Invertir en valores gubernamentales puede parecer una opción reservada para quienes tienen grandes cantidades de dinero. Sin embargo, Cetesdirecto permite comenzar con apenas 100 pesos, sin intermediarios ni comisiones, y acceder a los mismos rendimientos que otros inversionistas en valores del Gobierno, sin importar el monto.

La plataforma operada por Nacional Financiera (Nafin) cumple 16 años con más de 3 millones de clientes y una cartera superior a 232,000 millones de pesos, cifras que reflejan el crecimiento de una alternativa de ahorro e inversión que busca ampliar el acceso a los instrumentos financieros en México.

Desde su creación, Cetesdirecto ha permitido que las personas inviertan directamente en valores gubernamentales desde un celular o computadora, sin tener que recurrir a intermediarios financieros ni cubrir costos de apertura o comisiones.