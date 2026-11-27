“El nuevo Ignis presentado hoy es el primer vehículo eléctrico urbano de Suzuki. Destinado a los mercados internacionales, reúne la experiencia que hemos cultivado durante décadas en el desarrollo de coches pequeños y los conocimientos adquiridos acompañando a clientes de todo el mundo”, dijo Toshihiro Suzuki, presidente de Suzuki Motor Corporation, citado en un comunicado.

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Su comercialización comenzará en Europa y otros mercados a partir del verano de 2027, con una propuesta que busca aprovechar la experiencia de la marca en la fabricación de vehículos pequeños para competir en la movilidad eléctrica.

La elección de Europa como uno de los primeros mercados para el nuevo Ignis ocurre mientras la Unión Europea establece cupos para los vehículos híbridos importados de China, México, Turquía, Japón, Reino Unido, Corea del Sur, Serbia, Marruecos y Estados Unidos. La medida impacta a Suzuki, que abastece ese mercado con modelos híbridos fabricados en Japón, por lo que los eléctricos representan una alternativa para mantener su oferta sin depender de las importaciones sujetas a esas restricciones.

Potencia y características del nuevo Ignis eléctrico

El nuevo modelo fue desarrollado bajo el concepto Easy to Switch, con el objetivo de facilitar el cambio de un automóvil de combustión a uno eléctrico o de un vehículo de mayores dimensiones a uno compacto.

Para conseguirlo, Suzuki desarrolló un conjunto eléctrico eAxle que integra en una sola unidad el motor, el inversor y los engranajes reductores. El sistema trabaja con una batería de litio-ferrofosfato (LFP) de 26 kWh, una tecnología que la compañía eligió por sus características de seguridad y durabilidad.

El motor entrega una potencia máxima de 67 kW y un par de 133 Nm. El vehículo tiene tracción 2WD, cuatro plazas y una carrocería de apenas 3.57 metros de largo, 1.56 metros de ancho y 1.63 metros de alto. Un tamaño similar al del Fiat 500e.

El nuevo Ignis utiliza una batería LFP de 26 kWh y un motor eléctrico de 67 kW de potencia máxima. (Cortesía)



Su distancia entre ejes es de 2.46 metros y cuenta con una altura libre al suelo de 150 milímetros. Una de sus características para la conducción urbana es el radio de giro mínimo de 4.5 metros, que facilita las maniobras en calles estrechas y espacios reducidos.

A diferencia de una adaptación de un modelo de gasolina, el nuevo Ignis utiliza la plataforma HEARTECT-e, desarrollada específicamente para vehículos eléctricos. Esta arquitectura permite colocar la batería debajo de la carrocería y mantener una estructura ligera y rígida, además de aprovechar el espacio interior.

El nuevo Ignis utiliza la plataforma HEARTECT-e, desarrollada específicamente para vehículos eléctricos. (Cortesía)



La marca también incorporó una suspensión específica para esta plataforma y tecnologías para recuperar energía durante el frenado. Entre ellas están un sistema de frenado hidráulico regenerativo, un servofreno eléctrico y la función Easy Operation Pedal, disponible en determinadas versiones.

El diseño también busca conectar las dos generaciones del nombre. Suzuki definió tres conceptos para desarrollar la imagen del vehículo, Smart, Iconic y Cozy. El exterior combina una línea de hombros fluida con un techo flotante y grupos ópticos LED con una firma luminosa inspirada en números digitales.