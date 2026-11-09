¿El SAT puede dejarte sin dinero? Estas son las razones por las que puede congelar tus cuentas

Esto impide que el titular disponga de los recursos hasta por el monto necesario para cubrir la deuda, incluidos recargos, multas y gastos de ejecución.

Sin embargo, no significa que se pueda bloquear las cuentas de cualquier persona de manera aleatoria o simplemente por detectar movimientos bancarios.

Las razones por las que el SAT puede congelar tus cuentas bancarias

Hay adeudos fiscales que no se pagaron o no impugnaron

Cuando un contribuyente tiene una deuda fiscal notificada y no presenta un medio de defensa, la autoridad puede ejercer acciones para cobrar, con esto le pide a los bancos a inmovilizar los recursos que encuentre a su nombre.



Esto también ocurre cuando el contribuyente rechaza el adeudo, pero la resolución definitiva termina siendo favorable al SAT y la deuda permanece pendiente de pago.

Deuda fiscal en disputa, pero sin garantía

Si el contribuyente presenta un medio de defensa contra un adeudo, pero tiene la obligación de garantizarlo y no ofrece una garantía suficiente, el SAT puede ordenar la inmovilización de depósitos bancarios.

La medida busca asegurar que existan recursos para cubrir el crédito fiscal mientras se resuelve la controversia.

El Código Fiscal de la Federación también contempla otros supuestos relacionados con garantías insuficientes, contribuyentes que no pueden ser localizados en su domicilio fiscal o embargos de bienes cuyo valor no alcanza para cubrir el adeudo.

¿Cuánto dinero puede congelarte el SAT?

De acuerdo con la autoridad fiscal, los recursos se bloquean hasta cubrir el importe del adeudo fiscal actualizado y sus accesorios, entre ellos recargos, multas y gastos de ejecución.

Por ejemplo, si una persona tiene una deuda fiscal de 20,000 pesos, la inmovilización deberá limitarse a los 20,000 pesos necesarios para cubrir el adeudo.