seguros ocupa el tercer lugar con un promedio de cinco días, mientras que Quálitas, con seis días de respuesta, se ubica en la cuarta posición.

