El veredicto que se emitió el martes 24 de noviembre se produce después de un juicio de tres meses y representa un avance en el proceso penal contra la tecnológica China, cuyos primeros cargos se hicieron públicos en enero de 2019.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, Huawei proporcionó información engañosa a instituciones financieras sobre sus operaciones en irán para obtener miles de millones de dólares y mantener el acceso al sistema de compensación de dólares estadounidenses

Las empresas Cisco y T Mobile figuran como algunas de las más afectadas. De acuerdo con las autoridades, Huawei copió código fuente utilizado en los routers de Cisco, mientras que empleados de la compañía enviaron a China fotografías e información técnica de un robot utilizado por T-Mobile para realizar pruebas en pantallas táctiles.

Huawei rechaza los delitos que le imputan en Estados Unidos?

La compañía China manifestó su inconformidad con el resultado del juicio y dijo que las acusaciones carecen de fundamento legal. Además destacó que fue absuelta del cargo de conspiración para delinquir y señaló que las cinco disputas relacionadas con secretos comerciales citadas por la fiscalía habían sido resueltas por la vía civil.

La empresa informó que revisará los veredictos y evaluará nuevas acciones legales para defender sus intereses, mientras mantiene sus operaciones comerciales y sus inversiones en investigación y desarrollo.

El proceso penal ocurre en un momento en el que Huawei busca posicionarse como una alternativa a los fabricantes estadounidenses de semiconductores, pues en septiembre la compañia anunció que adelantará el primer trimestre del 2027el lanzamiento de su procesador Ascend 960DT, diseñado para tareas de inteligencia artificial y reforzó su colaboración con Deepseek para reducir la dependencia de la tecnología de Nvidia.

¿Por qué fue detenida Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei?

El caso tiene antecedente desde diciembre del 2018 cuando Meng Wanzhou , directora financiera de Huawei fue detenida en Canadá a petición de Estados Unidos donde enfrentaba cargos de fraude bancario y electrónico.

Las autoridades estadounidenses acusaron a la ejecutiva de proporcionar información falsa a una institución financiera sobre la relación entre Huawei y Skycom, empresa que operaba en Irán y era controlada por la tecnológica China. De acuerdo con los fiscales, el objetivo era mantener el acceso a servicios bancarios internacionales pese a sanciones estadounidenses contra ese país.

La ejecutiva regresó a China en septiembre del 2021, después de alcanzar un acuerdo en procesamiento diferido con los fiscales estadounidenses, en el que reconoció haber proporcionado información falsa a la institución financiera. El acuerdo permitió retirar la solicitud de extradición y que la ejecutiva regresará a China, sin que ello implicara el fin del proceso penal contra Huawei.