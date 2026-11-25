¿Cuánto dinero puedes recibir en efectivo por la venta de tu auto y de cuánto es la multa?

El artículo 32, fracción II, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) establece restricciones al uso de efectivo en la compraventa de vehículos nuevos o usados, sean terrestres, marítimos o aéreos. La disposición comprende los pagos con billetes y monedas nacionales o extranjeras, así como con metales preciosos.

Dicha restricción se establece a partir de las 3,210 Unidades de Medida y Actualización (UMA), una referencia económica utilizada para calcular obligaciones y sanciones legales. Con el valor diario vigente en 2026, de 117.31 pesos, este monto equivale a 376,565.10 pesos.



Incumplir esta disposición puede derivar en las siguientes sanciones, conforme a los artículos 53 y 54:

Multa de 10,000 a 65,000 UMA, equivalente a entre 1,173,100 y 7,625,150 pesos en 2026.

Multa del 10% al 100% del valor de la operación.

Para determinar la sanción económica se considera la que resulte mayor entre ambos criterios. Además, la prohibición comprende tanto entregar como aceptar el dinero en efectivo, por lo que el comprador y el vendedor pueden ser multados individualmente, aunque ninguno se dedique profesionalmente a comercializar automóviles.

Supongamos que vendes tu auto usado por 400,000 pesos y recibes la totalidad del dinero en efectivo. Bajo este supuesto, la multa mínima prevista asciende a 1,173,100 pesos: casi tres veces el valor por el que vendiste el vehículo.

Por el contrario, si vendes un automóvil por 200,000 pesos y recibes la totalidad en billetes, no estarías infringiendo esta restricción, aunque todavía debes considerar las obligaciones fiscales que puedan derivarse de la venta.