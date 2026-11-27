¿En qué casos se transfiere el dinero de tu Afore al Fondo de Pensiones para el Bienestar?

De acuerdo con el artículo 302 de la Ley del Seguro Social, las administradoras están obligadas a transferir determinados recursos de las cuentas individuales de los trabajadores cuando estos cumplen 70 años y reúnen las condiciones establecidas, sin necesidad de que un juez autorice el procedimiento. El funcionamiento de este esquema se complementa con el Decreto del Fondo de Pensiones para el Bienestar, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de abril de 2024.

La disposición del artículo 302 comprende el dinero acumulado en la subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (RCV), donde se concentran las aportaciones destinadas a financiar tu pensión. Por separado, el esquema del Fondo también contempla los recursos correspondientes a la subcuenta de vivienda del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Sin embargo, cumplir 70 años no es la única condición para que se realice el traspaso. Quienes mantienen una relación laboral activa registrada ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) quedan excluidos de esta medida.



Durante el año previo a que cumplas 70 años, el IMSS tiene la obligación de coordinarse con el Infonavit y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) para emitir un aviso que te permita conocer la situación de tus ahorros y tomar decisiones sobre tu retiro antes de que se efectúe la transferencia.

¿Qué pasa con tu dinero y sus rendimientos después de la transferencia?

Uno de los aspectos más importantes es que el traspaso de los recursos no significa que pierdas el derecho a recibirlos. Por ley, tu derecho a recuperar los ahorros destinados al retiro no tiene fecha de vencimiento.