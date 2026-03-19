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Discrepancia fiscal: cuando el SAT detecta que tus ingresos no cuadran

El cruce de datos bancarios y fiscales permite al Servicio de Administración Tributaria identificar diferencias sin auditoría; no aclararlas a tiempo deriva en multas de hasta 76,000 pesos y revisiones más profundas.
jue 19 marzo 2026 05:54 AM
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Prevenir este tipo de situaciones implica mantener control constante sobre la información financiera. (damircudic/Getty Images)

Las diferencias entre lo que declaras y lo que realmente se mueve en tus cuentas bancarias pueden activar alertas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sin que necesariamente exista una conducta ilegal. A partir de cruces de información entre comprobantes fiscales, transferencias y datos reportados por terceros, el fisco puede detectar inconsistencias que, en muchos casos, tienen origen en errores administrativos o en prácticas cotidianas que pasan desapercibidas para el contribuyente.

Frente a este tipo de escenarios, la clave no está únicamente en la detección, sino en la capacidad de entender qué originó la diferencia y cómo responder de forma adecuada dentro de los plazos establecidos.

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¿Por qué el SAT detecta inconsistencias y en qué casos se convierten en un problema fiscal?

Detrás de muchas inconsistencias hay diferencias entre lo que se factura, lo que efectivamente se cobra y lo que finalmente se declara. Errores en la emisión de comprobantes fiscales digitales (CFDI) pueden alterar el momento en que se reconoce un ingreso, generando registros que no reflejan el flujo real de dinero.

“Un caso típico es cuando se registra un comprobante como pago en una sola exhibición (PUE), lo que obliga a declarar ese ingreso aunque no se haya cobrado. Si en realidad no se recibió el pago, se tendría que cancelar ese comprobante y emitir uno nuevo como pago en parcialidades o diferido (PPD)”, explica Virginia Ríos Hernández, integrante de la comisión técnica de Investigación Fiscal en el Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).

Un error de este tipo no solo afecta la declaración en curso, también puede provocar que el SAT identifique ingresos que en realidad no existen. Al comparar esa información con los estados de cuenta bancarios, la autoridad puede asumir que hay ingresos omitidos o mal registrados cuando los datos no coinciden.

Algo similar ocurre con los gastos cuando se deducen operaciones que no están debidamente sustentadas o que no corresponden a la actividad económica. En empresas, esto puede suceder si se emiten facturas a nombre de la razón social por compras que no forman parte de su operación real, lo que distorsiona la contabilidad.

Para personas físicas, el problema toma otra dimensión. Cuando el nivel de gasto supera los ingresos declarados, se configura un supuesto de discrepancia fiscal. En ese punto, el contribuyente debe demostrar de dónde provienen los recursos utilizados, lo que convierte un desajuste en una revisión directa sobre su capacidad económica.

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¿Cómo identificar señales de alerta antes de que el SAT emita un requerimiento?

Antes de que exista una notificación formal, ya hay indicios que permiten detectar inconsistencias. La información precargada en las declaraciones funciona como un primer filtro, ya que muestra los ingresos y gastos que el SAT tiene registrados.

“Si al revisar la declaración los datos precargados no coinciden con lo que la persona esperaba, es una señal clara de que hay diferencias que deben corregirse antes de enviar la información”, señala la especialista.

Revisar estos datos antes de enviar la declaración permite identificar diferencias a tiempo. Ajustar comprobantes, verificar ingresos o corregir deducciones en ese momento evita que el problema avance a una etapa en la que la autoridad interviene directamente.

En personas morales, este ejercicio adquiere mayor relevancia durante la preparación de la declaración anual. Variaciones en conceptos como salarios, deducciones o ingresos acumulables pueden evidenciar errores en la contabilidad o en el registro de operaciones.

Ignorar estas señales implica asumir que la información es correcta cuando no lo es. A partir de ahí, el SAT puede detectar inconsistencias al cruzar datos y emitir un requerimiento, lo que traslada el problema a una fase donde ya existen plazos definidos y posibles sanciones.

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¿Qué debes hacer desde el momento en que recibes una notificación del SAT?

Cuando llega un requerimiento, comienza un proceso formal que no depende de que el contribuyente interactúe activamente con la notificación. Incluso sin abrir el buzón tributario, la notificación surte efectos legales.

“Al abrir el buzón tributario se considera que ya fuiste notificado… incluso si no lo abres, después de tres días se considera notificado de todas formas”, advierte Ríos Hernández.

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A partir de ese momento comienza a correr el plazo para responder, que generalmente es de 20 días en casos de discrepancia fiscal. Durante ese periodo, resulta indispensable analizar con detalle qué observaciones está haciendo la autoridad.

Entender con claridad qué está cuestionando el SAT permite construir una respuesta adecuada. Cada inconsistencia tiene un origen distinto, por lo que responder sin identificar el problema puede llevar a presentar información incompleta o fuera de contexto.

Reunir la documentación necesaria implica justificar el origen de los recursos o la validez de las operaciones. Estados de cuenta, contratos de crédito, comprobantes de herencias o inversiones son elementos que permiten acreditar que los movimientos tienen sustento.

Responder dentro del plazo y con información bien organizada puede resolver la situación como un ajuste administrativo. En cambio, hacerlo de forma deficiente o no atender el requerimiento abre la puerta a sanciones y a procesos más complejos.

