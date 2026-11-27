Suzuki resucita al Ignis, pero ahora con motor eléctrico
Después de descontinuar mundialmente el modelo de combustión en 2025, la automotriz japonesa recupera su nombre para lanzar su primer vehículo eléctrico urbano, que llegará a distintos mercados en 2027.
Suzuki le dio una segunda oportunidad al Ignis, pero no como el pequeño SUV de gasolina que desapareció de sus concesionarios en todo el mundo durante 2025. La automotriz japonesa recuperó el nombre de uno de sus modelos más reconocibles para convertirlo en su primer vehículo eléctrico urbano, una transformación que marca un nuevo capítulo para un producto que durante casi una década formó parte de su oferta comercial.
El Ignis que Suzuki decidió retirar de producción era un automóvil con motor de combustión interna que encontró en su tamaño compacto y su apariencia de SUV una fórmula para competir en el mercado de entrada. El que ahora presenta la compañía conserva esa vocación urbana, pero sustituye el motor de gasolina por una batería y un sistema de propulsión completamente eléctrico.
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“El nuevo Ignis presentado hoy es el primer vehículo eléctrico urbano de Suzuki. Destinado a los mercados internacionales, reúne la experiencia que hemos cultivado durante décadas en el desarrollo de coches pequeños y los conocimientos adquiridos acompañando a clientes de todo el mundo”, dijo Toshihiro Suzuki, presidente de Suzuki Motor Corporation, citado en un comunicado.
Su comercialización comenzará en Europa y otros mercados a partir del verano de 2027, con una propuesta que busca aprovechar la experiencia de la marca en la fabricación de vehículos pequeños para competir en la movilidad eléctrica.
La elección de Europa como uno de los primeros mercados para el nuevo Ignis ocurre mientras la Unión Europea establece cupos para los vehículos híbridos importados de China, México, Turquía, Japón, Reino Unido, Corea del Sur, Serbia, Marruecos y Estados Unidos. La medida impacta a Suzuki, que abastece ese mercado con modelos híbridos fabricados en Japón, por lo que los eléctricos representan una alternativa para mantener su oferta sin depender de las importaciones sujetas a esas restricciones.
Potencia y características del nuevo Ignis eléctrico
El nuevo modelo fue desarrollado bajo el concepto Easy to Switch, con el objetivo de facilitar el cambio de un automóvil de combustión a uno eléctrico o de un vehículo de mayores dimensiones a uno compacto.
Para conseguirlo, Suzuki desarrolló un conjunto eléctrico eAxle que integra en una sola unidad el motor, el inversor y los engranajes reductores. El sistema trabaja con una batería de litio-ferrofosfato (LFP) de 26 kWh, una tecnología que la compañía eligió por sus características de seguridad y durabilidad.
El motor entrega una potencia máxima de 67 kW y un par de 133 Nm. El vehículo tiene tracción 2WD, cuatro plazas y una carrocería de apenas 3.57 metros de largo, 1.56 metros de ancho y 1.63 metros de alto. Un tamaño similar al del Fiat 500e.
Su distancia entre ejes es de 2.46 metros y cuenta con una altura libre al suelo de 150 milímetros. Una de sus características para la conducción urbana es el radio de giro mínimo de 4.5 metros, que facilita las maniobras en calles estrechas y espacios reducidos.
A diferencia de una adaptación de un modelo de gasolina, el nuevo Ignis utiliza la plataforma HEARTECT-e, desarrollada específicamente para vehículos eléctricos. Esta arquitectura permite colocar la batería debajo de la carrocería y mantener una estructura ligera y rígida, además de aprovechar el espacio interior.
La marca también incorporó una suspensión específica para esta plataforma y tecnologías para recuperar energía durante el frenado. Entre ellas están un sistema de frenado hidráulico regenerativo, un servofreno eléctrico y la función Easy Operation Pedal, disponible en determinadas versiones.
