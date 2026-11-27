Esta protección también alcanza a tus beneficiarios legales en caso de fallecimiento. A diferencia de las mensualidades de una pensión que no fueron cobradas y cuyo derecho de reclamación puede vencer después de un año, los recursos acumulados para el retiro no están sujetos a ese plazo.
Otro aspecto que debes considerar es que tu dinero seguirá generando intereses después de ingresar al Fondo de Pensiones para el Bienestar. A partir del traspaso, estos se calcularán conforme a las ganancias netas obtenidas por las inversiones que realice el propio Fondo.
Por su parte, la Consar mantendrá la información correspondiente a los recursos de cada trabajador en sus estados de cuenta, lo que permitirá identificar el saldo que le corresponde aun después del cambio de administración.
¿Cómo puedes recuperar el dinero de tu Afore si ya fue transferido?
Si tus ahorros ya fueron transferidos, el procedimiento contempla los siguientes pasos:
1. Acude a la ventanilla única del IMSS o del Infonavit, según los recursos que necesites reclamar. Estos espacios de atención están destinados a gestionar el cálculo y pago del dinero proveniente del Fondo de Pensiones para el Bienestar.
2. Solicita la devolución de tus ahorros o tramita la pensión a la que tengas derecho. La institución determinará qué tipo de prestación o devolución te corresponde.
3. Recibe los recursos y los intereses correspondientes. El Fondo proporcionará el dinero necesario para financiar tu pensión o entregarte los ahorros en una sola exhibición, cuando proceda conforme a las disposiciones aplicables.