¿Cuáles son hoy las inconsistencias más comunes y por qué son difíciles de justificar?

En la práctica, muchas inconsistencias surgen de hábitos cotidianos que no se perciben como riesgos fiscales. Uno de los casos más frecuentes es el uso de tarjetas de crédito por terceros, ya que el gasto se registra a nombre del titular sin importar quién realizó el consumo.

Otro escenario común aparece en los pagos grupales. Cuando una persona cubre una cuenta completa y después recibe transferencias de otros, el SAT puede interpretar ese movimiento como un gasto propio si no hay evidencia clara del reembolso.

“Algunas de estas situaciones pueden aclararse si se cuenta con documentación, pero en casos como gastos compartidos sin comprobantes, la justificación se vuelve más complicada”, señala la especialista.

Ingresos informales, incluso de bajo monto, también generan discrepancias cuando no se incluyen en la declaración. De igual forma, depósitos en cuentas personales relacionados con la administración de recursos de terceros pueden considerarse ingresos propios si no se justifican.

El problema en estos casos es la falta de comprobantes formales. A diferencia de un crédito o una herencia, donde existe documentación clara, los gastos compartidos o transferencias informales suelen carecer de respaldo suficiente para acreditar su origen.

¿Qué consecuencias enfrentas si no atiendes los avisos del SAT?

Ignorar un requerimiento del SAT no solo implica una multa general, sino que puede ubicarse en distintos supuestos del Código Fiscal de la Federación, cada uno con sanciones específicas según la conducta del contribuyente:

No responder requerimientos o hacerlo fuera de plazo (Artículo 81, fracción I del CFF)

Cuando el contribuyente no presenta declaraciones, avisos o documentos solicitados por el SAT, o los entrega fuera del plazo establecido, incurre en una infracción directa. Esta es una de las situaciones más comunes cuando se ignoran notificaciones en el buzón tributario.

La sanción para 2026 va de 2,050 a 50,710 pesos por cada obligación incumplida, lo que significa que si existen varios requerimientos sin atender, las multas pueden acumularse y aumentar considerablemente el monto total a pagar.

No entregar información durante una auditoría o revisión formal (Artículo 85, fracción I del CFF)

Si la autoridad ya inició facultades de comprobación —como una auditoría o visita domiciliaria— y el contribuyente no proporciona información, contabilidad o documentos necesarios, la falta se considera más grave.

En estos casos, la multa oscila entre 25,360 y 76,090 pesos, reflejando que el incumplimiento ocurre dentro de un proceso fiscal en curso, donde la obligación de colaborar con la autoridad es más estricta.

Omitir información solicitada para planear una fiscalización (Artículo 81, fracción XXXIV del CFF)

Antes de iniciar una auditoría formal, el SAT puede solicitar datos o documentos para analizar la situación fiscal del contribuyente. No atender estas solicitudes también genera sanciones, incluso si aún no hay una revisión abierta.

La multa en este supuesto va de 29,930 a 49,870 pesos por cada solicitud no atendida, y puede aplicarse no solo al contribuyente, sino también a terceros relacionados o responsables solidarios.

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No justificar discrepancia fiscal (Artículo 109, fracción I del CFF)

Cuando una persona física tiene gastos superiores a sus ingresos declarados y no logra comprobar el origen de esos recursos dentro del plazo legal, la autoridad considera que existe omisión de ingresos.

En este caso, la sanción no es una cantidad fija, sino un porcentaje del impuesto omitido: va del 55% al 75% del monto no declarado. Además, esta conducta puede equipararse a defraudación fiscal, lo que abre la posibilidad de sanciones penales, incluyendo prisión, dependiendo del monto involucrado.

Agravantes por reincidencia (Artículo 76 del CFF)

Si el contribuyente incurre de manera reiterada en estas conductas, las multas pueden incrementarse entre 20% y 30% adicional sobre el monto base, lo que eleva significativamente el impacto económico de no corregir a tiempo.

En contraste, cuando el contribuyente corrige su situación y paga dentro de los 45 días posteriores a la notificación, puede acceder a una reducción de hasta 20% en la sanción, lo que representa un incentivo para atender los requerimientos de manera inmediata.

¿Qué hábitos ayudan a evitar inconsistencias en futuras declaraciones?

Prevenir este tipo de situaciones implica mantener control constante sobre la información financiera. Llevar un registro claro de ingresos y gastos permite detectar diferencias antes de que se conviertan en observaciones formales.

“Llevar control de ingresos y gastos, revisar movimientos bancarios y asegurarse de que los CFDI estén correctamente emitidos permite anticipar diferencias antes de que el SAT las observe”, explica la especialista.

Revisar periódicamente cuentas y comprobantes facilita identificar errores en tiempo real. Detectar a tiempo cualquier desbalance entre ingresos y gastos permite corregirlo o justificarlo antes de presentar la declaración.

Cuando los gastos superan los ingresos, resulta indispensable contar con documentación que acredite créditos, deudas u otros recursos utilizados. Tener ese respaldo no solo permite responder ante una revisión, también reduce la probabilidad de que la autoridad detecte inconsistencias desde el inicio.

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Impuestos Declaración anual Servicio de Administración Tributaria (SAT)

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