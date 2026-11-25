Dividir el pago en varias entregas tampoco debe entenderse como una manera de quedar exento de la restricción. Para los negocios que realizan actividades sujetas a controles contra el lavado de dinero, el artículo 7 del Reglamento contempla el seguimiento acumulado de las operaciones de un mismo cliente durante seis meses.
Si acuerdas un pago mixto, es decir, recibir una parte del dinero en efectivo y otra mediante transferencia bancaria, debes considerar que utilizar ambos medios de pago no subsana una entrega en billetes que ya rebasa el límite. Las fuentes consultadas no permiten determinar con certeza todas las condiciones bajo las cuales se admite esta combinación.
Otro aspecto que debes considerar es qué sucede si la venta se cancela después de haber recibido un pago. Cuando se trate de una operación permitida en efectivo, el artículo 43 del Reglamento establece que la devolución debe realizarse mediante la misma forma de pago y en la moneda utilizada originalmente.
Para respaldar las condiciones de la compraventa y acreditar el origen del dinero, la guía de BBVA recomienda que ambas partes conserven los siguientes documentos:
- Factura original del vehículo
- Contrato de compraventa con el precio, la fecha y los datos de ambas partes
- Comprobantes de pago o transferencias bancarias
- Copias de las identificaciones oficiales del comprador y del vendedor
- Tarjeta de circulación y comprobantes de tenencia y verificación vehicular
- Comprobantes de mantenimiento o documentos que respalden la valuación del automóvil.
¿Debes pagar impuestos al SAT por vender tu auto usado?
Además de las restricciones sobre el efectivo, la venta de un automóvil entre particulares está contemplada en la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), dentro de las disposiciones que regulan los ingresos obtenidos por la venta de bienes.
Para determinar si existe una ganancia, se considera el precio por el que vendiste el vehículo y su costo de adquisición comprobable, conforme a las reglas fiscales aplicables. Esto permite distinguir entre recuperar parte del dinero que invertiste originalmente y obtener una utilidad por la operación.
Dos ejemplos permiten entender esta diferencia:
- Si compraste un automóvil por 250,000 pesos y posteriormente lo vendes en 180,000 pesos, existe una pérdida de 70,000 pesos respecto al precio original
- Si adquiriste un vehículo por 150,000 pesos y lo vendes en 210,000 pesos, obtienes una diferencia positiva de 60,000 pesos, que deberá analizarse conforme a las disposiciones fiscales, las exenciones aplicables y las obligaciones de la declaración anual.
Cuando una revisión determina que existieron impuestos omitidos, las consecuencias son distintas de las multas por utilizar efectivo. Entre las sanciones fiscales contempladas se encuentran multas del 55% al 75% del impuesto que debió pagarse, mientras que el artículo 109, fracción I, del Código Fiscal de la Federación contempla supuestos que pueden equipararse a la defraudación fiscal.