¿Qué hacer si no recibes el pago de la pensión?

Si el depósito no aparece en la cuenta bancaria el día establecido, los pensionados pueden solicitar una aclaración ante la institución correspondiente.

Antes de iniciar el trámite, conviene revisar los movimientos de la cuenta y confirmar que se trata de la fecha de pago prevista para su pensión.

En el caso del IMSS, los pensionados pueden comunicarse al teléfono 800 623 23 23 y seleccionar la opción 3, correspondiente a atención a pensionados, para consultar el estatus del depósito.

También pueden acudir a la Subdelegación o Unidad de Medicina Familiar que les corresponda para solicitar información sobre el pago.

Para quienes reciben la pensión del ISSSTE, las aclaraciones pueden realizarse a través de los módulos de atención a derechohabientes, el Buzón Virtual de Atención o mediante la línea telefónica 55 4000 1000, donde pueden solicitar orientación sobre la mensualidad que no se ha reflejado en su cuenta.

En ambos casos, es recomendable tener a la mano los datos de identificación y la información relacionada con la cuenta donde se recibe la pensión para facilitar la revisión.

¿Cuándo se publicará el calendario de pagos de pensiones de 2027?

Los calendarios oficiales de pagos de pensiones para 2027 todavía no han sido publicados por el IMSS ni por el ISSSTE.

Por ello, las fechas que circulen como estimaciones para el próximo año no son definitivas hasta que cada institución las confirme.

En el caso del IMSS, el calendario de pagos de 2026 fue difundido a principios de diciembre de 2025.

El ISSSTE también publica sus calendarios de manera anual y, tomando como referencia 2026, la información para 2027 podría darse a conocer entre finales de diciembre de 2026 y los primeros días de enero de 2027.