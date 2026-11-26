Así funcionan las llamadas de estafa con IA

De acuerdo con la información compartida por Kaspersky, para realizar estas estafas los delincuentes utilizan herramientas de inteligencia artificial para clonar la voz de una persona con el fin de usarla en llamadas telefónicas o mensajes de audio que se envían a conocidos de la persona, generando una sensación de confianza que hace que las víctimas accedan fácilmente a las solicitudes.

Durante las llamadas, los delincuentes suelen solicitar transferencias de dinero para cubrir una emergencia, datos personales de la víctima para realizar algún trámite, o acceso a cuentas financieras bajo la falsa identidad de un agente telefónico.

Además, las herramientas empleadas permiten que la voz clonada se adecue a la conversación, adaptando el tono y las respuestas automáticas para hacer que la llamada parezca real y no genere desconfianza.

Una estafa que va creciendo

Kaspersky destaca que esta nueva modalidad de estafa, clasificada dentro de la categoría de phishing (suplantación de identidad) ya está teniendo un impacto importante en diversos sectores de la población, sobre todo en áreas donde las solicitudes, aprobaciones o interacciones de soporte por teléfono son comunes.

Por su parte, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha comenzado a compartir alertas a los usuarios a través de sus redes sociales con la intención de dar a conocer este tipo de estafas y brindar recomendaciones de qué hacer en caso de recibir una llamada sospechosa.

🚨 ¡La IA también puede usarse para cometer fraudes!



🔊 Los delincuentes clonan voces para simular secuestros y pedirte dinero.



📲 Si recibes una llamada alarmante, mantén la calma, no compartas datos ni transfieras dinero.



¡Cuelga y verifica con tu familiar! #AltoAlFraude pic.twitter.com/XBmx9sLG5J — CONDUSEF (@CondusefMX) November 26, 2026

¿Cómo clonan las voces de las personas?

Actualmente, muchos asistentes de inteligencia artificial cuentan con las herramientas suficientes para realizar réplicas convincentes de la voz y comportamiento de las personas utilizando pequeños fragmentos de la voz original que se obtienen fácilmente a través de videos compartidos en redes sociales, llamadas telefónicas grabadas o mensajes de voz que obtienen al acceder a aplicaciones de mensajería instantánea.