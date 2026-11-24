¿Cuánto deben sumar las mensualidades de tu departamento para que se dé aviso al SAT?

De acuerdo con el artículo 17, fracción V Bis, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) , la recepción de dinero destinado a financiar un desarrollo inmobiliario para su venta o renta está considerada una actividad vulnerable, es decir, una operación sujeta a controles para prevenir el uso de recursos de origen ilícito.

Quienes reciben estas aportaciones deben presentar un aviso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), cuando el monto alcance o supere las 8,025 Unidades de Medida y Actualización (UMA), referencia económica que se utiliza para calcular obligaciones y sanciones establecidas en las leyes.

Con el valor diario de la UMA vigente en 2026, de 117.31 pesos, el monto que activa esta obligación equivale a 941,412.75 pesos.



Sin embargo, no es necesario que entregues esa cantidad en una sola exhibición. Conforme al penúltimo párrafo del artículo 17 y al artículo 7 de su Reglamento, también se acumulan los enganches, aportaciones y mensualidades que realice un mismo cliente durante un periodo de seis meses.

Supongamos que compras un departamento en preventa y realizas los siguientes pagos dentro de ese periodo:

- Primer pago o enganche: 400,000 pesos

- Segunda aportación: 300,000 pesos

- Tercera aportación: 240,000 pesos.

Hasta ese momento habrás entregado 940,000 pesos, una cantidad inferior al límite establecido. Pero si realizas una aportación adicional de 10,000 pesos dentro del mismo periodo, el acumulado llegará a 950,000 pesos y la desarrolladora deberá presentar el aviso.

Para cumplir con esta obligación, la empresa tiene hasta el día 17 del mes siguiente a aquel en que se alcance el monto correspondiente, conforme al artículo 23.