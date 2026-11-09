Tener dinero en una cuenta bancaria no significa que esté libre de cualquier medida del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ya que esta dependencia tiene facultades para inmovilizar los depósitos bancarios de los contribuyentes cuando existen adeudos fiscales que no han sido pagados o garantizados conforme a la ley.
¿El SAT puede dejarte sin dinero? Estas son las razones por las que puede congelar tus cuentas
Esto impide que el titular disponga de los recursos hasta por el monto necesario para cubrir la deuda, incluidos recargos, multas y gastos de ejecución.
Sin embargo, no significa que se pueda bloquear las cuentas de cualquier persona de manera aleatoria o simplemente por detectar movimientos bancarios.
Las razones por las que el SAT puede congelar tus cuentas bancarias
Hay adeudos fiscales que no se pagaron o no impugnaron
Cuando un contribuyente tiene una deuda fiscal notificada y no presenta un medio de defensa, la autoridad puede ejercer acciones para cobrar, con esto le pide a los bancos a inmovilizar los recursos que encuentre a su nombre.
Esto también ocurre cuando el contribuyente rechaza el adeudo, pero la resolución definitiva termina siendo favorable al SAT y la deuda permanece pendiente de pago.
Deuda fiscal en disputa, pero sin garantía
Si el contribuyente presenta un medio de defensa contra un adeudo, pero tiene la obligación de garantizarlo y no ofrece una garantía suficiente, el SAT puede ordenar la inmovilización de depósitos bancarios.
La medida busca asegurar que existan recursos para cubrir el crédito fiscal mientras se resuelve la controversia.
El Código Fiscal de la Federación también contempla otros supuestos relacionados con garantías insuficientes, contribuyentes que no pueden ser localizados en su domicilio fiscal o embargos de bienes cuyo valor no alcanza para cubrir el adeudo.
¿Cuánto dinero puede congelarte el SAT?
De acuerdo con la autoridad fiscal, los recursos se bloquean hasta cubrir el importe del adeudo fiscal actualizado y sus accesorios, entre ellos recargos, multas y gastos de ejecución.
Por ejemplo, si una persona tiene una deuda fiscal de 20,000 pesos, la inmovilización deberá limitarse a los 20,000 pesos necesarios para cubrir el adeudo.
¿Cómo te avisa el SAT que congeló tus cuentas?
El SAT señala que notifica mediante el Buzón Tributario o personalmente, siempre que tenga registrado el correo electrónico del contribuyente o pueda localizarlo en su domicilio fiscal.
Si no es posible realizar la notificación por esas vías, puede hacerlo por estrados.
Por ello, es importante revisar periódicamente el Buzón Tributario y mantener actualizados los medios de contacto registrados ante la autoridad.
¿Cómo puedes evitar que el SAT congele tu dinero?
La autoridad fiscal contempla alternativas para evitar quedarte sin el dinero de tus cuentas bancarias. Una de ellas es pagar los adeudos fiscales que hayan sido notificados.
Si el contribuyente presentó un medio de defensa, también puede ofrecer una garantía suficiente para asegurar el pago mientras se resuelve la controversia.
Entre las opciones que contempla el SAT están:
- Depósito en dinero o carta de crédito emitida por una institución bancaria autorizada.
- Prenda o hipoteca.
- Fianza otorgada por una institución autorizada.
- Obligación solidaria asumida por un tercero que demuestre su solvencia.
- Embargo en la vía administrativa.
- Títulos valor o cartera de créditos del propio contribuyente.
¿Qué hacer si el SAT ya congeló tus cuentas?
Si el contribuyente descubre que no puede disponer de su dinero, puede acudir a las oficinas del SAT para conocer el motivo de la inmovilización y verificar si tiene adeudos fiscales pendientes de pago o garantías insuficientes.
Dependiendo de la situación, puede pagar el crédito fiscal, presentar la garantía correspondiente o revisar las alternativas legales para impugnar la resolución