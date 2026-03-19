Discrepancia fiscal: cuando el SAT detecta que tus ingresos no cuadran

¿Por qué el SAT detecta inconsistencias y en qué casos se convierten en un problema fiscal?

Detrás de muchas inconsistencias hay diferencias entre lo que se factura, lo que efectivamente se cobra y lo que finalmente se declara. Errores en la emisión de comprobantes fiscales digitales (CFDI) pueden alterar el momento en que se reconoce un ingreso, generando registros que no reflejan el flujo real de dinero.

“Un caso típico es cuando se registra un comprobante como pago en una sola exhibición (PUE), lo que obliga a declarar ese ingreso aunque no se haya cobrado. Si en realidad no se recibió el pago, se tendría que cancelar ese comprobante y emitir uno nuevo como pago en parcialidades o diferido (PPD)”, explica Virginia Ríos Hernández, integrante de la comisión técnica de Investigación Fiscal en el Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).

Un error de este tipo no solo afecta la declaración en curso, también puede provocar que el SAT identifique ingresos que en realidad no existen. Al comparar esa información con los estados de cuenta bancarios, la autoridad puede asumir que hay ingresos omitidos o mal registrados cuando los datos no coinciden.

Algo similar ocurre con los gastos cuando se deducen operaciones que no están debidamente sustentadas o que no corresponden a la actividad económica. En empresas, esto puede suceder si se emiten facturas a nombre de la razón social por compras que no forman parte de su operación real, lo que distorsiona la contabilidad.

Para personas físicas, el problema toma otra dimensión. Cuando el nivel de gasto supera los ingresos declarados, se configura un supuesto de discrepancia fiscal. En ese punto, el contribuyente debe demostrar de dónde provienen los recursos utilizados, lo que convierte un desajuste en una revisión directa sobre su capacidad económica.