El diseño también busca conectar las dos generaciones del nombre. Suzuki definió tres conceptos para desarrollar la imagen del vehículo, Smart, Iconic y Cozy. El exterior combina una línea de hombros fluida con un techo flotante y grupos ópticos LED con una firma luminosa inspirada en números digitales.
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En el interior, el tablero tiene líneas redondeadas que se prolongan hasta los revestimientos de las puertas. También incorpora una pantalla amplia y una bandeja con diseño inspirado en la cerámica.
El desarrollo incluyó pruebas en condiciones reales en ciudades y carreteras sinuosas de Europa y otras regiones. Con los resultados, Suzuki ajustó la entrega de potencia y el comportamiento del chasis para adaptarlos a las condiciones de conducción de sus principales mercados.
Toshihiro Suzuki explicó que el vehículo recupera la filosofía corporativa Sho-Sho-Kei-Tan-Bi, que resume la apuesta de la compañía por fabricar automóviles más pequeños, utilizar menos recursos y materiales y reducir el peso y las dimensiones sin sacrificar el espacio interior.
Por ahora, la compañía no ha informado la autonomía ni el precio del nuevo Ignis, dos datos que serán determinantes para conocer su posición comercial cuando llegue a los concesionarios en 2027.
¿El Ignis eléctrico llegará a México?
En México, el Ignis de gasolina se había convertido en una de sus apuestas para atraer a consumidores que buscaban un vehículo pequeño, accesible y con apariencia de SUV.
La compañía lo posicionó como un nano SUV, una estrategia de mercadotecnia que aprovechó la popularidad que adquirieron este tipo de carrocerías entre los compradores mexicanos. Su tamaño compacto, una buena altura respecto al suelo y un precio competitivo lo convirtieron en uno de los pilares comerciales de la marca.
Pero el Ignis de gasolina también tuvo fecha de caducidad. En 2025, Gerardo Macías, gerente nacional de ventas de Suzuki en México, confirmó que la compañía dejaría de producirlo a escala global lo que significó su eventual salida del mercado mexicano.
Ahora, la recuperación del nombre abre una posibilidad distinta. Sin embargo, Suzuki México todavía no sabe si comercializará la nueva variante eléctrica. La presentación mundial no significa que el modelo tenga asegurado un lugar en los concesionarios del país.
“Por el momento no sabemos si lo vamos a traer a nuestro país”, dijo la marca a Expansión.
Su eventual incorporación representaría un cambio en la estrategia de electrificación de la filial. Hasta ahora, la marca ha concentrado sus esfuerzos en los sistemas híbridos suaves o mild-hybrid, que comercializa bajo el nombre Boostergreen.
La posición de Suzuki sobre la electrificación en México había sido cautelosa, aunque sin cerrar la puerta a nuevas tecnologías. La empresa había señalado que, mientras no existieran incentivos fiscales para los fabricantes o los consumidores, no veía condiciones suficientes para acelerar la incorporación de vehículos eléctricos.
“Hasta que no haya un beneficio fiscal para la empresa o para el consumidor no lo vemos, sin embargo eso no nos exime de seguir empujando esta tecnología”, había señalado la compañía al explicar su postura.
Su eventual incorporación representaría un cambio en la estrategia de electrificación de la filial. Hasta ahora, la marca ha concentrado sus esfuerzos en los sistemas híbridos suaves o mild-hybrid, que comercializa bajo el nombre Boostergreen. Esta tecnología permite complementar el funcionamiento del motor de combustión con asistencia eléctrica, pero no convierte a sus vehículos en automóviles 100% eléctricos.
El Ignis eléctrico sería el primer modelo de batería de Suzuki en el mercado mexicano y la obligaría a competir en una categoría que todavía no supera 5% de las ventas totales de vehículos nuevos en el país, según datos de la AMDA. En ese segmento, el BYD Dolphin Mini ocupa actualmente el primer lugar entre los eléctricos más vendidos.